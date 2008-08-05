八月十八 2008年09月02日 《奥运特刊》记者 关军 一个让母亲伤心的故事，无论被描绘得多么壮丽，都让人伤感，容易幻灭

速效救心丸 2008年09月02日 《奥运特刊》记者 李响 我们看见了一条汉子的泟水，但不知他身上带了三瓶速效救心丸

没有退路了 2008年09月02日 《奥运特刊》记者 李响 刘翔教练孙海平在接受奥运特刊独家专访时，就“刘翔究竟发生了什么”、“还会不会东山再起”等进行了解答

只准赢的人 2008年09月02日 《奥运特刊》记者 Tim Layden 周圆 刘翔不单要迎战罗伯斯，还要迎战13亿中国人对他的过度期望。在中国，还甚少有人为“刘翔会输”作出心理准备。

刘翔因伤退出男子110米栏预赛 2008年09月02日 《财经网》综合报道 在赛前热身中，刘翔就表情痛苦，走路一瘸一拐，随后退出比赛

刘翔：阿喀琉斯之踵 2008年09月02日 《财经》实习记者 卢朵宝 国人臆想中的奥运金牌领奖台上，不会再有刘翔的身影；但太阳照常升起，奥运依旧进行

各界热议“刘翔退赛” 2008年09月02日 《财经》实习记者 卢朵宝 网友态度主要分为“批刘派”、“挺刘派”和“中立派”；世界三大通讯社亦在第一时间对此事件进行了报道

外媒评刘翔退场 2008年09月02日 《财经》记者 何华峰 《华尔街日报》称，刘翔被寄予了那么高的期望和这么多的国家荣誉，怎么管理他的失败是巨大挑战

所谓真相 2008年09月02日 《体育画报》记者 王小山 似乎赞助商、田协、刘翔三方面都对退赛早有准备，惟一没准备的，可能就是那些粉丝们

刘翔首次面对媒体：以后还有机会 2008年09月02日 《财经》实习记者 张威 “我知道我有实力，我是不会轻易言败的” 刘翔退赛后首次接受媒体采访，之前习近平致电表示慰问

罗纳尔多是刘翔的榜样 2008年09月02日 张晓舟/文 刘翔事件远远没有那么复杂，其实如果事先对刘翔的伤情不加封锁和保密，大家对刘翔退赛的震愕不会那么厉害，也不会有那些无稽的猜疑

田协否认赞助商操纵刘翔退赛决定 2008年09月02日 《财经》记者 张伯玲 杨彬彬 实习记者 梁冬梅 称刘翔退赛系迫于伤病的个人决定，与赞助商无关；部分赞助商继续撤换广告，尽显商业体育残酷

刘翔商业价值经受最大考验 2008年09月02日 《财经》记者 赵剑飞 实习记者 梁冬梅 分析人士称，刘翔未来广告续约将受影响

刘翔赞助商紧急应对 等待刘翔复出 2008年09月02日 《财经》记者 陈茜 张伯玲 杨彬彬 徐可 刘翔因伤退赛第二天，耐克平面广告内容改为“爱运动，即使它伤了你的心”；其他赞助商表示支持理解同时，亦在考虑应对

中国平安回应亿元保单：刘翔不索赔 2008年09月02日 《财经》实习记者 方可成 田径运动管理中心及刘翔本人均不打算提出索赔，平安已在尝试开发运动员特殊肢体部位功能损失保险产品

8月21日的鸟巢不属于刘翔 2008年09月02日 《财经》记者 杨彬彬 九万观众如约出现在鸟巢看台，古巴选手罗伯斯12秒93夺冠

假设刘翔负伤而上 2008年09月02日 符燕艳 他的内伤，不通过演绎，我们如何得知他的个中苦衷

伤病，不是快乐，与体育同在？ 2008年09月02日 张向琼 有体育能力的健康人成为职业运动员，然后受伤；身体素质低弱者，加强体育锻炼，重获健康——这是什么逻辑？

举人与飞人 2008年09月02日 罗昌平 更多的媒体已不请自来，大量的广告商向他挥舞着支票，还有轿车、别墅