朱民称中短期内美元地位无法撼动

《财经》实习记者 向春晓 09月28日 18:56
为近期金融风暴之后，全球财经巨头的首次聚会。下一届夏季达沃斯论坛将移师大连
《财经》记者 严江宁 09月28日 16:09
中钢总经理黄天文认为，澳大利亚政府并未收紧中国企业投资，中钢上市并未搁置，只是进度放缓
《财经》记者 赵剑飞 吴莹 09月28日 15:49
今年圣诞节订单未受到当前美国金融危机影响，不过明年美国消费将大幅下降
《财经》记者 徐可 赵剑飞 09月28日 15:45
美国经济学家认为，美国依然是全世界金融中心，“如果主权财富基金不买美元资产，还有什么可买？”
《财经》记者 宋燕华 09月28日 15:37
政府应做好三件事，鼓励对外投资，促进内部需求，扩大净出口
《财经》记者 徐可 09月28日 14:12
百仕通中国董事长梁锦松认为，主权财富基金应趁机投资于具有长期战略意义的资产，不应每天计算盈亏
《财经》记者 赵剑飞 09月28日 14:06
COO戴高动表示希望增加在中国的投资，不认同在中国电信企业中持有少数股份的策略
《财经》记者 严江宁 09月28日 11:53
王建宙说，北美和欧洲不是我们的目标，将首要关注亚洲国家，包括巴基斯坦，其次是非洲国家