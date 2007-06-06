- 2007年06月08日中国在G8峰会最后一天发表系列文件，系统阐述中国政府在气候变化、能源、知识产权保护、非洲发展和投资自由化问题上的态度和立场
- 2007年06月07日世贸组织总干事拉米呼吁与会领导人停止无休止的争吵，尽快就打破全球贸易壁垒达成协议
- 2007年06月07日这一消息同时意味着“G13”在短期内不会出现
- 2007年06月07日对非发展援助已远非单纯的经济议题，正日渐成为事关非洲未来发展路径选择的问题
- 2007年06月07日气候变化、美俄关系和破坏性的抗议活动，主导了八国峰会开幕首日
- 2007年06月07日不是每个人都说英语
- 2007年06月06日G8首脑会议场外抗议者们的能量惊人
- 2007年06月06日美俄之间爆发导弹布署争端，反映了美俄关系持续下滑，也将冲淡此次G8峰会预定的气候变暖主题；但在另一方面，普京在G8峰会后将前往美国缅因州肯尼邦克港布什家族的私人农场，与布什会晤。在如此短的时间内两大国元首两次见面，亦可反映出双方希望对现状有所改变
- 2007年06月06日大部分时间，记者们只能呆在新闻中心，因为峰会并不向记者们开放。早在一个多月前，海利根达姆就被高过人头的铁栅栏和铁丝网严密地封锁起来了，另有16000名警察保持警戒。此次峰会的安全措施成本超过1亿欧元
- 2007年06月06日德国总理默克尔强调，这些新兴经济体和G8的持续对话是必要的，要考虑到这些国家对全球经济与政治的影响力；今年的峰会走了一条新的道路，即通过和新兴经济体中国、印度、巴西、南非和墨西哥在许多共同关心的问题上展开深入和有实质意义的对话
- 2007年06月06日德国联邦经济部国务秘书及联邦总理负责G8峰会的全权代表潘芬巴赫表示，“这决不是我们，至少不是德国的立场，在这里把中国推到一个角落里。”
- 2007年06月06日作为美欧最大的分歧，气候变化是此次八国集团峰会最为令人关注的焦点
- 2007年06月06日
- 2007年06月06日
- 2007年06月06日无法取得问题的实质性突破，G8越来越成为一个原则之会，交流之会，以及示威之会
- 2007年06月06日
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