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专题
> 楼市：泡沫破灭开始
救不救市？
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政府补贴购房有用吗？
null 09月12日 13:20
黄益平：在经济周期影响下，房价调整不可避免
房价下跌，政府该不该救市？
null 09月12日 13:20
黄益平：没有一个国家将价格管控列为目标；叶翔：楼价尚未整体下跌；陈昌华：楼市问题应放权于各地解决
高房价是繁荣的标志？
全球房地产大泡沫？
央行副行长刘士余：预防房地产泡沫
网友来论
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房价畸高根本在行政层面
发放房贷应定三条标准
股价房价下跌 价格管制放开
房子听人民币的话
关键要改变拟购房者心理预期
视 频
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财经封面报道
“地王”褪色
《财经》记者 张映光 宫靖 实习记者 汪苏 邓海 09月15日 09:48
随着土地狂飙顶峰的象征露出原色，房价回归从个别城市扩散到全国，但是回归多少？
泡沫：主动挤还是被动挤
《财经》首席经济学家 沈明高 09月15日 13:25
现在的焦点已不再是房地产市场是否会出现拐点，而是从拐点向下有多深的问题；更重要的是，这一波调整是主动调整还是被动调整
关注金九银十
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【地产困局】京城楼价松动 九月仍未“流金”
《财经》实习记者 汪苏 09月27日 13:36
多家楼盘出现“技巧性降价”，商品房市场成交仍然惨淡；10月将成为考验开发商“底线”的关键时期
【地产困局】居民购房意愿降至1999年来最低
《财经》实习记者 汪苏 王晓璐 09月22日 22:40
央行调查报告显示，北京、上海、天津和广州等一线城市未来三个月打算买房的居民人数占比不足10%
全国房价环比首跌 交易持续滑坡
《财经》实习记者 汪苏 09月17日 09:25
8月全国房价环比下降0.1%，“金九”亦未现“开门红”
【地产困局】上海、深圳房地产降价声四起
《财经》记者 赵何娟 符燕艳 09月12日 11:49
开发商资金压力渐忧，两地政府尚未出手
【地产困局】恒大降价引南京楼市连锁反应
《财经》记者 宫靖 09月12日 11:49
恒大降价之举加重了南京购房者的观望心态，地产商由此忧虑
2008年09月12日
年内购房需求严重萎缩
2008年09月12日
【地产困局】恒大：月底13楼盘八五折开盘
2008年09月12日
万科8月销售量价同比降三成
2008年09月12日
恒大地产大幅调价 南京楼盘陡降35%
2008年09月12日
【地产困局】万科否认“勇于降价说”
融资困境
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万科业绩收缩 强调安全第一
《财经》记者 张冰 09月12日 13:14
首要任务是应付当前的地产调整，“安全第一，不好说能否迎来扩张的机会”
万科低利率发59亿元公司债
《财经》记者 张冰 乔晓会 09月12日 13:13
有担保债利率与无担保品种利率均为此前询价区间最低值。管理层确曾一度想推迟万科公司债网上发行
银行中长期贷款投放减缓
《财经》实习记者 张曼 09月12日 13:12
中诚信国际称，银行对经济前景预期逐步谨慎；分析师看谈下半年银行盈利
2008年09月12日
北辰实业苦撑长沙“地王”
2008年09月12日
谁解地产商资金之渴
2008年09月12日
碧桂园2.5亿融资“赌局”
2008年09月12日
恒大最后救赎
2008年09月12日
土地狂飙过后
2008年09月12日
眼睁眼闭管土地
2008年09月12日
土地豪赌未完成
动 态
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建行报告看衰房地产业
房地产企业成上海欠税大户
中国楼市“拐点”未现
央行：关注北京房市“后奥运”风险
于学军：房市风险不在购房者断供
深圳否认“不良房贷过千亿”传言
地产公司靓丽中报的背后
深圳征地拆迁补偿费普遍下调
水落石出的中国房市
新湖中宝将发行公司债
图 表
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