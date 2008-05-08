数字屏幕的背后 2008年06月19日 作为19 世纪在威尼斯最负盛名的歌剧院，凤凰歌剧院决定向国际市场开放。IBM 利用先进的技术帮助凤凰歌剧院实现了作品的全球共享，并以一种人性化的使用方式将其和歌剧结合在一起，从而将歌剧艺术推向了全球舞s台。

IBM在台湾发表全球CEO调查报告 2008年06月17日

报告概述 2008年05月30日

以“１”和“０”为武器打击犯罪 2008年05月30日 2005年底，一名男子走进了位于曼哈顿市中心的一家匹萨店。他用枪抵住店主，抢劫了他的店铺。 除了他脖子上的纹身以外，这名男子没有任何其他明显特征。在这个故事中，我们将为您讲述纽约警察局 (NYPD?) 如何通过警务创新和新的 IBM? 技术将这名罪犯擒拿归案，以及纽约市如何从一个高犯罪率城市转变为世界上最安全的城市之一。

全球发布会路线图 2008年05月26日

新产品和服务是关注CSR的CEO思考的首要问题 2008年05月26日

最常见的业务模式创新 2008年05月26日

全球集群包含了较多的业绩出众者 2008年05月26日

业绩出众的企业在不断增加于客户有关的投资 2008年05月26日

卷首语 2008年05月26日