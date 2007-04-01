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“现在的调整，不是正常的经济周期，而是一种根本性的系统重建；以往那种繁荣是建立在一种错误的基础上，你再也不能把繁荣建立在那样的基础上”>>详情
其律师称斯坦福事先已向FBI自首
美监管机构选中包括贝莱德在内的九家资产管理公司，参与其遗留证券“公私合买”计划（PPIP），预计将购买最高达400亿美元的银行有毒资产
对新兴经济体和美国经济增长的预测上调较大，但对2009年欧元区的前景预测却更为悲观；失业和财政赤字是潜在挑战
分析师认为，中国人寿在接下来的三个月内，保费增速或出现较大压力；但一季度净利润很可能实现强劲增长，同比增长率有望达到50%以上
政策制定者应当考虑整个宏观形势，至少不要被金融业的形势混淆了视听，从而影响判断
日本目前的经济问题要比上世纪90年代严重得多，日本民众对于这样糟糕的局面实在应该感到愤愤不平
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《财经》记者 李增新 05月22日 09:52
各方债权人达成协议希望“渺茫”，是否进入破产保护已不是重组成功的关键，政府干预成“双刃剑”
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《财经》驻华盛顿记者 李增新 03月11日 08:09
连续超跌后，市场对任何“好消息”均过度反应，但以此判断股市“触底反弹”仍为时过早
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02月04日 15:02
“资本收购计划”进一步向地方中小型金融机构倾斜
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12月19日 08:03
摩根士丹利回归传统业务无疑是明智的，但明年的盈利目标可能将难以实现
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《财经网》特约作者 鲍勃•道林 03月30日 19:16
今天的AIG“奖金门”事件，已经超出了简单的经济范畴，同以往的政治丑闻有所类似
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《财经》首席经济学家 沈明高 记者 张翃 11月26日 18:53
美联储资产规模已比一年前扩大1.5倍，埋下未来流动性过剩隐患
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《财经》驻香港记者 王端 01月23日 11:03
香港证监会谴责新鸿基销售手法失当；回购计划涉及总金额8500万港元
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《财经》记者 曹祯 06月20日 14:26
检察官称二被告在对冲基金投资方面误导投资者，造成超过10亿美元损失
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《财经》记者 徐可 02月12日 14:01
他认为实施这些行为的人本意可能不是欺骗，而是为了千方百计地从可能招致亏损的交易中退出
全球金融系统正面临自1929年以来的最大危机。始于美国房地产次级抵押贷款市场的癣疥之疾，如何酿成全球性的深重危机？昔日翻云覆雨的华尔街何以脆弱不堪？政府之手和市场之手在这场危机中分别应扮演什么角色，如何挽救全球经济于既倒？
《财经网》自2007年夏天即跟踪报道这一震撼性事件的进程，即时报道每一重大进展，并提供权威深入的专家评述和数据分析。