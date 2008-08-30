【攀会地震】死亡人数已达41人 2008年09月06日 《财经》记者 李微敖 截至9月5日9时，仁和－会理6.1级地震新增死亡人员3人，四川省因此次地震死亡人数已达35人

【攀会地震】死亡38人 灾情调查即将完成 2008年09月03日 《财经》记者 李微敖 四川攀枝花市、凉山州会理县及云南楚雄州学校推迟至9月8日开学，灾民安置成为最主要的工作

【攀会地震追踪】死亡人数已达36人 2008年09月03日 《财经》记者 李微敖 攀枝花市死亡5人，凉山州会理县死亡20人，云南省楚雄州死亡6人，会理县成为受灾最严重的地区

【攀会地震追踪】死亡超过22人，受伤361人 2008年09月03日 《财经》记者 李微敖 地震造成成昆铁路一度中断，人员伤亡情况可能会有更进一步增加

四川攀枝花、会理交界处发生6.1级地震 2008年09月03日 《财经》记者 李微敖 王以超 目前已死亡1人，此次地震非“5•12”汶川地震余震；昆明市震感非常强烈，甚至超过了“5•12”汶川地震时

中核钛白原材料采购受攀枝花地震影响 2008年09月03日 《财经》记者 陈茜 尚不能确定损失情况，拟调整生产线及联系其他货源

攀钢钢钒发布受地震影响公告 2008年09月03日 《财经》记者 欧阳长征 攀钢集团下属公司、厂矿受到一定影响，但财产损失有待进一步核实

澳门红十字会向地震灾区捐款20万元 2008年09月02日

攀枝花地震灾害评估工作展开 2008年09月02日

民政部等下拨中央救灾资金2700万元 2008年09月02日

云南调拨3000万元救灾应急资金 2008年09月02日

红十字会向云南灾区调运近50万元救灾物资 2008年09月01日

攀枝花市所有中小学推迟7天开学 2008年09月01日

地震致云南楚雄损失严重 2008年08月31日

攀枝花震区下周多阵雨雷雨 2008年08月31日