- 2008年06月30日
- 2008年06月25日中国神华目前是中国最大的煤炭生产商和销售商。在世界范围内，其煤炭的产量、销量、储量均排名第二。凌文长期担任中国神华首席财务官、副总裁、总裁等职务，参与甚至导演了公司的治理结构变革，并最终实现两地上市，并获得资本市场的青睐。
- 2008年06月25日
- 2008年06月25日成立于2005年的航美传媒，在资本的帮助下，其营收以每年100%以上的速度增长。航美传媒目前已经进入国内近52家机场、10多家航空公司的近2000多条航线，拥有20000多块屏幕，覆盖了国内90%以上的飞行旅客。
航美传媒的商业模式深受资本市场青睐，之前的两轮私募融资相当顺利，2007年底在纳斯达克公开上市时，又获得投资者42倍的超额认购。郭曼把资本市场的认同归结为航美传媒特有的商业模式，“航美传媒建立了一个创新的商业模式，这个模式非常的简单，非常容易懂。我介绍一分钟就可以让投资者知道我们是干什么的，商业模式的易懂是非常重要的。”
- 2008年06月19日6月2日，法国兴业银行首席执行官菲德烈·乌戴尔首次来到中国。据其透露，匆匆一天的中国之行是为“向中国银监会通报法兴最新情况”，包括有关违规交易的特别委员会的调查结果，法兴第一季度盈利情况，以及管理层的更替。
- 2008年06月19日作为19 世纪在威尼斯最负盛名的歌剧院，凤凰歌剧院决定向国际市场开放。IBM 利用先进的技术帮助凤凰歌剧院实现了作品的全球共享，并以一种人性化的使用方式将其和歌剧结合在一起，从而将歌剧艺术推向了全球舞s台。
- 2008年06月17日
- 2008年06月05日4年前，支付宝还是淘宝网的一个部门。然而，经过4年的成长，它已经迅速发展成拥有8000万注册用户，日交易总额超过3.5亿元的一家独立公司。生于淘宝的支付宝，是如何脱离淘宝的？支付宝总裁邵晓锋表示，基于用户需求的持续创新是企业成长的秘诀。
- 2008年05月30日
- 2008年05月30日2005年底，一名男子走进了位于曼哈顿市中心的一家匹萨店。他用枪抵住店主，抢劫了他的店铺。 除了他脖子上的纹身以外，这名男子没有任何其他明显特征。在这个故事中，我们将为您讲述纽约警察局 (NYPD?) 如何通过警务创新和新的 IBM? 技术将这名罪犯擒拿归案，以及纽约市如何从一个高犯罪率城市转变为世界上最安全的城市之一。
- 2008年05月26日
- 2008年05月26日
- 2008年05月26日
- 2008年05月26日
- 2008年05月26日
- 2008年05月26日
- 2008年05月26日
- 2008年05月21日全球化的过程，到资源富集和能源富集的地区去发展。中铝过去几年一直在探索，怎样 成为一个具有国际竞争力、一流的、国际化的多金属矿业公司？答案是，要保持可持续盈利，中铝必须走向国际，与顶级大公司一起做矿业资源开发。
- 2008年05月16日
- 2008年05月08日
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