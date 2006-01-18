人禽流感疫苗取得新突破 2006年07月28日 剂量仅为早先产品的一半，而保护率则增长一倍。每针疫苗收费估计为4英镑至7英镑，可能由盖茨基金购买向贫穷国家免费提供

禽流感将持续威胁非洲 2006年07月10日 联合国粮农组织预言抗击禽流感可能要维持数年

深圳首例人禽流感患者仍未脱险 2006年06月19日 卫生局官员表示，广东省两例病例都不知从何感染，表明人禽流感随时可能来到人们身边

印尼人禽流感危情 2006年05月25日 印尼一个家庭八人感染H5N1禽流感病毒，七人死亡，成为迄今最大一起人禽流感聚发病例

上海首现人禽流感病例 2006年03月31日 死者是来自广东的打工女性，曾食用死鸡

中国承诺继续向世卫提供禽流感病毒样本 2006年03月22日 世卫官员称“中国所有疫情都已扑灭”结论为时过早

浙江首例人禽流感患者去世 2006年03月08日 九岁女童有梦不幸成为中国第十例因感染人禽流感病故者

浙江九岁女童确诊人禽流感 2006年03月01日 浙江省通报第一例人禽流感病例，病源疑自邻省安徽，但至今无法确认

福建第二起人禽流感病例病源未明 2006年02月12日 与三明市人禽流感病例相似，漳浦县这起病例也无确切禽类接触史

湖南再曝人禽流感疫情 2006年02月11日 龙小英已是中国发现的第12例人感染禽流感病例，也是第八位因感染人禽流感病故者

土耳其成为禽流感重灾区 2006年01月19日 土耳其出现的无法准确发现并报告农村地区禽流感疫情的问题表明，相关国家必须改善其卫生医疗及动物疫病体制

美欧巨资捐助支持禽流感防控 2006年01月18日 美国和欧盟分别承诺提供3.34亿美元和8000万欧元用于支持禽流感的防控工作

禽流感防控国际筹资 2006年01月18日 世行筹建总额为12亿美元的防控禽流感信托基金；申请国能否获得基金条件之一是“政府必须证明他们有能力执行项目”

贵阳禽流感病源未明 2006年01月17日 疫情爆发于当地鹌鹑养殖场，种苗系从江西购进

人并禽流感 两难降遂川 2005年12月20日 江西遂川是今年10月以来第一个同时报告发生人、禽流感的地区

疫区全记录之——湖南永州疫区见闻 2005年12月08日 潘晓虹 永州政府网站一份发布于2003年3月7日的《永州市人民政府办公室关于切实加强高致病性禽流感防治工作的紧急通知》显示

禽流感：湖北石首、孝感见闻 2005年12月08日 常红晓