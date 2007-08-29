SOHO中国即将赴港路演 2007年09月11日 《财经》记者 赵剑飞 徐可 借势中国房地产新一轮上升狂潮，从2002年就谋求香港上市的SOHO中国卷土重来

万科增发首日大跌 2007年09月06日 《财经》记者 杨彬彬 房价、地价双双高企，地产类上市公司陷入“不断举债、不断拿地”的怪圈。观察家称这些公司面临两难：拿地是找死，不拿地则是等死

过去两年土地供应与开发未能跟上房价涨势 2007年09月03日

城市土地拍卖高价频出 2007年09月03日

疯狂楼市之狙击地产外资 2007年09月03日 《财经》记者 赵剑 飞张卓 在所有堵截房地产投资渠道的政策中，堵住外资看上去是最易见效的一环。但是短暂的休克后，外资似乎随时都准备寻找新的机会卷土重来

疯狂楼市之调控长考 2007年09月03日 《财经》记者 杨彬彬 赵剑飞 中国当前房地产的形势固然令人忧心忡忡，对于上一轮调控的反思也在进行，然而无论是业界还是决策层，都尚未形成新的系统调控思路和办法

疯狂楼市之全民购房的高烧 2007年09月03日 《财经》记者 杨彬彬 北京楼市的疯狂，只是2006年下半年开始的这场房价洪流的一个缩影。除北京、深圳、杭州、南京、天津和重庆这些热点城市，一些二三线城市，如大连、石家庄、宁波、南昌、郑州、长沙和贵阳等，涨幅也达到了6％至8％。

在开发商看来，现在的疯狂楼市中，没有卖不出去的房子，也没有不敢标的价格。

假如没有次级贷款 2007年08月31日 王欧（中国证监会研究中心研究员） 由于具有发达健全的房地产金融市场，尤其是证券化等直接融资渠道的快速发展，和高度分散的持有者结构，使此次危机的影响由金融市场各子市场共同分担，虽然涉及面更广但却减少了危机的冲击深度

上世纪90年代海南房地产泡沫警示 2007年08月30日 《财经》记者 杨彬彬

总人数不过655.8万的海岛上竟然出现了两万多家房地产公司。短短三年，房价增长超过4倍。最后的遗产，是600多栋“烂尾楼”、18834公顷闲置土地和800亿元积压资金，仅四大国有商业银行的坏账就高达300亿元。

开发商纷纷逃离或倒闭，银行顿时成为最大的发展商，不少银行的不良贷款率一度高达60％以上。当银行开始着手处置不良资产时，才发现很多抵押项目其实才挖了一个大坑，以天价抵押的楼盘不过是“空中楼阁”。

建设部成立房地产保障和公积金监管司获批 2007年08月30日 《财经》记者 杨彬彬 建设部副部长详解“城市低收入家庭住房保障”具体措施，透露保障基数为1000万低收入家庭，保障资金落实情况将与政绩挂钩，并明确“双限房”不是保障性住房。

建设部房地产司司长沈建忠表示，温州、北京等地的个人集资合作建房模式，与《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难若干意见》中认可的单位集资合作建房有很大区别。目前的个人集资建房已经带有很强的投资倾向，他认为这种做法，实际上具有一定的风险。

其他国家和地区的房地产泡沫 2007年08月30日

日本 2007年08月30日

东南亚 2007年08月30日

香港 2007年08月30日

台湾 2007年08月30日