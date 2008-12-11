用G2峰会代替SED，是解决经济不平衡、气候问题，甚至促成多哈回合的需要
解决美国过度杠杆化问题必须“一步一步来”，操之过急只会带来灾难
基辛格中美关系研究所所长、原美国驻华大使芮效俭称，中国应该坚持改革开放的道路
要吸纳国外的普世价值，更要学习西方国家对私有财产的保护机制
中国的改革开放正在强化，并且是全方位的
刺激经济的同时，两国均需兼顾结构调整：中国应“加杠杆化”以扩大内需，美国应开放更多贸易与投资领域
中国不能“因噎废食”，需要继续推动金融创新，并在审慎的监管框架下引入更多金融产品
银行业仍陷于同质化、低水平的竞争；监管者需要解决身兼所有者的双重角色冲突；未来县域和农村金融是机会，却亟需进一步推进政企分开和政银分开
《财经》年会由《财经》杂志、《财经网》主办，自2004年开始举办以来，每年吸引大批高级政经官员、国际组织要员、企业领袖以及中外知名经济学家积极参与，聚焦来年的世界经济、政治、社会、科技、文化等方面的事件和发展趋势，深入分析时事热点，精确解读国策趋势，积极探讨产业前景，被誉为关于中国经济走向最具权威性和前瞻性的国际思想交流盛会。 [了解更多]
|北京 2008年12月13日（星期六）
|08:55-09:30
|特别致辞、主旨演讲及对话
|09:30-10:40
|专题会议（并行）
|专题一：经济波动与基础产业沉浮
大宗商品价格全线下跌，全世界喜忧交集：支撑高价的动力似乎终于水落石出，但全球需求急剧下降令世界的基础产业跌入低谷。全球经济何时走出衰退？基础产业的出路在何方？大宗商品价格会随之进入熊市么？当前全球大规模的“救经济”行动，是否给日后更大规模的泡沫埋下隐患？
|专题二：企业考验：焦点与策略
外需全面滑坡导致中国企业面临生死考验，也迫使中国经济结构加速调整过程。逆境图存、企业转型、产业升级，不同的企业各有自身无法回避的课题。激流勇进还是随波逐流，这是个生死攸关的选择。
|10:40-10:50
|茶歇
|10:50-12:00
|专题会议（并行）
|专题三：财税政策新使命
在中国经济“最难一年”，全国财政收入增速仍2倍于同期的GDP增速。面对经济放缓，中国的公共财政肩负重任：4万亿财政刺激影响几何？税制改革如何顺应潮流，优化收入分配，提高企业效率，限制行政开支？是否有必要实施大规模减税计划？大规模公共财政刺激下，民间投资机会何在？若能在医改、社保、教育方面有所作为，公共财政或能成为开启内需市场的一把钥匙。
|专题四：农村大机会
新农村建设与农民进城，前者创造了农村市场，后者提供了城市化的动力。作为发展的基础，确保农村土地承包经营权“长久不变”，改革现有征地制度，缩小征地范围——十七届三中全会传递的信息在操作层面如何落实，城市化、工业化和保护农民土地权益之间的平衡点在哪里？
|12:00-13:00
|午餐
|13:00-13:30
|主旨演讲及对话
|13:30-14:40
|金融峰会（上）：银行
金融危机对中国商业银行冲击甚微，我们在庆幸活着的时候，也应该看到自己对国际市场知之甚少。注资重组、引进战略投资者、公开上市等一系列的制度变革，增强了中国银行的资本实力，并优化了公司治理，但中国银行业走向世界的路还很长。
|14:40-15:50
|金融峰会（下）：证券与保险
经历了股权分置改革的悲喜交加，领略了市场沉浮的惊涛骇浪，中国资本市场需要稳定航向，重新启航。创新与监管，投资者保护与融资，对外开放与多层次体系，制度建设与市场稳定，面对诸多复杂的问题，需要市场众多参与者携手共建。
保险与证券历来共荣共损。而无论何时，保险业的风险控制和监管极为重要。在金融创新与风险监管的天平上如何平衡砝码，这不仅是证券市场，也是保险业必须面对的挑战。
|15:50-16:00
|茶歇
|16:00-17:30
|金融危机与世界政经新格局
国际金融危机改变了世界的政治经济力量对比，发达国家遭到重创，新兴市场国家有机会获得更多的发言权。在国际货币体系改革过程中，美元的统治地位是否被撼动，人民币能够获得多大的发展机遇，给市场留下大量想象空间。美国新总统奥巴马上任以后，美国会否放弃单边主义，世界能否重回协商解决问题的轨道。然而，在应对经济衰退的过程中，贸易保护主义的阴影还笼罩在人们的心头。风暴过后，世界政治经济能否迎来变革，让人怀疑也让人期待。
|17:30-18:00
|主旨演讲及对话
|18:30-20:30
|《财经》之夜音乐会（凭请柬入场）
|《财经》对此议程有最终解释权
会场：北京JW万豪酒店B1大宴会厅
地址：北京市朝阳区华贸中心建国路83号 ( 查看地图 )
|联系我们：
|韩玲玲女士
电话:010-85651338
传真:010-85650181
Email:linglinghan@caijing.com.cn