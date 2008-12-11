北京 2008年12月12日（星期五）

08:00-09:00 参会注册

09:00-09:05 开幕致辞

09:05-11:00 世界与中国宏观经济走势

世界与中国走过了极为不寻常的一年。美国次贷危机引发的全球金融海啸已全面导致发达经济体经济衰退，发展中国家则陷入出口疲弱和财政短缺的困局。中国经济亦难独善其身，出口备受冲击，资产泡沫飘逝，宏观调控政策一年间由紧而松，经历了寒冬酷暑的轮回。



在即将到来的2009年，是否会爆发第二波金融海啸？贸易保护主义会不会重新抬头？全球经济何时能走出衰退？而各国持续的降息举动，会不会再次踏入流动性之河？



中国经济在出口受阻、劳动成本上升和人民币汇率调整等多重因素作用下，还能一枝独秀么？4万亿刺激计划将拯救中国经济，还是会引致新一轮的产能过剩？中国离通货紧缩还有多远？政府和企业，应当如何应对这个寒冬？

11:00-11:10 茶歇

11:10-12:40 重建中国经济增长支柱

出口、投资、消费，中国经济增长的三大支柱已现危局。全球经济衰退和人民币升值、劳动成本上升等因素抑制了中国的出口增长，收入增长缓慢与社会保障的缺失压抑了消费欲望，而通缩阴影则降低了民间投资热情。中国需要重建经济增长的支柱。



保增长与保就业应是两大并行不悖的主题。而从长期看，公平制度的建设是促进消费增长、让富人和穷人都能消费的根本保障。

12:40-14:00 午宴

14:00-15:30 改革30年鉴往知来（一）：经济转型得与失

改革开放30年后，创造了经济奇迹的中国，还需要面对一系列新问题。中国作为一个新兴加转轨的经济体，其改革已经步入深水区。中国经济的深层次问题，诸如政府职能转变、转变增长方式、调整产业结构、避免经济的大起大落、打破垄断、推进要素价格的市场化等等，都亟待进一步推进改革才能有效解决。



如果说，30年来以经济增长为目标的效率优先的改革是建立在政府与民间共识基础上的话，那么现阶段以追求公平和社会正义为目标的改革则要复杂得多，原本利益诉求一致的政府和民间力量会产生价值冲突。 面对已经发生变化的改革基础，改革者应该坦然面对改革过程中利益集团的博弈。改革要支付成本，不改革也要付出代价。在得与失，利与弊的权衡中，改革应该在制度上有所突破。

15:30-15:50 茶歇

15:50-17:30 改革30年鉴往知来（二）：政改、法治与社会转型

30年的改革路程艰难而曲折，在经济改革卓有成效的同时，政治改革尤显迫切。政治改革的主要内容当涉及法治、意见表达、民主选举、对权力的监督与制衡、公共决策机制等。



建立中国特色的民主制度，是政治体制改革的要义。在“特色”与“民主”之间找到最优的平衡点，则需改革者和民众协力共建，而其基本要求当是建立一个允许各方能够充分表达利益诉求的制度安排，这不仅有利于利益博弈的公开化与制度化，提高公共决策的效率与公平性，同时也能有效地疏导社会矛盾与冲突。



政府在改革进程中起到了重要的作用。而今，政府的身份由抽象到具体，政府的利益诉求从单一到多元。政府也面临着改革。改革政府，是为历史赋予改革的任务；政府从改革的推动者和主导者，最终要成为被改革的对象，是为历史的进步。

17:30-18:30 酒会

18:30-20:30 《财经》晚宴（凭请柬入场）

20:30-22:00 煮酒夜话（并行）

夜话一：房地产如何过冬？

今冬不比以往更冷，但房地产却是严寒逼人。高利润时代已经结束，房地产业的结构重组已不可避免。在资金短缺、需求不振的情况下，房地产该如何过冬？是抱团取暖，维持价格？还是主动降价销售，获取现金流？

夜话二：金融衍生产品：创新、风险、监管

金融危机令世人对金融衍生品谈虎色变。金融创新，是提高效率的途径，还是牟取暴利的手段？创新是金融业的生命，但如果贪婪时刻如影随形，则创新者就像在冰河上舞蹈。经过贪婪与恐惧洗礼之后，人们将如何给风险定价，如何重新界定监管与行业自律的界线？

夜话三：经济下行周期中的私人股权基金

在经济高速增长时期，投资家们带着繁荣与财富的梦想，飞翔在太平洋的上空。有人说他们精于锦上添花，有人说他们善于盘中分食，但他们能否雪中送炭？在经济衰退面前，风险投资者也都看紧了自己的腰包。是回家过冬，还是浪里淘金？这需要精明的投资家们给出答案。