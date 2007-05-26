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2008年02月27日
《财经》记者 张卓
东航称，中航有限从未显示出对合作抱有诚意，也未显示出已对合作有深入规划
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2008年01月29日
《财经》记者 季敏华
合作包括十方面，一年前开始谈，但宣布较突然。南航称从未停止在资本运作层面的尝试，但尚未可公布
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2008年01月28日
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2008年01月28日
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2008年01月28日
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2008年01月28日
《财经》记者 陈慧颖 李其谚 于宁 等
一个在两家大型国企之间展开的竞购战为何发生，又为何突然休克？这场一开始就悬念不断、惊心动魄的收购战将如何继续？
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2008年01月28日
改编自5月28日出版的《财经》杂志
东航引资重组“还需要有关部门的政策支持”；新航对其远在中国上海的同行的未来表现，也仍心存疑虑
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2008年01月28日
《财经》实习记者 庄颖 记者 季敏华
作出79亿港元投资的重大决定后，新加坡航空对远在上海的合作伙伴的未来表现，心中还有疑虑
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2008年01月28日
《财经》记者 于达维
东航将以定向增发H股方式引入新航，增发后东航集团将占股51％，新航占15.8％，淡马锡占8.2％，增资逾百亿元
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2008年01月28日
庄颖
“A+H”两条腿定向增发，国资委注资将保持国有绝对控股。日益高企的H股价格已成新航入局的一大障碍
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2008年01月28日
《财经》记者 文辛
东航董事长李丰华透露，东航集团可能代表国资委在香港收购定向增发H股
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2008年01月28日
《财经》实习记者 张娜
东航股东认为“3.80港元的入股价格未能反映东航价值”，“东新方案”中有关反摊薄和竞业禁止条款“不公平”
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2008年01月28日
《财经》记者 于宁 陈慧颖
竞购方案最终未能获得国务院国资委支持；如无意外，新加坡航空和淡马锡将成为持股东航24％的外资股东；有迹象显示国航并未完全放弃竞购计划
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2008年01月28日
《财经》记者 张娜
中航方面表示，“对新航入股一事是投赞成票还是投反对票，中航方面并没有表明态度”
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2008年01月28日
改编自10月1日出版的《财经》杂志
国航公告“目前并且在未来三个月内不会有与该等事项有关的筹划、商谈、意向和协议等”，语义暧昧，引人暇思
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2008年01月28日
《财经》记者 陈慧颖 实习记者 高健
东航人士称，“我们希望他们就此住手，但要是不住手，我们也会有所准备。”
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2008年01月28日
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2008年01月28日
《财经》实习记者 张娜
1月8日下午，东航引资新加坡航空方案遭特别股东大会投票否决后，中航集团新闻发言人称其为“正常市场行为”；新加坡航空称将继续与东航建立关系
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2008年01月28日
《财经》记者 季敏华
1月8日下午3时许投票表决结束，东航H股小股东中的74.70％投票反对，A股小股东中的94.05％投票反对
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2008年01月28日
《财经》记者 季敏华
中航有限收购东航股份的报价比新航、淡马锡高出至少32%，但东航坚称东新方案是引入战略投资者的惟一选择