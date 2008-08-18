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刘翔退赛
头 条
谁左右了刘翔 　
《财经》记者 杨彬彬 赵剑飞 明叔亮 张伯玲 实习记者 梁冬梅　　2008-08-18
一面是准军事化的管理机制，一面是巨大的商业收益，刘翔只有在站上跑道的那一刻，才能做回自己
特 稿
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  • 八月十八
    《奥运特刊》记者 关军    09月02日 16:52
    一个让母亲伤心的故事，无论被描绘得多么壮丽，都让人伤感，容易幻灭
  • 速效救心丸
    《奥运特刊》记者 李响     09月02日 16:43
    我们看见了一条汉子的泟水，但不知他身上带了三瓶速效救心丸
  • 没有退路了
    《奥运特刊》记者 李响    09月02日 16:41
    刘翔教练孙海平在接受奥运特刊独家专访时，就“刘翔究竟发生了什么”、“还会不会东山再起”等进行了解答
  • 只准赢的人
    《奥运特刊》记者 Tim Layden　周圆    09月02日 16:33
    刘翔不单要迎战罗伯斯，还要迎战13亿中国人对他的过度期望。在中国，还甚少有人为“刘翔会输”作出心理准备。
  • 刘翔因伤退出男子110米栏预赛
    《财经网》综合报道    09月02日 16:31
    在赛前热身中，刘翔就表情痛苦，走路一瘸一拐，随后退出比赛
  • 刘翔：阿喀琉斯之踵
    《财经》实习记者 卢朵宝    09月02日 16:30
    国人臆想中的奥运金牌领奖台上，不会再有刘翔的身影；但太阳照常升起，奥运依旧进行
  • 各界热议“刘翔退赛”
    《财经》实习记者 卢朵宝    09月02日 16:30
    网友态度主要分为“批刘派”、“挺刘派”和“中立派”；世界三大通讯社亦在第一时间对此事件进行了报道
  • 外媒评刘翔退场
    《财经》记者 何华峰    09月02日 16:29
    《华尔街日报》称，刘翔被寄予了那么高的期望和这么多的国家荣誉，怎么管理他的失败是巨大挑战
  • 所谓真相
    《体育画报》记者 王小山    09月02日 16:28
    似乎赞助商、田协、刘翔三方面都对退赛早有准备，惟一没准备的，可能就是那些粉丝们
  • 刘翔首次面对媒体：以后还有机会
    《财经》实习记者 张威    09月02日 16:27
    “我知道我有实力，我是不会轻易言败的” 刘翔退赛后首次接受媒体采访，之前习近平致电表示慰问
  • 罗纳尔多是刘翔的榜样
    张晓舟/文    09月02日 16:26
    刘翔事件远远没有那么复杂，其实如果事先对刘翔的伤情不加封锁和保密，大家对刘翔退赛的震愕不会那么厉害，也不会有那些无稽的猜疑
  • 田协否认赞助商操纵刘翔退赛决定
    《财经》记者 张伯玲 杨彬彬 实习记者 梁冬梅    09月02日 16:25
    称刘翔退赛系迫于伤病的个人决定，与赞助商无关；部分赞助商继续撤换广告，尽显商业体育残酷
  • 刘翔商业价值经受最大考验
    《财经》记者 赵剑飞 实习记者 梁冬梅    09月02日 16:24
    分析人士称，刘翔未来广告续约将受影响
  • 刘翔赞助商紧急应对 等待刘翔复出
    《财经》记者 陈茜 张伯玲 杨彬彬 徐可    09月02日 16:23
    刘翔因伤退赛第二天，耐克平面广告内容改为“爱运动，即使它伤了你的心”；其他赞助商表示支持理解同时，亦在考虑应对
  • 中国平安回应亿元保单：刘翔不索赔
    《财经》实习记者 方可成    09月02日 16:23
    田径运动管理中心及刘翔本人均不打算提出索赔，平安已在尝试开发运动员特殊肢体部位功能损失保险产品
  • 8月21日的鸟巢不属于刘翔
    《财经》记者 杨彬彬    09月02日 16:22
    九万观众如约出现在鸟巢看台，古巴选手罗伯斯12秒93夺冠
  • 假设刘翔负伤而上
    符燕艳    09月02日 16:20
    他的内伤，不通过演绎，我们如何得知他的个中苦衷
  • 伤病，不是快乐，与体育同在？
    张向琼    09月02日 16:20
    有体育能力的健康人成为职业运动员，然后受伤；身体素质低弱者，加强体育锻炼，重获健康——这是什么逻辑？
  • 举人与飞人
    罗昌平    09月02日 16:19
    更多的媒体已不请自来，大量的广告商向他挥舞着支票，还有轿车、别墅
  • 伟大的运动员
    张威    09月02日 16:18
    作为“中国速度”的刘翔，能像20年前跌倒的李宁一样，再度站起来吗？
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