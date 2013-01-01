朱民称中短期内美元地位无法撼动

夏季达沃斯：金融风暴中落幕 《财经》实习记者 向春晓 09月28日 18:56 为近期金融风暴之后，全球财经巨头的首次聚会。下一届夏季达沃斯论坛将移师大连

黄天文称对无法全面收购默奇森未失望 《财经》记者 严江宁 09月28日 16:09 中钢总经理黄天文认为，澳大利亚政府并未收紧中国企业投资，中钢上市并未搁置，只是进度放缓

马云认为金融危机带来机会 《财经》记者 赵剑飞 吴莹 09月28日 15:49 今年圣诞节订单未受到当前美国金融危机影响，不过明年美国消费将大幅下降

万能的美元将风光不再？ 《财经》记者 徐可 赵剑飞 09月28日 15:45 美国经济学家认为，美国依然是全世界金融中心，“如果主权财富基金不买美元资产，还有什么可买？”

成思危：经济增速将回落到8％－10％ 《财经》记者 宋燕华 09月28日 15:37 政府应做好三件事，鼓励对外投资，促进内部需求，扩大净出口

金融危机造就百年一遇的投资机遇 《财经》记者 徐可 09月28日 14:12 百仕通中国董事长梁锦松认为，主权财富基金应趁机投资于具有长期战略意义的资产，不应每天计算盈亏

英国电信呼吁中国进一步开放电信业 《财经》记者 赵剑飞 09月28日 14:06 COO戴高动表示希望增加在中国的投资，不认同在中国电信企业中持有少数股份的策略