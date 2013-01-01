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达沃斯报道
达沃斯头条 达沃斯头条

朱民称中短期内美元地位无法撼动

《财经》记者 宋燕华 09月28日 14:00
但长远来看，美元的国际地位会被削弱。朱民还看好中国经济前景[全文]
达沃斯专稿
夏季达沃斯：金融风暴中落幕
《财经》实习记者 向春晓 09月28日 18:56
为近期金融风暴之后，全球财经巨头的首次聚会。下一届夏季达沃斯论坛将移师大连
黄天文称对无法全面收购默奇森未失望
《财经》记者 严江宁 09月28日 16:09
中钢总经理黄天文认为，澳大利亚政府并未收紧中国企业投资，中钢上市并未搁置，只是进度放缓
马云认为金融危机带来机会
《财经》记者 赵剑飞 吴莹 09月28日 15:49
今年圣诞节订单未受到当前美国金融危机影响，不过明年美国消费将大幅下降
万能的美元将风光不再？
《财经》记者 徐可 赵剑飞 09月28日 15:45
美国经济学家认为，美国依然是全世界金融中心，“如果主权财富基金不买美元资产，还有什么可买？”
成思危：经济增速将回落到8％－10％
《财经》记者 宋燕华 09月28日 15:37
政府应做好三件事，鼓励对外投资，促进内部需求，扩大净出口
金融危机造就百年一遇的投资机遇
《财经》记者 徐可 09月28日 14:12
百仕通中国董事长梁锦松认为，主权财富基金应趁机投资于具有长期战略意义的资产，不应每天计算盈亏
英国电信呼吁中国进一步开放电信业
《财经》记者 赵剑飞 09月28日 14:06
COO戴高动表示希望增加在中国的投资，不认同在中国电信企业中持有少数股份的策略
中移动国际扩张首选亚非市场
《财经》记者 严江宁 09月28日 11:53
王建宙说，北美和欧洲不是我们的目标，将首要关注亚洲国家，包括巴基斯坦，其次是非洲国家
达沃斯专访
安永CEO：金融危机为中资银行提供全球扩张良机
《财经》记者 宋燕华 09月28日 14:31如果收购对象合适，中资银行可以考虑在中介机构的帮助下，着手走向海外。但须保持稳健的财务状况
朱民称中短期内美元地位无法撼动
《财经》记者 宋燕华 09月28日 14:00但长远来看，美元的国际地位会被削弱。朱民还看好中国经济前景
德勤CEO：次贷危机中我们已经尽职尽责
《财经》记者 宋燕华 09月27日 16:18他还认为，经济危机仅仅出现在某些行业和某些市场，不会导致全球的经济衰退
陈启宗抄底内地楼市
《财经》记者 张映光 09月27日 13:50十年前陈启宗成功抄底香港楼市，现在内地的地产熊市再次为其创造良机
欧洲快递巨头TNT加速中国布点
《财经》实习记者 卢朵宝 09月27日 12:08TNT集团CEO表示，将于今年年底在中国新设八个城市网点。对UPS收购传闻不予评论
有关达沃斯
视频报道

安永主席谈中国企业海外并购
达沃斯侧记
牛奶危机波及夏季达沃斯论坛《财经》记者 赵剑飞大会早餐多了进口酸奶，蒙牛和伊利代表都不见了
神秘的二楼《财经》实习记者 卢朵宝代表们关起门来讨论，二楼的主要会议不对记者开放，记者只能参加全体大会和新闻发布会
外电报道
参会嘉宾
温家宝
温家宝
中国总理
巴拉特·贾格迪奥
巴拉特·贾格迪奥
圭亚那总统
米洛·久卡诺维奇
米洛·久卡诺维奇
黑上共和国总理
刘明康
刘明康
中国银监会主席
詹姆斯·H·奎格利
詹姆斯·H·奎格利
德勤全球CEO
桑加苏伦·奥云
桑加苏伦·奥云
蒙古外交部长
猪濑直树
猪濑直树
日本东京都政府
东京市副市长
周生贤
周生贤
中国环保部长
斯蒂芬·S·罗奇
斯蒂芬·S·罗奇
摩根斯坦利亚洲区董事长
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