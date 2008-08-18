头 条
《财经》记者 杨彬彬 赵剑飞 明叔亮 张伯玲 实习记者 梁冬梅 2008-08-18
一面是准军事化的管理机制，一面是巨大的商业收益，刘翔只有在站上跑道的那一刻，才能做回自己
特 稿
- 《奥运特刊》记者 关军 09月02日 16:52一个让母亲伤心的故事，无论被描绘得多么壮丽，都让人伤感，容易幻灭
- 《奥运特刊》记者 李响 09月02日 16:43我们看见了一条汉子的泟水，但不知他身上带了三瓶速效救心丸
- 《奥运特刊》记者 李响 09月02日 16:41刘翔教练孙海平在接受奥运特刊独家专访时，就“刘翔究竟发生了什么”、“还会不会东山再起”等进行了解答
- 《奥运特刊》记者 Tim Layden 周圆 09月02日 16:33刘翔不单要迎战罗伯斯，还要迎战13亿中国人对他的过度期望。在中国，还甚少有人为“刘翔会输”作出心理准备。
- 《财经网》综合报道 09月02日 16:31在赛前热身中，刘翔就表情痛苦，走路一瘸一拐，随后退出比赛
- 《财经》实习记者 卢朵宝 09月02日 16:30国人臆想中的奥运金牌领奖台上，不会再有刘翔的身影；但太阳照常升起，奥运依旧进行
- 《财经》实习记者 卢朵宝 09月02日 16:30网友态度主要分为“批刘派”、“挺刘派”和“中立派”；世界三大通讯社亦在第一时间对此事件进行了报道
- 《财经》记者 何华峰 09月02日 16:29《华尔街日报》称，刘翔被寄予了那么高的期望和这么多的国家荣誉，怎么管理他的失败是巨大挑战
- 《体育画报》记者 王小山 09月02日 16:28似乎赞助商、田协、刘翔三方面都对退赛早有准备，惟一没准备的，可能就是那些粉丝们
- 《财经》实习记者 张威 09月02日 16:27“我知道我有实力，我是不会轻易言败的” 刘翔退赛后首次接受媒体采访，之前习近平致电表示慰问
- 张晓舟/文 09月02日 16:26刘翔事件远远没有那么复杂，其实如果事先对刘翔的伤情不加封锁和保密，大家对刘翔退赛的震愕不会那么厉害，也不会有那些无稽的猜疑
- 《财经》记者 张伯玲 杨彬彬 实习记者 梁冬梅 09月02日 16:25称刘翔退赛系迫于伤病的个人决定，与赞助商无关；部分赞助商继续撤换广告，尽显商业体育残酷
- 《财经》记者 赵剑飞 实习记者 梁冬梅 09月02日 16:24分析人士称，刘翔未来广告续约将受影响
- 《财经》记者 陈茜 张伯玲 杨彬彬 徐可 09月02日 16:23刘翔因伤退赛第二天，耐克平面广告内容改为“爱运动，即使它伤了你的心”；其他赞助商表示支持理解同时，亦在考虑应对
- 《财经》实习记者 方可成 09月02日 16:23田径运动管理中心及刘翔本人均不打算提出索赔，平安已在尝试开发运动员特殊肢体部位功能损失保险产品
- 《财经》记者 杨彬彬 09月02日 16:22九万观众如约出现在鸟巢看台，古巴选手罗伯斯12秒93夺冠
- 符燕艳 09月02日 16:20他的内伤，不通过演绎，我们如何得知他的个中苦衷
- 张向琼 09月02日 16:20有体育能力的健康人成为职业运动员，然后受伤；身体素质低弱者，加强体育锻炼，重获健康——这是什么逻辑？
- 罗昌平 09月02日 16:19更多的媒体已不请自来，大量的广告商向他挥舞着支票，还有轿车、别墅
- 张威 09月02日 16:18作为“中国速度”的刘翔，能像20年前跌倒的李宁一样，再度站起来吗？
- 2008年09月02日刘翔：阿喀琉斯之踵
- 2008年09月02日各界热议“刘翔退赛”
- 2008年09月02日外媒评刘翔退场
- 2008年09月02日所谓真相
- 2008年09月02日刘翔首次面对媒体：以后还有机会
- 2008年09月02日罗纳尔多是刘翔的榜样
- 2008年09月02日田协否认赞助商操纵刘翔退赛决定
- 2008年09月02日刘翔商业价值经受最大考验
- 2008年09月02日刘翔赞助商紧急应对 等待刘翔复出
- 2008年09月02日中国平安回应亿元保单：刘翔不索赔
- 2008年09月02日8月21日的鸟巢不属于刘翔
- 2008年09月02日假设刘翔负伤而上
- 2008年09月02日伤病，不是快乐，与体育同在？
- 2008年09月02日举人与飞人
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- 刘翔，弹起来ygduchao 09月02日 17:02再次弹起的时候，就是世界的焦点，就是一个永恒的传奇的开始。
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