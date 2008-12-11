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《财经》年会2009：预测与战略
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年会头条
【海外场】伯格斯坦：中美应发起G2峰会
《财经》驻华盛顿记者 李增新 01月15日 11:30

用G2峰会代替SED，是解决经济不平衡、气候问题，甚至促成多哈回合的需要

【海外场】金立群：中投保持对美投资开放
《财经》特派记者 张翃 01月14日 19:23

解决美国过度杠杆化问题必须“一步一步来”，操之过急只会带来灾难

年会视频
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林毅夫：金融要为实体经济服务
中国驻美大使周文重谈中国的和平发展
金立群：贪婪与自大导致金融危机
见解
金融危机总是始于经济中某些环节过热，出现泡沫后，没有足够的警惕，相关调整不足。这既包括宏观调控的不足，也包括微观层面调整的缺失。宏观调控一般都是逆周期而动，但目前的微观机制中存在着一些顺周期因素，正反馈的环节太多，在经济上升周期容易扩张，在经济下行周期容易收缩。
——周小川 2008-12-13
金融体系应支持技术改造、产品升级换代和工艺的升级换代，要从传统的金融走向现代化。金融现代化不只是花样繁多的金融衍生产品，而是要服务于整个经济社会的发展，因而金融业要更多地为科技发展和自主创新服务。
——周小川 2008-12-13
中国人民银行最近和其他一些单位开会探讨了关于碳排放和碳税的一些问题。金融市场能够为碳配额交易提供支持，并通过碳配额交易，也可使金融在引导减排投资方面起到媒介作用。金融市场可以为碳配额进行定价，也可以为减排的投资寻求出路。不仅如此，任何一项涉及到未来的减排，涉及到未来的新科技，中间都有大量的风险，而金融界在这方面也可以发挥风险管理的作用。
——周小川 2008-12-13
中国的廉价劳动力产品大量的向美国输出，并产生了大量的外贸顺差，而美国的消费者超前消费，进而使得中美贸易关系形成一种微妙的平衡。这样一种微妙的平衡关系并没有因为这场金融危机而改变。
——龙永图 2008-12-13
有种观点认为中国银行业不够先进在于不了解国际市场。但真实情况是，银行对国际市场和中国市场都只是片面了解，当然，银行同时兼顾对中国市场和国际市场的全面了解也并不容易。
——蔡鄂生 2008-12-13
我现在不认为我们很快地在短期中，就可以建立一个不是以美元为为主要的国际储备货币的体系。那么，如果我们要改变刚才我讲的状况，至少要做到美元的发行是受到监管的。
——吴敬琏 2008-12-13
2009年保险资金运用改革的一个指导思想就是充分发挥保险融资、投资的功能，在控制风险水平的情况下，服务国家关于保民生、打基础、抓基础建设的总体思路。
——吴定富 2008-12-13
城市化的标志决不是简单的城市建设的扩张。农村人口是否真正转移到城市，成为就业稳定、生活体面的城市居民，才是城镇化率提高最主要的检验标准。
——李铁 2008-12-13
未来5年到10年，从国家的宏观产业政策、企业的发展战略，到消费者的生活方式，不能基于低能源价格水平。要避免误入歧途。
——胡祖六 2008-12-13
对于中国来说，现在是让财政政策发挥作用的好机会，中国正在将财政激励政策和结构性改革相结合。但是，时间不等人，新的基础设施项目太耗时，不是解决目前经济危机的良方。相比之下，中国应该对一些原来推迟的项目加速实施进程。
——布列坦 2008-12-13
提高个人所得税起征点不能有效发挥减税刺激消费的作用。真正有意义的、能够对居民的可支配收入实施拉动效应的，是实施综合计征的所得税。
——高培勇 2008-12-13
税制的方面也要实施进一步的结构优化，结构性的减税和结构性的增税是可以同步考虑的。在房地产相关的税收方面，以及出口退税方面，都会向宽松方向做适当的调整。在增税方面，可以考虑资源税等等。
——贾康 2008-12-13
银监会2003年到现在，我们有一个持续的目标，在银行业，管你是投资银行、商业银行，只要是银行业，我们保护的是广大存款人的利益和金融消费者的利益，我们绝不保护银行投资者的利益。
——刘明康 2008-12-13
银行业运行面临着严峻的挑战。我们国家的通货膨胀正在转向通货紧缩，这种可能性大大地增强了。
——刘明康 2008-12-13
金融机构的损失暴露还会继续，已经走掉了两个7千亿美元了，在我的眼里，没有3万亿的美元损失是不可能的。
——刘明康 2008-12-13
我们正在继续努力发展基础建设，我们也在继续对教育领域进行投资。我们的目标是过渡这次危机，确保澳大利亚在全球经济复苏时，能够速度抓住经济机会。澳大利亚政府对中国政府采取的应对金融危机的坚决措施表示欢迎，中国的货币和财政政策对中国的增长意义重大，并且将有利于坚持本地区，乃至全球的增长。
——陆克文2008-12-13
我的政府正致力于尽快与中国达成自由贸易协定，我希望在2009年我们能够达成这项协定。
——陆克文2008-12-13
PE（私募股权基金）最赚钱的时候，不是杠杆率最高的时候，而是金融危机后的两三年内。危机过后，资产价格往往比较低，是上佳的投资时期。
——梁锦松2008-12-12
监管部门应该根据衍生品的建模和定价复杂程度，进行准入监管，禁止向不具有风险分辨和承担能力的老百姓兜售与复杂衍生品挂钩的产品。
——黄明2008-12-12
股市回升需要三年，房地产回暖周期会更长。解决房地产危机的当务之急，是解决存货问题。
——谢国忠2008-12-12
中国目前仍然还是一个前现代型的国家，未来方向是向一个现代国家转型。如把过去30年放到历史长河中，放到社会的深层结构中观察，更主要的不是经济转型和增长问题，是一个社会转型的问题。
——秦晓2008-12-12
政府救市不能等同于国有化，国有化不等同于社会主义。这如果都划起等号来的话，那就是天大的误解。
——资中筠2008-12-12
在近年来碰到了一系列的困难。改革推进不下去，甚至我们当前经济中碰到的问题，都和我们在社会意识层面上和民主法制体系层面上的落后，都有直接的关系。一个国家的现代化社会转型，有没有可能单兵独进？有没有可能仅依靠器物层面的过渡、转型就可以完成？历史已经做出回答了。
——许小年2008-12-12
在转型经济体，法治尚未确立，政府与市场关系很大程度上仍取决人的意志。转型经济体不可由于发达经济的创新中出现了问题，就“因噎废食”，质疑自由市场经济制度。
——钱颖一 2008-12-12
我认为我们的宏观经济政策确实有了问题，但是这个问题不是因为紧缩政策在这个时候出台不合时宜，而是因为紧缩政策在我看来，早就应该出台。
——吴敬琏2008-12-12
为什么我们的投资拉动带动不了消费呢？实际上很多的方面，投资实施的主体仍然是垄断行业，这一次我估计仍然是这样的情况，仍然是国有企业在承担投资主体。实际上，4万亿包括了社会资本，如果垄断的改革不打开（局面），这个投资渠道社会资本很难进入。
——邵秉仁2008-12-12
保增长与保就业是两大并行不悖的主题。而从长期看，公平制度的建设是促进消费增长、让富人和穷人都能消费的根本保障。
——吴敬琏2007-12-12
转变经济增长方式，上个世纪90年代中央就提出，为什么到现在还转不过来？我认为核心的问题在于改革落后。许多重要的改革近些年来，几乎是停顿状况。改革不深化，我们的结构无法调整，经济增长方式不可能转变过来。
——邵秉仁2008-12-12
目前金融市场的反弹仍是暂时现象，如果决策层不能想明白经济增长究竟要依靠何种模式，新一轮的牛市将很难出现。
——谢国忠 2008-12-12
我认为中国的财经政策可以发挥作用，我们对于中国的未来增长的预测，是未来会增长7.5%。一些利益相关者可能觉得这比较低，但是我们认为7.5%的经济增长率已经是比较好的，因为全球的增长率都比较慢，这是我们每年的预测，我们不会做精准的预测。
——杜大伟 2008-12-12
由于充满着不确定因素，很难准确地预测明年的实际增长速度，但中国经济不应该也不可能出现大的问题。可能会在年初第一个季度出现比较低速增长的局面。然后，有可能逐步爬坡，经济会在急速的下滑之后，总体上趋于稳定。
——刘鹤 2008-12-12
人物访谈
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芮效俭芮效俭

基辛格中美关系研究所所长、原美国驻华大使芮效俭称，中国应该坚持改革开放的道路

资中筠资中筠

要吸纳国外的普世价值，更要学习西方国家对私有财产的保护机制

年会报道
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【《财经》年会海外场】中国驻美大使：中国和平发展利于世界
《财经》特派记者 张翃 2009年01月14日 14:58

中国的改革开放正在强化，并且是全方位的

【《财经》年会海外场】沈明高：中美需“共治”全球失衡
《财经》驻华盛顿记者 李增新 2009年01月14日 14:53

刺激经济的同时，两国均需兼顾结构调整：中国应“加杠杆化”以扩大内需，美国应开放更多贸易与投资领域

【《财经》年会海外场】李剑阁：房价下跌不会引发金融动荡
《财经》驻华盛顿记者 李增新 2009年01月14日 13:56

中国不能“因噎废食”，需要继续推动金融创新，并在审慎的监管框架下引入更多金融产品

王君：银行业下一步改革的单子还很长
《财经》记者 张宇哲 2008年12月15日 08:26

银行业仍陷于同质化、低水平的竞争；监管者需要解决身兼所有者的双重角色冲突；未来县域和农村金融是机会，却亟需进一步推进政企分开和政银分开

嘉宾发言
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年会议题

    2  世界与中国宏观经济走势

  • 会议时间：2008年12月12日 星期五 9:05-11:00
  • 会议内容：2009年的世界经济：能否走出衰退 / 主要不确定性因素 / 地区经济及全球影响 / 中国经济“保8”希望 / 通胀还是通缩 / 中央政府政策取舍及走向　议题详情>>

    3  重建中国经济增长支柱

  • 会议时间：2008年12月12日 星期五 11:10-12:40
  • 会议内容：贸易、投资、消费增长三支柱重构 / 启动内需的重点和难点 / 政府投资与减税：孰为重？ / 让富人花钱？让穷人花钱？ / 医保、社保等民生关注 / 保就业与保增长　议题详情>>

    4  改革30年鉴往知来（一）

  • 会议时间：2008年12月12日 星期五 14:00-15:30
  • 会议内容：经济转型得与失
    转型经验国际比较 / 30年改革得与失 / 政府与市场边界调整 / 深水区改革任务辨析 / 改革成本与不改革成本　议题详情>>

    5  改革30年鉴往知来（二）

  • 会议时间：2008年12月12日 星期五 15:50-17:30
  • 会议内容：政改、法治与社会转型
    改革深化与扩大基层民主 / 政府机构改革 / 法治建设 / “现代性”讨论权力监督制衡 / 公共决策机制的建立 / 和谐文化与社会文明　议题详情>>

    7  房地产如何过冬？

  • 会议时间：2008年12月12日 星期五 20:30-22:00
  • 会议内容：政府该否救市，能否救市？ / 房地产业如何自救？ / 房价是在理性回归，还是临时下降？ / 房地产信贷是否放松，风险如何防范？ / 如何探求新的融资通道？ / 大规模保障性住房将如何影响房地产市场？　议题详情>>

    11  专题一：经济波动与基础产业沉浮

  • 会议时间：2008年12月13日 星期六 9:30-10:40
  • 会议内容：实体经济与资源、能源需求 / 石油价格是否超调？ / 基础产业路在何方？ / 投机与生产需求谁主沉浮？ / 新兴市场是否成为大宗商品的救命稻草？　议题详情>>

    12  专题二：企业考验：焦点与策略

  • 会议时间：2008年12月13日 星期六 9:30-10:40
  • 会议内容：能否生存，如何生存？ / 人民币升值与成本上升，何者更致命？ / 转向国内市场的痛苦与期待/并购是否生存之道？ / 如何叩开融资之门？　议题详情>>

    13  专题三：财税政策新使命

  • 会议时间：2008年12月13日 星期六 10:50-12:00
  • 会议内容：财政政策如何有所作为？ / 财政转型方向与进程 / 税改与减税前景 / 如何平衡财政与民间收入 / 社保制度建设与公共财政　议题详情>>

    14  专题四：农村大机会

  • 会议时间：2008年12月13日 星期六 10:50-12:00
  • 会议内容：三农：经济未来增长点 / 新农村建设与农民进城 / 如何提高农民收入 / 农民消费：梦想还是现实　议题详情>>

    16  金融峰会（上）：银行

  • 会议时间：2008年12月13日 星期六 13:30-14:40
  • 会议内容：中国银行业的新竞争格局 / 利率自由化 / 资产安全性、流通性、盈利性之本 / 银行治理结构改善 / 银行股份制改革推进 / 农村金融何去何从 / 中国银行业的“引进来”和“走出去”　议题详情>>

    17  金融峰会（下）：证券与保险

  • 会议时间：2008年12月13日 星期六 14:40-15:50
  • 会议内容：证券市场成熟与成长 / 股权改革的是与非 / 保险业的投资收益考验 / 创新与监管 / 多层次资本市场建设 / 市场开放得与失 / 风险防范挑战　议题详情>>

    18  金融危机与世界政经新格局

  • 会议时间：2008年12月13日 星期六 16:00-17:30
  • 会议内容：金融危机之源 / 全球协调与监管机制建立 / 人民币的区域化和国际化 / 奥巴马时期的中美关系与国际政治格局 / 20国峰会与新布雷顿森林体系前景　议题详情>>
图片报道
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世界与中国宏观经济走势
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嘉宾讨论现场嘉宾讨论现场
会议时间：2008年12月12日 星期五 9:05-11:00
会议内容：2009年的世界经济：能否走出衰退 / 主要不确定性因素 / 地区经济及全球影响 / 中国经济“保8”希望 / 通胀还是通缩 / 中央政府政策取舍及走向
演讲嘉宾：
刘鹤 艾文耕 金立群 洛文杰 谢国忠
杜大伟 沈明高    
年会报道：
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该议题会议实录
重建中国经济增长支柱
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吴敬琏在主持这一节的讨论吴敬琏在主持这一节的讨论
会议时间：2008年12月12日 星期五 11:10-12:40
会议内容：贸易、投资、消费增长三支柱重构 / 启动内需的重点和难点 / 政府投资与减税：孰为重？ / 让富人花钱？让穷人花钱？ / 医保、社保等民生关注 / 保就业与保增长
演讲嘉宾：
吴敬琏 邵秉仁 周其仁 拉赫曼 黄奇帆 蔡昉
沈明高    
年会报道：
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该议题会议实录
改革30年鉴往知来（一）：经济转型得与失
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陈清泰与许善达交谈陈清泰与许善达交谈
会议时间：2008年12月12日 星期五 14:00-15:30
会议内容：转型经验国际比较 / 30年改革得与失 / 政府与市场边界调整 / 深水区改革任务辨析 / 改革成本与不改革成本
演讲嘉宾：
陈清泰《财经》年会2009 张剑飞《财经》年会2009 崔津渡《财经》年会2009 钱颖一《财经》年会2009
许善达《财经》年会2009 白素珊《财经》年会2009    
年会报道：
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该议题会议实录
改革30年鉴往知来（二）：政改、法治与社会转型
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许小年说改革远未成功许小年说改革远未成功
会议时间：2008年12月12日 星期五 15:50-17:30
会议内容：改革深化与扩大基层民主 / 政府机构改革 / 法治建设 / “现代性”讨论权力监督制衡 / 公共决策机制的建立 / 和谐文化与社会文明
演讲嘉宾：
秦晓 宋世明 许小年 资中筠 马怀德
甘思德 傅军  
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该议题会议实录
夜话一：房地产如何过冬？
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基础音标学习潘石屹、任志强、王庆在房市讨论现场
会议时间：2008年12月12日 星期五 20:30-22:00
会议内容：政府该否救市，能否救市？ / 房地产业如何自救？ / 房价是在理性回归，还是临时下降？ / 房地产信贷是否放松，风险如何防范？ / 如何探求新的融资通道？ / 大规模保障性住房将如何影响房地产市场？
演讲嘉宾：
陈凡 谢国忠 陈启宗 王庆 任志强 潘石屹
冯仑 蔡洪平    
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该议题会议实录
夜话二：金融衍生产品：创新、风险、监管
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会议现场观众爆满会议现场观众爆满
会议时间：2008年12月12日 星期五 20:30-22:00
会议内容：金融衍生品需要什么样的创立基础？ / 金融风险如何定价？ / 金融衍生品由谁投资？ / 创新的界限在哪里？ / 如何界定监管与自律？
演讲嘉宾：
史美伦 黄明 张光平 张海涛 李凌峰
李小加    
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该议题会议实录
夜话三：经济下行周期中的私人股权基金
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PE热议经济危机带来的机遇与挑战PE热议经济危机带来的机遇与挑战
会议时间：2008年12月12日 星期五 20:30-22:00
会议主旨：金融危机是PE的寒冬么？ / 经济低迷是机遇，还是挑战？ / 资金投向何方：金融还是实业？ / 到华尔街抄底吗？
演讲嘉宾：
方风雷 田溯宁 李山 赵令欢 梁锦松
方星海
   
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该议题会议实录
专题一：经济波动与基础产业沉浮
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中国仍将是大宗商品领跑者吗？中国仍将是大宗商品领跑者吗？
会议时间：2008年12月13日 星期六 9:30-10:40
会议内容：实体经济与资源、能源需求 / 石油价格是否超调？ / 基础产业路在何方？ / 投机与生产需求谁主沉浮？ / 新兴市场是否成为大宗商品的救命稻草？
演讲嘉宾：
胡祖六 周放生 王炳华 谢国忠 卢锋
维万克•图普勒
   
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专题二：企业考验：焦点与策略
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嘉宾保育钧与张克慧交谈嘉宾保育钧（左）与张克慧（右）交谈
会议时间：2008年12月13日 星期六 9:30-10:40
会议内容：能否生存，如何生存？/人民币升值与成本上升，何者更致命？/转向国内市场的痛苦与期待/并购是否生存之道？/如何叩开融资之门？
演讲嘉宾：
保育钧 卢伯卿 杨敏德 阚凯力
李焜耀 张克慧    
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专题三：财税政策新使命
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贾康与许善达谈财税政策贾康与许善达谈财税政策
会议时间：2008年12月13日 星期六 10:50-12:00
会议内容：财政政策如何有所作为？/财政转型方向与进程/税改与减税前景/如何平衡财政与民间收入/社保制度建设与公共财政
演讲嘉宾：
里昂·布列坦 高培勇 刘克崮 倪红日 许善达
贾康    
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专题四：农村大机会
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嘉宾谈农村的机会与挑战嘉宾谈农村的机会与挑战
会议时间：2008年12月13日 星期六 10:50-12:00
会议内容：三农：经济未来增长点 / 新农村建设与农民进城 / 如何提高农民收入 / 农民消费：梦想还是现实
演讲嘉宾：
宋洪远 刘守英 傅泽田 黄奇帆 汤敏
李铁    
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金融峰会（上）：银行
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嘉宾马蔚华与王君交谈嘉宾马蔚华与王君交谈
会议时间：2008年12月13日 星期六 13:30-14:40
会议内容：中国银行业的新竞争格局 / 利率自由化 / 资产安全性、流通性、盈利性之本 / 银行治理结构改善 / 银行股份制改革推进 / 农村金融何去何从 / 中国银行业的“引进来”和“走出去”
演讲嘉宾：
蔡鄂生 张永光 唐双宁 马蔚华 胡怀邦
杨凯生 埃里克·伯格洛夫 王君    
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金融峰会（下）：证券与保险
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中信证券国际董事长德地立人发言中信证券国际董事长德地立人发言
会议时间：2008年12月13日 星期六 14:40-15:50
会议内容：证券市场成熟与成长 / 股权改革的是与非 / 保险业的投资收益考验 / 创新与监管 / 多层次资本市场建设 / 市场开放得与失 / 风险防范挑战
演讲嘉宾：
李剑阁 李克穆 张一清 吴高连 祁斌
缪建民 德地立人    
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该议题会议实录
金融危机与世界政经新格局
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吴敬琏：中国要转变经济增长方式吴敬琏：中国要转变经济增长方式
会议时间：2008年12月13日 星期六 16:00-17:30
会议主旨：金融危机之源 / 全球协调与监管机制建立 / 人民币的区域化和国际化 / 奥巴马时期的中美关系与国际政治格局 / 20国峰会与新布雷顿森林体系前景
演讲嘉宾：
吴敬琏 理查德·伯茨 龙永图 芮效俭 甘培正
荣大聂 里昂·布列坦    
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《财经》年会2009海外专场
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陈清泰与许善达交谈林毅夫接受媒体采访
会议时间：2009年1月13日
会议内容：中美两国权威专家共同展望全球经济危机背景下的中国宏观经济走势及新一年中国与世界的关系。
演讲嘉宾：
约翰•桑顿 《财经》年会2009 林毅夫《财经》年会2009 李泽楷 《财经》年会2009 谢淑丽《财经》年会2009 周文重 《财经》年会2009
关德铨《财经》年会2009 伯格斯坦《财经》年会2009 亨格《财经》年会2009 胡永泰《财经》年会2009 金立群 《财经》年会2009    
许小年 《财经》年会2009 乔克《财经》年会2009 李剑阁 《财经》年会2009 赵令欢《财经》年会2009 王君 《财经》年会2009
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关于年会
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　　《财经》年会由《财经》杂志、《财经网》主办，自2004年开始举办以来，每年吸引大批高级政经官员、国际组织要员、企业领袖以及中外知名经济学家积极参与，聚焦来年的世界经济、政治、社会、科技、文化等方面的事件和发展趋势，深入分析时事热点，精确解读国策趋势，积极探讨产业前景，被誉为关于中国经济走向最具权威性和前瞻性的国际思想交流盛会。 [了解更多]

历届年会
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会议日程
  • 2008.12.11
  • 2008.12.12
  • 2008.12.13
  • 海外场
北京 2008年12月11日（星期四）
18:00-20:00 欢迎酒会暨《财经》十周年系列丛书首发仪式
《财经》对此议程有最终解释权



















































北京 2008年12月12日（星期五）
08:00-09:00 参会注册
09:00-09:05 开幕致辞
09:05-11:00 世界与中国宏观经济走势
世界与中国走过了极为不寻常的一年。美国次贷危机引发的全球金融海啸已全面导致发达经济体经济衰退，发展中国家则陷入出口疲弱和财政短缺的困局。中国经济亦难独善其身，出口备受冲击，资产泡沫飘逝，宏观调控政策一年间由紧而松，经历了寒冬酷暑的轮回。
　　
在即将到来的2009年，是否会爆发第二波金融海啸？贸易保护主义会不会重新抬头？全球经济何时能走出衰退？而各国持续的降息举动，会不会再次踏入流动性之河？
　　
中国经济在出口受阻、劳动成本上升和人民币汇率调整等多重因素作用下，还能一枝独秀么？4万亿刺激计划将拯救中国经济，还是会引致新一轮的产能过剩？中国离通货紧缩还有多远？政府和企业，应当如何应对这个寒冬？
11:00-11:10 茶歇
11:10-12:40 重建中国经济增长支柱
出口、投资、消费，中国经济增长的三大支柱已现危局。全球经济衰退和人民币升值、劳动成本上升等因素抑制了中国的出口增长，收入增长缓慢与社会保障的缺失压抑了消费欲望，而通缩阴影则降低了民间投资热情。中国需要重建经济增长的支柱。

保增长与保就业应是两大并行不悖的主题。而从长期看，公平制度的建设是促进消费增长、让富人和穷人都能消费的根本保障。
12:40-14:00 午宴
14:00-15:30 改革30年鉴往知来（一）：经济转型得与失
改革开放30年后，创造了经济奇迹的中国，还需要面对一系列新问题。中国作为一个新兴加转轨的经济体，其改革已经步入深水区。中国经济的深层次问题，诸如政府职能转变、转变增长方式、调整产业结构、避免经济的大起大落、打破垄断、推进要素价格的市场化等等，都亟待进一步推进改革才能有效解决。

如果说，30年来以经济增长为目标的效率优先的改革是建立在政府与民间共识基础上的话，那么现阶段以追求公平和社会正义为目标的改革则要复杂得多，原本利益诉求一致的政府和民间力量会产生价值冲突。 面对已经发生变化的改革基础，改革者应该坦然面对改革过程中利益集团的博弈。改革要支付成本，不改革也要付出代价。在得与失，利与弊的权衡中，改革应该在制度上有所突破。
15:30-15:50 茶歇
15:50-17:30 改革30年鉴往知来（二）：政改、法治与社会转型
30年的改革路程艰难而曲折，在经济改革卓有成效的同时，政治改革尤显迫切。政治改革的主要内容当涉及法治、意见表达、民主选举、对权力的监督与制衡、公共决策机制等。

建立中国特色的民主制度，是政治体制改革的要义。在“特色”与“民主”之间找到最优的平衡点，则需改革者和民众协力共建，而其基本要求当是建立一个允许各方能够充分表达利益诉求的制度安排，这不仅有利于利益博弈的公开化与制度化，提高公共决策的效率与公平性，同时也能有效地疏导社会矛盾与冲突。

政府在改革进程中起到了重要的作用。而今，政府的身份由抽象到具体，政府的利益诉求从单一到多元。政府也面临着改革。改革政府，是为历史赋予改革的任务；政府从改革的推动者和主导者，最终要成为被改革的对象，是为历史的进步。
17:30-18:30 酒会
18:30-20:30 《财经》晚宴（凭请柬入场）
20:30-22:00 煮酒夜话（并行）
夜话一：房地产如何过冬？
今冬不比以往更冷，但房地产却是严寒逼人。高利润时代已经结束，房地产业的结构重组已不可避免。在资金短缺、需求不振的情况下，房地产该如何过冬？是抱团取暖，维持价格？还是主动降价销售，获取现金流？
夜话二：金融衍生产品：创新、风险、监管
金融危机令世人对金融衍生品谈虎色变。金融创新，是提高效率的途径，还是牟取暴利的手段？创新是金融业的生命，但如果贪婪时刻如影随形，则创新者就像在冰河上舞蹈。经过贪婪与恐惧洗礼之后，人们将如何给风险定价，如何重新界定监管与行业自律的界线？
夜话三：经济下行周期中的私人股权基金
在经济高速增长时期，投资家们带着繁荣与财富的梦想，飞翔在太平洋的上空。有人说他们精于锦上添花，有人说他们善于盘中分食，但他们能否雪中送炭？在经济衰退面前，风险投资者也都看紧了自己的腰包。是回家过冬，还是浪里淘金？这需要精明的投资家们给出答案。
《财经》对此议程有最终解释权

















北京 2008年12月13日（星期六）
08:55-09:30 特别致辞、主旨演讲及对话
09:30-10:40 专题会议（并行）
专题一：经济波动与基础产业沉浮
大宗商品价格全线下跌，全世界喜忧交集：支撑高价的动力似乎终于水落石出，但全球需求急剧下降令世界的基础产业跌入低谷。全球经济何时走出衰退？基础产业的出路在何方？大宗商品价格会随之进入熊市么？当前全球大规模的“救经济”行动，是否给日后更大规模的泡沫埋下隐患？
专题二：企业考验：焦点与策略
外需全面滑坡导致中国企业面临生死考验，也迫使中国经济结构加速调整过程。逆境图存、企业转型、产业升级，不同的企业各有自身无法回避的课题。激流勇进还是随波逐流，这是个生死攸关的选择。
10:40-10:50 茶歇
10:50-12:00 专题会议（并行）
专题三：财税政策新使命
在中国经济“最难一年”，全国财政收入增速仍2倍于同期的GDP增速。面对经济放缓，中国的公共财政肩负重任：4万亿财政刺激影响几何？税制改革如何顺应潮流，优化收入分配，提高企业效率，限制行政开支？是否有必要实施大规模减税计划？大规模公共财政刺激下，民间投资机会何在？若能在医改、社保、教育方面有所作为，公共财政或能成为开启内需市场的一把钥匙。
专题四：农村大机会
新农村建设与农民进城，前者创造了农村市场，后者提供了城市化的动力。作为发展的基础，确保农村土地承包经营权“长久不变”，改革现有征地制度，缩小征地范围——十七届三中全会传递的信息在操作层面如何落实，城市化、工业化和保护农民土地权益之间的平衡点在哪里？
12:00-13:00 午餐
13:00-13:30 主旨演讲及对话
13:30-14:40 金融峰会（上）：银行
金融危机对中国商业银行冲击甚微，我们在庆幸活着的时候，也应该看到自己对国际市场知之甚少。注资重组、引进战略投资者、公开上市等一系列的制度变革，增强了中国银行的资本实力，并优化了公司治理，但中国银行业走向世界的路还很长。
14:40-15:50 金融峰会（下）：证券与保险
经历了股权分置改革的悲喜交加，领略了市场沉浮的惊涛骇浪，中国资本市场需要稳定航向，重新启航。创新与监管，投资者保护与融资，对外开放与多层次体系，制度建设与市场稳定，面对诸多复杂的问题，需要市场众多参与者携手共建。

保险与证券历来共荣共损。而无论何时，保险业的风险控制和监管极为重要。在金融创新与风险监管的天平上如何平衡砝码，这不仅是证券市场，也是保险业必须面对的挑战。
15:50-16:00 茶歇
16:00-17:30 金融危机与世界政经新格局
国际金融危机改变了世界的政治经济力量对比，发达国家遭到重创，新兴市场国家有机会获得更多的发言权。在国际货币体系改革过程中，美元的统治地位是否被撼动，人民币能够获得多大的发展机遇，给市场留下大量想象空间。美国新总统奥巴马上任以后，美国会否放弃单边主义，世界能否重回协商解决问题的轨道。然而，在应对经济衰退的过程中，贸易保护主义的阴影还笼罩在人们的心头。风暴过后，世界政治经济能否迎来变革，让人怀疑也让人期待。
17:30-18:00 主旨演讲及对话
18:30-20:30 《财经》之夜音乐会（凭请柬入场）
《财经》对此议程有最终解释权
华盛顿 2009年1月13日（星期二）
09:00-09:30 参会注册
09:30-10:15 开幕式及主旨演讲
2008年是一个名副其实的世界动荡之年。从美国的次贷危机、能源焦虑，到中国的汶川大地震，一些新兴市场的跌宕起伏和投资银行几大巨擘的陨落，全球诸多不确定性已到极致。中国从来没有像今年这样感受到全球经济的休戚与共。全球都在瞩目，作为全球经济主要引擎之一的中国经济，能否担任世界经济的稳定器？
10:15-10:30 茶歇
10:30-12:15 次贷危机笼罩下的世界金融形势
美国次贷危机在全球金融市场的蔓延，突显了金融创新及金融安全的问题。在化解世界性金融风险的过程中，各金融当局、金融机构和主权基金将分别担当何种角色？以美元和欧元主导的国际货币体系将出现什么新变化？正欲展开金融双翼翱翔的中国，对此有何借鉴？
12:15-13:30 午餐
13:30-15:15 全球失衡下的两极格局演变
中国经济增长的基本模式——高储蓄-高投资-大量出口，与以美国为代表的高负债模式是全球失衡的两极。预言已久的再平衡已经从另一极启动，中国这一极的发展模式还能持续多久？中国与世界经济的纽带前路如何，未来奥巴马政府的政策将如何影响中美经济关系？
15:15-15:30 茶歇
15:30-17:15 中国经济转型及发展动力探讨
“中国价格”一度造就了世界经济高增长和低通胀并行。眼下，遭受国际需求回落和商品价格飞涨的双重打击，此景不复。中国正由“低成本”走向“高内需”，经济转轨正在路上；已经进入“深水区”的改革开放，未来在扩大内需、放开价格、改革机构、确定物权等方面将如何推进，才能为进一步的发展和转型提供动力？转轨在即，中国准备好了吗？
18:00-20:00 晚宴及主旨演讲
此为拟定议程，《财经》对此议程有最终解释权





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2008：预测与战略2009：预测与战略
　　最新的《财经》年刊共有近70篇文章，或直接或间接地与一个宏大主题有关，即2007年开始时叫做美国次贷危机的这场金融震荡——它在2008年席卷几乎所有发达国家，并扩展到诸多新兴经济体，变成全球金融危机，并将在2009年造成主要经济体的大面积衰退。
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会场：北京JW万豪酒店B1大宴会厅
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