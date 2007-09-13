姜建清：建立大型银行为主体的金融控股集团 2007年09月13日 《财经》记者 郭琼 打破金融子市场之间的过度割裂，尝试综合经营；通过企业债券、市政债融资方式替代银行融资方式；银行应可从事股票及企业债券发行承销业务；加快推行信贷资产证券化

吴晓灵：资本市场不应恐惧央行调控 2007年09月13日 《财经》记者 陈慧颖 央行副行长吴晓灵认为，影响资本市场发展的因素，从外部讲是信贷过度扩张引发通货膨胀，从而影响市场运行环境。因此，稳健或者适度从紧的货币政策有利于资本市场健康发展

许小年：A股风险积聚 政府错位是主因 2007年09月13日 《财经》实习记者 宋燕华 政府应该放弃对股票指数的人为调整，放弃对股票指数调整的一切手段和工具，取消上市的审批制

蔡鄂生：银行业不能盲目追求规模化 2007年09月13日 《财经》记者 郭琼 银行选择盈利模式一定要根据自身特点，要考虑自身规模和定位，不能盲目追求规模化

李克穆：保险业三大挑战 2007年09月13日 《财经》记者 陈慧颖 “保险业风险并不小，保险资金作为现金随意流动性的程度很高。在这方面发生危险积聚风险的途径也很多。”李克穆说

四只产业基金上周获批 总规模460亿元 2007年09月13日 《财经》记者 于宁 试点虽然获批，下一步发改委将会同有关部门将仔细探讨产业基金的有关问题

理查德·杰克逊：并购有助于中国银行业发展 2007年09月13日 《财经》记者 陈慧颖 IPO只能解决短期的资本负债的问题，中小金融机构取得成功需要很多因素，包括专业、经验、技术等，更需要达到一定的商业规模，提高治理水平，引入现代化的管理标准

直击现场之三 2007年09月13日

孙杰：香港是内地基金业的最佳热身场地 2007年09月13日 《财经》记者 乔晓会 内地机构可以在香港市场与世界上具优势的证券金融机构展开竞爭，提高竞爭水平