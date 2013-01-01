中国公益捐赠体系正经历前所未有的冲击和考验——“三位一体”的官办慈善系统在遭遇全社会最广泛而直接的审视，民间慈善力量备显微薄和脆弱。官办和民间两类主体，虽有巨大热情且倾力投入，却难以充分证明各自的专业资质和公信力。巨灾当前，中国公益捐赠体系重构及变革迫在眉睫，也面临难得的机遇。

“5·12”赈灾对现行官办慈善体系提出挑战，民间慈善力量正在改变中国的慈善生态。巨灾当前，中国慈善体系所遭遇的整体性震荡，或许并不亚于一场地震。其体系重构及变革迫在眉睫，也面临难得的机遇

法学学者韦祎认为，两个问题较关键，一是慈善组织和慈善方式的多元化，二是慈善组织的自律和外部监管

民政部法制办处长吴明表示，民间组织法治建设比较滞后，立法是渐进的过程，取决于多种条件

社科院美国研究所研究员资中筠：如果政府投身慈善活动，本质上应属改善民生的福利政策，而非慈善

经过长期合作，几乎全由志愿者组成的国民安全防护联盟与政府配合默契，在各种救援活动中都能看到他们身影

阪神大地震后，日本三次修改法律，把各类建筑抗震基准提到最高水准。商务楼要求8级地震不倒，寿命超百年

“轻身份”，令民间力量以低门槛进入，在灾后重建起主导作用；“重行为”，令所有公益慈善行为受严格监管

萧瀚：中国慈善机构因为不是NGO，弊端很多

比如李连杰基壹金，隶属红十字会，虽有声势，民政部若要取缔它，却轻而易举。“政府核准与管制”模式下，慈善机构还很难获得本该有的公信力

王石：比钱更重要的，是有效的民间灾难救助模式

我们这个捐助并不号召大家（捐得）越多越好，而是想把这个事情做得长久，目标非常明确地发展下去，变成一个可持续性的活动。

薛成：高管不可利用企业沽名钓誉，捐款须量力

很多企业捐款远超预算，要填大窟窿。若转嫁到客户、员工、股东和社区等利益相关者头上，不如让管理层自掏腰包捐，不要利用企业沽名钓誉