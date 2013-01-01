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《财经》记者 李微敖 朱弢 09月03日 20:23
专家称仍有可能发生5级至6级余震，受灾人口达到55万人
地震灾情
- 《财经》记者 李微敖 09月06日 21:41截至9月5日9时，仁和－会理6.1级地震新增死亡人员3人，四川省因此次地震死亡人数已达35人
- 《财经》记者 李微敖 09月03日 22:00四川攀枝花市、凉山州会理县及云南楚雄州学校推迟至9月8日开学，灾民安置成为最主要的工作
- 《财经》记者 李微敖 09月03日 14:18攀枝花市死亡5人，凉山州会理县死亡20人，云南省楚雄州死亡6人，会理县成为受灾最严重的地区
- 《财经》记者 李微敖 09月03日 14:13地震造成成昆铁路一度中断，人员伤亡情况可能会有更进一步增加
- 《财经》记者 李微敖 王以超 09月03日 14:12目前已死亡1人，此次地震非“5•12”汶川地震余震；昆明市震感非常强烈，甚至超过了“5•12”汶川地震时
- 2008年09月03日中核钛白原材料采购受攀枝花地震影响
- 2008年09月03日攀钢钢钒发布受地震影响公告
- 2008年09月02日澳门红十字会向地震灾区捐款20万元
- 2008年09月02日攀枝花-会理地震已造成109.7万人受灾
- 2008年09月02日攀枝花地震灾害评估工作展开
- 2008年09月02日民政部等下拨中央救灾资金2700万元
- 2008年09月02日云南调拨3000万元救灾应急资金
- 2008年09月01日红十字会向云南灾区调运近50万元救灾物资
- 2008年09月01日攀枝花6.1级地震后已发生439次余震
- 2008年09月01日攀枝花市所有中小学推迟7天开学
- 2008年08月31日地震致云南楚雄损失严重
- 2008年08月31日攀枝花再发生5.6级地震
- 2008年08月31日攀枝花震区下周多阵雨雷雨
- 2008年08月30日攀枝花再发生6级以上地震可能性较小
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钱钢专栏：地震预警初探more
- 政府：有效预警的困境与可能钱钢 09月03日 10:29现有地震预测还只是概率性预测，却必须在许多时刻做出有效预警
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- 中国大陆地震预警简史