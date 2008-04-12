多位外国政要陆续抵达三亚 2009年04月17日

温家宝会见缅甸总理 2009年04月17日

1600名各界人士出席博鳌论坛 2009年04月17日

龙永图谈萧万长之行 2008年04月14日 《财经》记者 曹海丽 “台湾政治局面出现重大变化……萧先生此次来，论坛给予必要的礼遇，正是反映了这个变化”

陈德铭萧万长共谈“三通” 2008年04月13日 《财经》记者 曹海丽 共同主持两岸经贸圆桌会议时，陈德铭强调尽快实现直接“三通”为当务之急，萧万长称希望协商落实“三通”等竞选承诺

IPCC主席称中国应发展非粮生物燃料 2008年04月13日 《财经》记者 李昕 在人均耕地十分有限的中国，发展粮食燃料将促使食品价格上涨

哈萨克斯坦总理呼吁建立跨界可持续发展区 2008年04月13日

蒙古国总统提议举办东北亚地区气候变化峰会 2008年04月13日

刘明康谈美国次贷危机教训 2008年04月13日 《财经》记者 曹海丽 不能相信“放任自由经济”，监管机构必须在必要的时候采取措施，保护存款人和投资者的利益

姜建清谈次贷危机的影响 2008年04月13日 《财经》记者 曹海丽 姜建清认为，评级是另一个全球瓶颈，即使按现在的评级结果来做拨备，结果还不是非常谨慎。评级系统到了彻底改变的时候

FMG称5月向中国运铁矿石 2008年04月13日 《财经》记者 李昕 FMG称，将按照现有价格发货，而不参与制定价格，任务是尽量多卖铁矿石，满足客户的大量渴求

李开复看好与中移动合作 2008年04月13日 《财经》记者 李昕 此外，谈到市场份额，他说，“我们的东西不是不够好，是还没有足够多的人知道。”

国家元首们的“汉语秀” 2008年04月13日 《财经》记者 李昕 数位领导人在各自8分钟的演讲中使用或提到中文

外国政要赞赏中国科学发展治国理念 2008年04月12日

胡锦涛主席会见瑞典首相赖因费尔特 2008年04月12日

胡锦涛会见萧万长一行 2008年04月12日

博鳌论坛13日将举行闭幕大会 2008年04月12日