【攀会地震】死亡人数已达41人 《财经》记者 李微敖 09月06日 21:41 截至9月5日9时，仁和－会理6.1级地震新增死亡人员3人，四川省因此次地震死亡人数已达35人

【攀会地震】死亡38人 灾情调查即将完成 《财经》记者 李微敖 09月03日 22:00 四川攀枝花市、凉山州会理县及云南楚雄州学校推迟至9月8日开学，灾民安置成为最主要的工作

【攀会地震追踪】死亡人数已达36人 《财经》记者 李微敖 09月03日 14:18 攀枝花市死亡5人，凉山州会理县死亡20人，云南省楚雄州死亡6人，会理县成为受灾最严重的地区

【攀会地震追踪】死亡超过22人，受伤361人 《财经》记者 李微敖 09月03日 14:13 地震造成成昆铁路一度中断，人员伤亡情况可能会有更进一步增加