 
财经网首页 > 专题 > 刘翔因伤退赛热议 > 特稿
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  • 八月十八
    2008年09月02日
    《奥运特刊》记者 关军
    一个让母亲伤心的故事，无论被描绘得多么壮丽，都让人伤感，容易幻灭
     
  • 速效救心丸
    2008年09月02日
    《奥运特刊》记者 李响
    我们看见了一条汉子的泟水，但不知他身上带了三瓶速效救心丸
     
  • 没有退路了
    2008年09月02日
    《奥运特刊》记者 李响
    刘翔教练孙海平在接受奥运特刊独家专访时，就“刘翔究竟发生了什么”、“还会不会东山再起”等进行了解答
     
  • 只准赢的人
    2008年09月02日
    《奥运特刊》记者 Tim Layden　周圆
    刘翔不单要迎战罗伯斯，还要迎战13亿中国人对他的过度期望。在中国，还甚少有人为“刘翔会输”作出心理准备。
     
  • 刘翔因伤退出男子110米栏预赛
    2008年09月02日
    《财经网》综合报道
    在赛前热身中，刘翔就表情痛苦，走路一瘸一拐，随后退出比赛
     
  • 刘翔：阿喀琉斯之踵
    2008年09月02日
    《财经》实习记者 卢朵宝
    国人臆想中的奥运金牌领奖台上，不会再有刘翔的身影；但太阳照常升起，奥运依旧进行
     
  • 各界热议“刘翔退赛”
    2008年09月02日
    《财经》实习记者 卢朵宝
    网友态度主要分为“批刘派”、“挺刘派”和“中立派”；世界三大通讯社亦在第一时间对此事件进行了报道
     
  • 外媒评刘翔退场
    2008年09月02日
    《财经》记者 何华峰
    《华尔街日报》称，刘翔被寄予了那么高的期望和这么多的国家荣誉，怎么管理他的失败是巨大挑战
     
  • 所谓真相
    2008年09月02日
    《体育画报》记者 王小山
    似乎赞助商、田协、刘翔三方面都对退赛早有准备，惟一没准备的，可能就是那些粉丝们
     
  • 刘翔首次面对媒体：以后还有机会
    2008年09月02日
    《财经》实习记者 张威
    “我知道我有实力，我是不会轻易言败的” 刘翔退赛后首次接受媒体采访，之前习近平致电表示慰问
     
  • 罗纳尔多是刘翔的榜样
    2008年09月02日
    张晓舟/文
    刘翔事件远远没有那么复杂，其实如果事先对刘翔的伤情不加封锁和保密，大家对刘翔退赛的震愕不会那么厉害，也不会有那些无稽的猜疑
     
  • 田协否认赞助商操纵刘翔退赛决定
    2008年09月02日
    《财经》记者 张伯玲 杨彬彬 实习记者 梁冬梅
    称刘翔退赛系迫于伤病的个人决定，与赞助商无关；部分赞助商继续撤换广告，尽显商业体育残酷
     
  • 刘翔商业价值经受最大考验
    2008年09月02日
    《财经》记者 赵剑飞 实习记者 梁冬梅
    分析人士称，刘翔未来广告续约将受影响
     
  • 刘翔赞助商紧急应对 等待刘翔复出
    2008年09月02日
    《财经》记者 陈茜 张伯玲 杨彬彬 徐可
    刘翔因伤退赛第二天，耐克平面广告内容改为“爱运动，即使它伤了你的心”；其他赞助商表示支持理解同时，亦在考虑应对
     
  • 中国平安回应亿元保单：刘翔不索赔
    2008年09月02日
    《财经》实习记者 方可成
    田径运动管理中心及刘翔本人均不打算提出索赔，平安已在尝试开发运动员特殊肢体部位功能损失保险产品
     
  • 8月21日的鸟巢不属于刘翔
    2008年09月02日
    《财经》记者 杨彬彬
    九万观众如约出现在鸟巢看台，古巴选手罗伯斯12秒93夺冠
     
  • 假设刘翔负伤而上
    2008年09月02日
    符燕艳
    他的内伤，不通过演绎，我们如何得知他的个中苦衷
     
  • 伤病，不是快乐，与体育同在？
    2008年09月02日
    张向琼
    有体育能力的健康人成为职业运动员，然后受伤；身体素质低弱者，加强体育锻炼，重获健康——这是什么逻辑？
     
  • 举人与飞人
    2008年09月02日
    罗昌平
    更多的媒体已不请自来，大量的广告商向他挥舞着支票，还有轿车、别墅
     
  • 伟大的运动员
    2008年09月02日
    张威
    作为“中国速度”的刘翔，能像20年前跌倒的李宁一样，再度站起来吗？
     
 

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