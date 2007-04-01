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金融危机之经济保卫战
“一个时代已经结束了”——专访索罗斯
《财经》驻纽约记者 叶伟强 03月17日 08:00

“现在的调整，不是正常的经济周期，而是一种根本性的系统重建；以往那种繁荣是建立在一种错误的基础上，你再也不能把繁荣建立在那样的基础上”>>详情

金融震荡
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美国富翁斯坦福被FBI逮捕
  06月19日 18:47

其律师称斯坦福事先已向FBI自首

政府应对
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美选中九公司参与“公私合买”计划
null  07月09日 16:12

美监管机构选中包括贝莱德在内的九家资产管理公司，参与其遗留证券“公私合买”计划（PPIP），预计将购买最高达400亿美元的银行有毒资产

经济衰像
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OECD最新经济展望上调经济预测
《财经》实习记者 王露  06月25日 08:17

对新兴经济体和美国经济增长的预测上调较大，但对2009年欧元区的前景预测却更为悲观；失业和财政赤字是潜在挑战

中国影响
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三大险商一季度保费收入喜忧参半
《财经》记者 曹祯  04月15日 17:02

分析师认为，中国人寿在接下来的三个月内，保费增速或出现较大压力；但一季度净利润很可能实现强劲增长，同比增长率有望达到50%以上

专家评析
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一季度业绩凸显美国政府救市难题
null  04月22日 15:15

政策制定者应当考虑整个宏观形势，至少不要被金融业的形势混淆了视听，从而影响判断

日本麻烦缠身 变革希望渺茫
null  03月25日 14:43

日本目前的经济问题要比上世纪90年代严重得多，日本民众对于这样糟糕的局面实在应该感到愤愤不平

视频
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全球金融危机之经济困局(2008年9月至今)
汽车业险情
金融危机:汽车业险情
通用与工会达成协议 破产保护风险未减
《财经》记者 李增新  05月22日 09:52
各方债权人达成协议希望“渺茫”，是否进入破产保护已不是重组成功的关键，政府干预成“双刃剑”
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拯救花旗
金融危机:拯救花旗
花旗意外盈利 美股暴涨逾5%
《财经》驻华盛顿记者 李增新  03月11日 08:09
连续超跌后，市场对任何“好消息”均过度反应，但以此判断股市“触底反弹”仍为时过早
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七千亿救市
金融危机：七千亿救市
美财政部向地方银行注资11.5亿美元
  02月04日 15:02
“资本收购计划”进一步向地方中小型金融机构倾斜
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大摩困局
金融危机：大摩困局
大摩的回归意味着远离盈利目标
  12月19日 08:03
摩根士丹利回归传统业务无疑是明智的，但明年的盈利目标可能将难以实现
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救助
A
I
G
金融危机：救助AIG
AIG“奖金门”引发的政治危机
《财经网》特约作者 鲍勃•道林  03月30日 19:16
今天的AIG“奖金门”事件，已经超出了简单的经济范畴，同以往的政治丑闻有所类似
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接管两房
金融危机:接管两房
美联储：8000亿之后是减息？
《财经》首席经济学家 沈明高 记者 张翃  11月26日 18:53
美联储资产规模已比一年前扩大1.5倍，埋下未来流动性过剩隐患
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雷曼终结
金融危机：雷曼终结
新鸿基将原价回购雷曼迷你债
《财经》驻香港记者 王端  01月23日 11:03
香港证监会谴责新鸿基销售手法失当；回购计划涉及总金额8500万港元
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全球金融危机之祸起次贷（2007.4-2008.9)
贝尔斯登
金融危机：中国影响
两名贝尔斯登前高管被控欺诈
《财经》记者 曹祯  06月20日 14:26
检察官称二被告在对冲基金投资方面误导投资者，造成超过10亿美元损失
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祸起次贷
金融危机：祸起次贷
牛津商学院长：更多市场欺诈行为将暴露
《财经》记者 徐可  02月12日 14:01
他认为实施这些行为的人本意可能不是欺骗，而是为了千方百计地从可能招致亏损的交易中退出
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编者的话

　　全球金融系统正面临自1929年以来的最大危机。始于美国房地产次级抵押贷款市场的癣疥之疾，如何酿成全球性的深重危机？昔日翻云覆雨的华尔街何以脆弱不堪？政府之手和市场之手在这场危机中分别应扮演什么角色，如何挽救全球经济于既倒？

　　《财经网》自2007年夏天即跟踪报道这一震撼性事件的进程，即时报道每一重大进展，并提供权威深入的专家评述和数据分析。

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