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《财经》实习记者 王端 09月05日 18:05
六被告分别被判处12个月至33个月不等的监禁，全部被告获得刑期扣减
周正毅一审获刑16年| 周正毅案一审详情披露
周正毅一审获刑16年| 周正毅案一审详情披露
周正毅
- 《财经》实习记者 王端 09月04日 16:39六被告被裁定犯有串谋诈骗罪及公司董事做出虚假陈述罪；量刑明日将知晓
- 《财经》记者 朱弢 09月04日 16:38周正毅已将其挪用的2.065亿余元资金退还给法院
- 《财经》记者 陈中小路 09月04日 16:38周正毅获刑16年已成定局，但围绕周正毅案的种种悬念仍未消除
- 2008年09月04日周正毅上诉 要求改判无罪或免除处罚
- 2008年09月04日周正毅一审获刑16年
- 2008年09月04日周正毅案悬念未解
- 2008年09月04日周正毅案一审详情披露
- 2008年09月04日前“上海首富”周正毅案开庭
- 2008年09月04日周正毅案应有透明度
- 2008年09月04日周正毅两项罪成
- 2008年09月04日周正毅兴衰
毛玉萍和配角们
- 《财经》记者 陈慧颖 09月04日 16:47被定串谋造市、串谋诈骗中银香港及串谋妨碍司法公正三项罪名
- 《财经》记者 黄山 卢彦铮 09月04日 16:46null
- 《财经》记者 卢彦铮 09月04日 16:45毛玉萍因涉嫌诈骗信用证贷款8900万港元，被香港廉政公署起诉23项串谋欺诈罪，2004年12月23日在香港东区裁判法院提堂
- 2008年09月04日毛玉萍接受聆讯
- 2008年09月04日周正毅串谋诈骗案涉案六高层定罪
- 2008年09月04日毛玉萍接受聆讯
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