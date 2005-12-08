- 2006年06月14日印尼一个家庭八人感染H5N1禽流感病毒，七人死亡，成为迄今最大一起人禽流感聚发病例。世卫表示，尚不能确定这些病例是通过共享一个环境而感染的
- 2006年05月14日刚刚发生的玉树候鸟禽流感疫情，规模虽然比不上去年同期发生的青海湖禽流感，但专家认为必须小心谨慎， 因
- 2006年05月02日人禽流感并未远去，病源仍然不明，威胁依旧存在
- 2006年03月07日人禽流感疫情在中国大陆传播的奇特之处在于，许多疫情并没有动物疫情的相关报告。这是在和“看不见的敌人”
- 2006年03月07日浙江女孩病源不明，颍上患者查出与病禽密切接触史
- 2006年02月21日H5N1病毒登陆世界上最贫困、被疾病和灾害肆虐所困扰的非洲，是一个极为危险的信号
- 2006年02月21日阳泉市存栏家禽至2005年12月5日已全部免疫。为何100%免疫仍难逃禽流感袭击？
- 2006年02月21日
- 2006年02月13日五天内四川省通报两例人禽流感病例，且病因依然不明
- 2006年02月13日在不到一个月的时间里，横跨亚欧两洲的土耳其高密度爆发人禽流感，其中四人死亡。这意味着人禽流感已到了欧洲的门口
- 2006年02月13日迄今中国通报的第九例人禽流感病例，也是第六例人禽流感死亡病例
- 2006年01月22日禽流感国际总筹资额达19亿美元，大大超过了12亿美元的预期筹资额。申请援助国能否获得基金，一个重要条件是
- 2006年01月09日大竹此次防疫在“一刀切”之外亦有特例，一农户因重视免疫，所养殖的1.3万只鸡在产生抗体后免遭扑杀
- 2006年01月09日中国第六、第七两起人禽流感病例，讲述着两个截然不同的故事
- 2005年12月12日永州政府网站一份发布于2003年3月7日的《永州市人民政府办公室关于切实加强高致病性禽流感防治工作的紧急通知》显示
- 2005年12月12日对于禽流感疫情，新疆是有疫必报。“像11月18日乌鲁木齐市天山区的疫点，只死了八只鸡，也向上报告了
- 2005年12月12日确诊与公布罕见的人禽流感患者，考验是多方面的：实验水平、求实精神、负责态度
- 2005年12月08日
- 2005年12月08日三名高致病性禽流感患者确诊，证实H5N1病毒对中国的威胁正式升级
- 2005年12月08日此次与禽流感的斗争应成为若干重大农业、农村政策调整及试点的契机，也可以成为新农村建设的起步点
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