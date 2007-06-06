【现场报道】中国认为在气候变化问题上各方应持“共同但有区别责任” 2007年06月08日 《财经》特派记者 曹海丽 中国在G8峰会最后一天发表系列文件，系统阐述中国政府在气候变化、能源、知识产权保护、非洲发展和投资自由化问题上的态度和立场

【新闻分析】发展援助：透视非洲未来之路 2007年06月07日 《财经》实习记者 赵航 对非发展援助已远非单纯的经济议题，正日渐成为事关非洲未来发展路径选择的问题

【现场花絮】“不耐心”的布什 2007年06月07日 不是每个人都说英语

【现场花絮】放弃巴罗佐 2007年06月06日 G8首脑会议场外抗议者们的能量惊人

【新闻分析】美俄之争笼罩G8峰会 2007年06月06日 《财经》记者 黄山 实习记者 赵航 美俄之间爆发导弹布署争端，反映了美俄关系持续下滑，也将冲淡此次G8峰会预定的气候变暖主题；但在另一方面，普京在G8峰会后将前往美国缅因州肯尼邦克港布什家族的私人农场，与布什会晤。在如此短的时间内两大国元首两次见面，亦可反映出双方希望对现状有所改变

【现场报道】默克尔：新兴经济体加入G8为时尚早 2007年06月06日 《财经》特派记者 曹海丽 德国总理默克尔强调，这些新兴经济体和G8的持续对话是必要的，要考虑到这些国家对全球经济与政治的影响力；今年的峰会走了一条新的道路，即通过和新兴经济体中国、印度、巴西、南非和墨西哥在许多共同关心的问题上展开深入和有实质意义的对话

【现场报道】中国汇率问题不再是今年G8焦点 2007年06月06日 《财经》记者 曹海丽 德国联邦经济部国务秘书及联邦总理负责G8峰会的全权代表潘芬巴赫表示，“这决不是我们，至少不是德国的立场，在这里把中国推到一个角落里。”

【新闻分析】G8关键词：气候变化 2007年06月06日 《财经》记者 曹海丽 作为美欧最大的分歧，气候变化是此次八国集团峰会最为令人关注的焦点

【新闻分析】G8的德国舞步 2007年06月06日 《财经》实习记者 赵航 无法取得问题的实质性突破，G8越来越成为一个原则之会，交流之会，以及示威之会