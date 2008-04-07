东航确认两条重要航线5月起停飞 2008年04月23日 《财经》记者 张娜 东航昆明至西双版纳、昆明至大理两条航线停飞。同时，东航昆明至丽江和云南其它地区的部分航班也遭调减

东航受罚150万 上交部分航线经营权 2008年04月17日 《财经》记者 张娜 朱弢 民航局公布“返航事件”处罚决定，东航云南地区部分航线航班经营权将交给其他航空公司，同时处以150万元罚款

在边缘飞行 2008年04月15日 《财经》记者 范军利 季敏华 张娜 非改革其计划色彩浓厚的劳资体制，中国民航业不足以真正迈向市场化

东航反思“返航事件” 2008年04月09日 《财经》记者 赵何娟 东航发公告表示反思，并在上海总部举行了一场声势浩大的员工职业操守誓师大会

民航局初步认定东航返航事件涉嫌人为原因 2008年04月09日 《财经》记者 范军利 季敏华 朱弢 3月31日东航云南分公司执飞的云南省内机场的气象条件总体适航，可初步认定确有机组涉嫌人为原因返航

东航首度承认“人为因素” 2008年04月09日 《财经》记者 季敏华 范军利 张娜 此前坚称因“天气原因”集体返航的东航终于改口；云南分公司管理层和当事机组成员均已受罚

民航局派工作组调查东航“返航事件” 2008年04月09日 《财经》实习记者 陈茜 记者 范军利 称如果发现故意延误航班等有悖职业道德的行为，将对当事人作出严肃处理

民航局：未处罚东航“返航事件”飞行员 2008年04月09日 《财经》记者 张娜 杨悦 称即便如媒体报道，此事件是由于劳资纠纷引起的，也是企业内部的事情，超出了民航局的管辖范围

东航发生飞行员集体返航事件 2008年04月09日 《财经》记者 季敏华 14个从昆明起飞的航班同一天临时返航，东航对外称系“天气原因”，而飞行员则表示源于对公司管理不满

飞行员瓶颈 2008年04月09日 《财经》记者 季敏华 张娜 至2010年，中国民航业每年需补充2000名飞行员，但现有培训输送体系无法满足这一需求。紧缺的飞行员市场正在绷紧中国天空之上的安全之弦