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2007年09月11日
《财经》记者 赵剑飞 徐可
借势中国房地产新一轮上升狂潮，从2002年就谋求香港上市的SOHO中国卷土重来
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2007年09月06日
《财经》记者 杨彬彬
房价、地价双双高企，地产类上市公司陷入“不断举债、不断拿地”的怪圈。观察家称这些公司面临两难：拿地是找死，不拿地则是等死
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2007年09月03日
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2007年09月03日
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2007年09月03日
《财经》记者 赵剑 飞张卓
在所有堵截房地产投资渠道的政策中，堵住外资看上去是最易见效的一环。但是短暂的休克后，外资似乎随时都准备寻找新的机会卷土重来
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2007年09月03日
《财经》记者 杨彬彬 赵剑飞
中国当前房地产的形势固然令人忧心忡忡，对于上一轮调控的反思也在进行，然而无论是业界还是决策层，都尚未形成新的系统调控思路和办法
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2007年09月03日
《财经》记者 杨彬彬
北京楼市的疯狂，只是2006年下半年开始的这场房价洪流的一个缩影。除北京、深圳、杭州、南京、天津和重庆这些热点城市，一些二三线城市，如大连、石家庄、宁波、南昌、郑州、长沙和贵阳等，涨幅也达到了6％至8％。
在开发商看来，现在的疯狂楼市中，没有卖不出去的房子，也没有不敢标的价格。
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2007年08月31日
王欧（中国证监会研究中心研究员）
由于具有发达健全的房地产金融市场，尤其是证券化等直接融资渠道的快速发展，和高度分散的持有者结构，使此次危机的影响由金融市场各子市场共同分担，虽然涉及面更广但却减少了危机的冲击深度
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2007年08月30日
《财经》记者 杨彬彬
总人数不过655.8万的海岛上竟然出现了两万多家房地产公司。短短三年，房价增长超过4倍。最后的遗产，是600多栋“烂尾楼”、18834公顷闲置土地和800亿元积压资金，仅四大国有商业银行的坏账就高达300亿元。
开发商纷纷逃离或倒闭，银行顿时成为最大的发展商，不少银行的不良贷款率一度高达60％以上。当银行开始着手处置不良资产时，才发现很多抵押项目其实才挖了一个大坑，以天价抵押的楼盘不过是“空中楼阁”。
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2007年08月30日
《财经》记者 杨彬彬
建设部副部长详解“城市低收入家庭住房保障”具体措施，透露保障基数为1000万低收入家庭，保障资金落实情况将与政绩挂钩，并明确“双限房”不是保障性住房。
建设部房地产司司长沈建忠表示，温州、北京等地的个人集资合作建房模式，与《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难若干意见》中认可的单位集资合作建房有很大区别。目前的个人集资建房已经带有很强的投资倾向，他认为这种做法，实际上具有一定的风险。
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2007年08月30日
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2007年08月30日
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2007年08月30日
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2007年08月30日
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2007年08月30日
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2007年08月29日
《财经》记者 杨彬彬 实习记者 罗文胜
建行副行长公开否认，但实际情况是从7月开始，建行深圳分行所有支行已不再办理二手房贷款业务，一手房贷款也只限于信誉良好、首付比例高的“优质客户”。
建行深圳分行工作人员透露，在今年6月银监会要求国有商业银行等对各自房地产贷款展开风险自查中，建行深圳分行和中国银行深圳分行的个人房贷风险压力均已经达到了重级，这次建行和中行不约而同收缩房贷规模，也有降低压力，避免信贷风险的考虑。
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2007年08月29日
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2007年08月29日
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2007年08月29日
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2007年08月29日