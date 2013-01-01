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周正毅案全解
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周正毅串谋诈骗案涉案六高层获刑
《财经》实习记者 王端 09月05日 18:05
六被告分别被判处12个月至33个月不等的监禁，全部被告获得刑期扣减
周正毅一审获刑16年| 周正毅案一审详情披露
周正毅
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毛玉萍和配角们
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  • 毛玉萍被判入狱三年半
    《财经》记者 陈慧颖    09月04日 16:47
    被定串谋造市、串谋诈骗中银香港及串谋妨碍司法公正三项罪名
  • 毛玉萍案香港开庭
    《财经》记者 黄山 卢彦铮    09月04日 16:46
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  • 毛玉萍被控新罪
    《财经》记者 卢彦铮    09月04日 16:45
    毛玉萍因涉嫌诈骗信用证贷款8900万港元，被香港廉政公署起诉23项串谋欺诈罪，2004年12月23日在香港东区裁判法院提堂
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监狱看守获罪more
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