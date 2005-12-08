印尼人禽流感危情 2006年06月14日 印尼一个家庭八人感染H5N1禽流感病毒，七人死亡，成为迄今最大一起人禽流感聚发病例。世卫表示，尚不能确定这些病例是通过共享一个环境而感染的

青海再曝候鸟禽流感 2006年05月14日 刚刚发生的玉树候鸟禽流感疫情，规模虽然比不上去年同期发生的青海湖禽流感，但专家认为必须小心谨慎， 因

人禽流感再现川鄂 2006年05月02日 人禽流感并未远去，病源仍然不明，威胁依旧存在

浙皖再发两例人禽流感 2006年03月07日 浙江女孩病源不明，颍上患者查出与病禽密切接触史

禽流感登陆非洲 2006年02月21日 H5N1病毒登陆世界上最贫困、被疾病和灾害肆虐所困扰的非洲，是一个极为危险的信号

闽湘再曝两例人禽流感 2006年02月21日

四川再现人禽流感病例 2006年02月13日 五天内四川省通报两例人禽流感病例，且病因依然不明

人禽流感叩击欧洲大门 2006年02月13日 在不到一个月的时间里，横跨亚欧两洲的土耳其高密度爆发人禽流感，其中四人死亡。这意味着人禽流感已到了欧洲的门口

四川简阳人禽流感记录 2006年02月13日 何禹欣 迄今中国通报的第九例人禽流感病例，也是第六例人禽流感死亡病例

禽流感国际筹资行动 2006年01月22日 禽流感国际总筹资额达19亿美元，大大超过了12亿美元的预期筹资额。申请援助国能否获得基金，一个重要条件是

闽赣人禽流感新证 2006年01月09日 中国第六、第七两起人禽流感病例，讲述着两个截然不同的故事

桂辽人禽流感曲折 2005年12月12日 确诊与公布罕见的人禽流感患者，考验是多方面的：实验水平、求实精神、负责态度

中国疫区全记录 2005年12月08日

人禽流感寻疑 2005年12月08日 三名高致病性禽流感患者确诊，证实H5N1病毒对中国的威胁正式升级