- 2007年09月13日
- 2007年09月13日打破金融子市场之间的过度割裂，尝试综合经营；通过企业债券、市政债融资方式替代银行融资方式；银行应可从事股票及企业债券发行承销业务；加快推行信贷资产证券化
- 2007年09月13日央行副行长吴晓灵认为，影响资本市场发展的因素，从外部讲是信贷过度扩张引发通货膨胀，从而影响市场运行环境。因此，稳健或者适度从紧的货币政策有利于资本市场健康发展
- 2007年09月13日
- 2007年09月13日政府应该放弃对股票指数的人为调整，放弃对股票指数调整的一切手段和工具，取消上市的审批制
- 2007年09月13日银行选择盈利模式一定要根据自身特点，要考虑自身规模和定位，不能盲目追求规模化
- 2007年09月13日“保险业风险并不小，保险资金作为现金随意流动性的程度很高。在这方面发生危险积聚风险的途径也很多。”李克穆说
- 2007年09月13日试点虽然获批，下一步发改委将会同有关部门将仔细探讨产业基金的有关问题
- 2007年09月13日农信社最需要的是自我独立经营，要有非常明确的纪律约束，“搞砸了，就自己缩股，就走人。”
- 2007年09月13日
- 2007年09月13日
- 2007年09月13日IPO只能解决短期的资本负债的问题，中小金融机构取得成功需要很多因素，包括专业、经验、技术等，更需要达到一定的商业规模，提高治理水平，引入现代化的管理标准
- 2007年09月13日
- 2007年09月13日
- 2007年09月13日
- 2007年09月13日
- 2007年09月13日内地机构可以在香港市场与世界上具优势的证券金融机构展开竞爭，提高竞爭水平
- 2007年09月13日
- 2007年09月13日今年以来，上海交易所上市募集资金规模急剧增加，相形之下，港交所边缘化的趋势非常明显。港交所方面对内地交易所的靠近态度是积极的
- 2007年09月13日
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