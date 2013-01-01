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《财经网》 > 专题 > 楼市：泡沫破灭开始
房地产泡沫破灭
救不救市？　　　　　　　 更多>>
政府补贴购房有用吗？
null 09月12日 13:20
黄益平：在经济周期影响下，房价调整不可避免
房价下跌，政府该不该救市？
null 09月12日 13:20
黄益平：没有一个国家将价格管控列为目标；叶翔：楼价尚未整体下跌；陈昌华：楼市问题应放权于各地解决
网友来论　　　　　　 更多>>
  • 房价畸高根本在行政层面
  • 发放房贷应定三条标准
  • 股价房价下跌 价格管制放开
  • 房子听人民币的话
  • 关键要改变拟购房者心理预期
    • 视  频　　　　　　　 更多>>
    财经封面报道　
    “地王”褪色
    《财经》记者 张映光 宫靖　实习记者 汪苏 邓海 09月15日 09:48
    随着土地狂飙顶峰的象征露出原色，房价回归从个别城市扩散到全国，但是回归多少？
    泡沫：主动挤还是被动挤
    《财经》首席经济学家 沈明高 09月15日 13:25
    现在的焦点已不再是房地产市场是否会出现拐点，而是从拐点向下有多深的问题；更重要的是，这一波调整是主动调整还是被动调整
    关注金九银十　　　　　　　　　　　　　　　更多>>
    融资困境　　　　　　　　　　　　　　 更多>>
    • 万科业绩收缩 强调安全第一
      《财经》记者 张冰    09月12日 13:14
      首要任务是应付当前的地产调整，“安全第一，不好说能否迎来扩张的机会”
    • 万科低利率发59亿元公司债
      《财经》记者 张冰 乔晓会    09月12日 13:13
      有担保债利率与无担保品种利率均为此前询价区间最低值。管理层确曾一度想推迟万科公司债网上发行
    • 银行中长期贷款投放减缓
      《财经》实习记者 张曼    09月12日 13:12
      中诚信国际称，银行对经济前景预期逐步谨慎；分析师看谈下半年银行盈利
    动　　态　　　　　　　　　　　　　　 更多>>
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