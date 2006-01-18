- 2006年07月28日剂量仅为早先产品的一半，而保护率则增长一倍。每针疫苗收费估计为4英镑至7英镑，可能由盖茨基金购买向贫穷国家免费提供
- 2006年07月10日联合国粮农组织预言抗击禽流感可能要维持数年
- 2006年06月19日卫生局官员表示，广东省两例病例都不知从何感染，表明人禽流感随时可能来到人们身边
- 2006年06月11日上市后将主要作为国家战略储备之用，不出售给个人
- 2006年05月25日印尼一个家庭八人感染H5N1禽流感病毒，七人死亡，成为迄今最大一起人禽流感聚发病例
- 2006年03月31日死者是来自广东的打工女性，曾食用死鸡
- 2006年03月22日世卫官员称“中国所有疫情都已扑灭”结论为时过早
- 2006年03月08日九岁女童有梦不幸成为中国第十例因感染人禽流感病故者
- 2006年03月01日浙江省通报第一例人禽流感病例，病源疑自邻省安徽，但至今无法确认
- 2006年02月13日阳泉市存栏家禽至2005年12月5日已全部免疫，但为何100%免疫仍难逃禽流感袭击？
- 2006年02月12日与三明市人禽流感病例相似，漳浦县这起病例也无确切禽类接触史
- 2006年02月11日龙小英已是中国发现的第12例人感染禽流感病例，也是第八位因感染人禽流感病故者
- 2006年01月19日土耳其出现的无法准确发现并报告农村地区禽流感疫情的问题表明，相关国家必须改善其卫生医疗及动物疫病体制
- 2006年01月18日美国和欧盟分别承诺提供3.34亿美元和8000万欧元用于支持禽流感的防控工作
- 2006年01月18日世行筹建总额为12亿美元的防控禽流感信托基金；申请国能否获得基金条件之一是“政府必须证明他们有能力执行项目”
- 2006年01月17日疫情爆发于当地鹌鹑养殖场，种苗系从江西购进
- 2005年12月20日江西遂川是今年10月以来第一个同时报告发生人、禽流感的地区
- 2005年12月08日永州政府网站一份发布于2003年3月7日的《永州市人民政府办公室关于切实加强高致病性禽流感防治工作的紧急通知》显示
- 2005年12月08日
- 2005年12月08日疫情发生后，京山县迅速将此前准备的防疫应急预案投入使用
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