编者的话

全球金融系统正面临自1929年以来的最大危机。始于美国房地产次级抵押贷款市场的癣疥之疾，如何酿成全球性的深重危机？昔日翻云覆雨的华尔街何以脆弱不堪？政府之手和市场之手在这场危机中分别应扮演什么角色，如何挽救全球经济于既倒？

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