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【编者的话】

中国公益捐赠体系正经历前所未有的冲击和考验——“三位一体”的官办慈善系统在遭遇全社会最广泛而直接的审视，民间慈善力量备显微薄和脆弱。官办和民间两类主体，虽有巨大热情且倾力投入，却难以充分证明各自的专业资质和公信力。巨灾当前，中国公益捐赠体系重构及变革迫在眉睫，也面临难得的机遇。

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巨灾考验中国式慈善

新慈善运动

《财经》记者 秦旭东 杨彬彬 罗昌平等 06月23日 10:16

“5·12”赈灾对现行官办慈善体系提出挑战，民间慈善力量正在改变中国的慈善生态。巨灾当前，中国慈善体系所遭遇的整体性震荡，或许并不亚于一场地震。其体系重构及变革迫在眉睫，也面临难得的机遇

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案例

为什么要自己做慈善

《财经》记者 沈乎 06月13日 11:20

为什么要自己做慈善
虽然力量微薄，但众多个体已不再是简单的捐赠者，而拥有了直接组织慈善行动的能力查看相关文章

壹基金嫁接红十字会利弊

《财经》记者 秦旭东 沈乎 06月13日 11:20

壹基金嫁接红十字会利弊
通过嫁接，民间慈善组织获得公募授权，却对巨量慈善捐赠的使用缺乏自主权查看相关文章

无国界医生四川赈灾记

《财经》记者 罗昌平 06月13日 11:20

无国界医生四川赈灾记
专业化运作才能确保救灾水准和效率，这对于起步迟缓的中国NGO有诸多借鉴查看相关文章

一对金融业夫妇的慈善之路

《财经》记者 沈乎 06月13日 11:12

一对金融业夫妇的慈善之路
“真爱·梦想”这样的民间组织，已向社会尤其是政府证明了自己的执行力查看相关文章
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访谈

慈善为何本质上只能是民间行为？

《财经》记者 常红晓 06月20日 09:34

社科院美国研究所研究员资中筠：如果政府投身慈善活动，本质上应属改善民生的福利政策，而非慈善

中国民间组织立法面临新契机

《财经》记者 常红晓 06月20日 08:31

民政部法制办处长吴明表示，民间组织法治建设比较滞后，立法是渐进的过程，取决于多种条件

探讨我国慈善捐助的法制化

□韦祎/文 06月16日 09:30

法学学者韦祎认为，两个问题较关键，一是慈善组织和慈善方式的多元化，二是慈善组织的自律和外部监管

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镜鉴

台湾

“轻身份、重行为”——台湾公益经验谈

《财经》记者 秦旭东 06月20日 08:13

“轻身份”，令民间力量以低门槛进入，在灾后重建起主导作用；“重行为”，令所有公益慈善行为受严格监管

日本

日本从阪神地震中学到了什么？

《财经》记者 林靖 06月13日 13:55

阪神大地震后，日本三次修改法律，把各类建筑抗震基准提到最高水准。商务楼要求8级地震不倒，寿命超百年

法国

民间救助机制的法国经验

《财经》特约记者 钱亦楠 06月13日 13:52

经过长期合作，几乎全由志愿者组成的国民安全防护联盟与政府配合默契，在各种救援活动中都能看到他们身影

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声音

萧瀚：中国慈善机构因为不是NGO，弊端很多

比如李连杰基壹金，隶属红十字会，虽有声势，民政部若要取缔它，却轻而易举。“政府核准与管制”模式下，慈善机构还很难获得本该有的公信力

王石：比钱更重要的，是有效的民间灾难救助模式

我们这个捐助并不号召大家（捐得）越多越好，而是想把这个事情做得长久，目标非常明确地发展下去，变成一个可持续性的活动。

薛成：高管不可利用企业沽名钓誉，捐款须量力

很多企业捐款远超预算，要填大窟窿。若转嫁到客户、员工、股东和社区等利益相关者头上，不如让管理层自掏腰包捐，不要利用企业沽名钓誉

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来论

遇难人数：69207

受伤人数：374216 失踪人数：18194

捐赠款物总额：592.49亿元

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图表

国内外捐赠款物不断增长

国内外捐赠款物不断增长

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动态

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