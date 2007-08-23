“经济宪法”奠基 2007年09月03日 《财经》记者 段宏庆 实习记者 胡倩 经过13年漫长立法进程，作为国家“经济宪法”的反垄断法终获通过，但诸多要件如“关系国民经济命脉和国家安全的行业”、反垄断委员会的设立、反垄断执行机构的确定、国家安全审查制度的建立，仍有待细化和明确

和市场经济共同成长—看中国的反垄断法 2007年08月31日 反垄断立法工作组专家成员 黄勇 中国反垄断法有其明显的阶段性、局限性，但绝不能否认，该法律的颁布体现了市场经济建设的巨大进步。对此有清楚的认识和把握，是中国反垄断法不断完善、竞争文化逐步形成的前提

反垄断法等五部法律获得通过 2007年08月30日 《财经》实习记者 胡倩 十届全国人大常委会第二十九次会议表决通过了反垄断法、突发事件应对法、就业促进法、修改后的动物防疫法以及全国人大常委会关于修改城市房地产管理法的决定。

反垄断法自2008年8月1日施行，行业协会如果参与串通涨价等垄断行为，将被处五十万元以下的罚款；情节严重的，社会团体登记管理机关可以依法撤销登记。

国家安全审查制度入法 2007年08月30日 《财经》实习记者 胡倩 反垄断法首次以法律形式提出外资并购需要进行国家安全审查。但诸如什么是“国家安全”等一系列相关问题，目前尚无具体规定。

中国反垄断法首次以法律的形式提出外资并购需要进行国家安全审查。但什么是“国家安全”？该由什么部门负责对外资并购进行国家安全审查？国家安全审查的标准和审查时考虑的因素是什么？“国家有关规定”具体指哪些？诸如此类的问题，反垄断法草案没有具体规定。该法律条文的执行问题尚需细化。

限制行政垄断须完善惩罚制度 2007年08月27日 《财经》记者 王和岩 全国人大常委会组成人员分组审议《反垄断法》草案，委员、代表们对目前草案中关于行政垄断行为惩罚力度不够提出质疑，希望加以修改，强化法律执行力。

此外，由于目前法律规定过粗，反垄断执法机构权力弹性大，但对工作人员的法律责任规定较轻。因此，有必要对反垄断执法机构工作人员的权力加以限制，加重法律责任的规定，这样才能保证公正执法。

反垄断法尚需完善操作细则 2007年08月26日 《财经》记者 张浩 职业律师、法律顾问等实务界人士认为，实践中对反垄断法的需求是迫切的，但在操作层面还需进一步完善，“立法的意义大于操作的意义”。

有专家指出，反垄断法出台之后，一个机构、一套标准、独立的审查和执法权，将成为决定反垄断法是否能有效行使的关键。

城市房地产管理法修改无涉房价问题 2007年08月24日 《财经》实习记者 高健 《城市房地产管理法修正案（草案）》提交全国人大常委会审议，内容仅着眼于强调国家对于国有土地、房屋的征收权力，没有触及房价等问题







反垄断法新草案突出“国家安全审查” 2007年08月24日 《财经》实习记者 胡倩 反垄断法草案三审稿指出，“对外资并购国内企业或者以其他方式参与经营者集中，涉及国家安全的，除依照本法规定进行经营者集中审查外，还应按照国家有关规定进行国家安全审查。”

本次全国人大常委会会议总计审议12部法律草案，反垄断法草案、突发事件应对法草案和就业促进法草案有望获得通过。

消除行政垄断有待时日 2007年08月24日 《财经》实习记者 胡倩 目前的反垄断法草案并没有在法律责任上对行政垄断制定新的措施，行政垄断的违法成本远远要比经济垄断的低。

被中国广大消费者和绝大多数竞争主体所期待的《反垄断法》，应该将具有中国转型国家特色的行政垄断作为与三种经济垄断行为相平行的第四个受《反垄断法》规制的内容。

反垄断立法难解自然垄断困局 2007年08月23日 《财经》记者 张宇哲 如何平衡国有企业做大做强以增强国际竞争力和维护市场竞争秩序二者之间的关系，以及在缓慢的改革进程中如何规范垄断企业的市场行为，是中国反垄断立法未解的难题。

《反垄断法》最大争议在于，中国正融入全球经济一体化浪潮，在国资委主导的“以提高竞争力和控制力为重点深化国企改革”的背景下，《反垄断法》的实施，对于身兼出资人代表和监管者“双重角色”的国资委可能是不小的考验。

垄断 2007年08月23日

自然垄断 2007年08月23日

行政垄断 2007年08月23日

垄断协议 2007年08月23日

经营者集中 2007年08月23日

名词解释 2007年08月23日

市场支配地位 2007年08月23日