加纳财长：中国企业守法意识有待强化 2007年05月18日 《财经》实习记者 王真 加纳财长高度评价了中国企业的效率，认为中非合作的未来应该是非洲吸纳中国投资的同时，也向中国出口商品和服务

非洲联盟：与非洲开发银行同行 2007年05月18日 《财经》记者 黄山 当77个非行理事成员在上海共商非洲发展大计时，由非洲全部53个成员国组成的非盟也在探讨着发展的议题

2007年非行年会在上海闭幕 2007年05月17日

走出非洲 2007年05月17日 《财经》记者 于达维 非洲人明白，借助非洲以外的力量，建立自身的基础设施和造血机制，非洲才有真正的未来

高速公路就是集市 2007年05月17日 《财经》记者 赵剑飞 你看到的不是飞速行驶的汽车，而是来自中国的商品。中国发展的历程使我们能预感到非洲即将走一条什么样的道路

非行行长卡贝鲁卡：“中国的投资还不够多” 2007年05月17日 《财经》杂志 赵剑飞 “中国在非洲的投资目前仍以资源为中心，应考虑向非洲作更多的技术转移。中国在非项目的关键位置上也应启用更多的非洲人。”

近半中国在非工程项目得自竞标 2007年05月17日 《财经》记者 赵剑飞 另有40％的工程项目由中国承包商之间竞争决出。中国企业在非洲承建的项目至少占非洲承包工程总量的30％以上

西方开出对非援助的附件条件 2007年05月17日 《财经》记者 黄山 继续对非洲援助的承诺，但要求非洲开发银行进行机构改革，加强机构能力

私营、良政：部长圆桌会议关键词 2007年05月17日 《财经》记者 黄山 周小川指出，需要发展道路、电信等硬件设施，还需要发展软的基础设施，这包括法律、税收体系和人才培养等制度层面的建设

非行选出新一届执行董事 2007年05月17日 《财经》记者 于达维 18名候任者经成员国政府领导确认后，今年7月1日开始履责；加拿大人弗朗西斯·阿森诺特将代表中国参与非行表决

穆斯林国家的女高官 2007年05月16日 《财经》实习记者 王真 在尼日利亚这个半数人口为穆斯林的西非国度，妇女已占据了政府决策层三分之一的席位

投资非洲正当时 2007年05月16日 《财经》实习记者 赵航 欲使中非经贸关系持续、良性发展，使其与双边传统政治友谊相称，加大中国对非投资当是不二之选

2007非洲开发银行年会开幕 2007年05月16日 《财经》记者 黄山 温家宝总理出席开幕式并致词，称中非金融合作向全方面、多层次方向发展

非洲开发银行年会开幕 2007年05月16日

佛得角总统希望拓展非中合作新领域 2007年05月16日