八月十八 《奥运特刊》记者 关军 09月02日 16:52 一个让母亲伤心的故事，无论被描绘得多么壮丽，都让人伤感，容易幻灭

速效救心丸 《奥运特刊》记者 李响 09月02日 16:43 我们看见了一条汉子的泟水，但不知他身上带了三瓶速效救心丸

没有退路了 《奥运特刊》记者 李响 09月02日 16:41 刘翔教练孙海平在接受奥运特刊独家专访时，就“刘翔究竟发生了什么”、“还会不会东山再起”等进行了解答

只准赢的人 《奥运特刊》记者 Tim Layden 周圆 09月02日 16:33 刘翔不单要迎战罗伯斯，还要迎战13亿中国人对他的过度期望。在中国，还甚少有人为“刘翔会输”作出心理准备。

刘翔因伤退出男子110米栏预赛 《财经网》综合报道 09月02日 16:31 在赛前热身中，刘翔就表情痛苦，走路一瘸一拐，随后退出比赛

刘翔：阿喀琉斯之踵 《财经》实习记者 卢朵宝 09月02日 16:30 国人臆想中的奥运金牌领奖台上，不会再有刘翔的身影；但太阳照常升起，奥运依旧进行

各界热议“刘翔退赛” 《财经》实习记者 卢朵宝 09月02日 16:30 网友态度主要分为“批刘派”、“挺刘派”和“中立派”；世界三大通讯社亦在第一时间对此事件进行了报道

外媒评刘翔退场 《财经》记者 何华峰 09月02日 16:29 《华尔街日报》称，刘翔被寄予了那么高的期望和这么多的国家荣誉，怎么管理他的失败是巨大挑战

所谓真相 《体育画报》记者 王小山 09月02日 16:28 似乎赞助商、田协、刘翔三方面都对退赛早有准备，惟一没准备的，可能就是那些粉丝们

刘翔首次面对媒体：以后还有机会 《财经》实习记者 张威 09月02日 16:27 “我知道我有实力，我是不会轻易言败的” 刘翔退赛后首次接受媒体采访，之前习近平致电表示慰问

罗纳尔多是刘翔的榜样 张晓舟/文 09月02日 16:26 刘翔事件远远没有那么复杂，其实如果事先对刘翔的伤情不加封锁和保密，大家对刘翔退赛的震愕不会那么厉害，也不会有那些无稽的猜疑

田协否认赞助商操纵刘翔退赛决定 《财经》记者 张伯玲 杨彬彬 实习记者 梁冬梅 09月02日 16:25 称刘翔退赛系迫于伤病的个人决定，与赞助商无关；部分赞助商继续撤换广告，尽显商业体育残酷

刘翔商业价值经受最大考验 《财经》记者 赵剑飞 实习记者 梁冬梅 09月02日 16:24 分析人士称，刘翔未来广告续约将受影响

刘翔赞助商紧急应对 等待刘翔复出 《财经》记者 陈茜 张伯玲 杨彬彬 徐可 09月02日 16:23 刘翔因伤退赛第二天，耐克平面广告内容改为“爱运动，即使它伤了你的心”；其他赞助商表示支持理解同时，亦在考虑应对

中国平安回应亿元保单：刘翔不索赔 《财经》实习记者 方可成 09月02日 16:23 田径运动管理中心及刘翔本人均不打算提出索赔，平安已在尝试开发运动员特殊肢体部位功能损失保险产品

8月21日的鸟巢不属于刘翔 《财经》记者 杨彬彬 09月02日 16:22 九万观众如约出现在鸟巢看台，古巴选手罗伯斯12秒93夺冠

假设刘翔负伤而上 符燕艳 09月02日 16:20 他的内伤，不通过演绎，我们如何得知他的个中苦衷

伤病，不是快乐，与体育同在？ 张向琼 09月02日 16:20 有体育能力的健康人成为职业运动员，然后受伤；身体素质低弱者，加强体育锻炼，重获健康——这是什么逻辑？

举人与飞人 罗昌平 09月02日 16:19 更多的媒体已不请自来，大量的广告商向他挥舞着支票，还有轿车、别墅