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2008年09月02日
《奥运特刊》记者 关军
一个让母亲伤心的故事，无论被描绘得多么壮丽，都让人伤感，容易幻灭
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2008年09月02日
《奥运特刊》记者 李响
我们看见了一条汉子的泟水，但不知他身上带了三瓶速效救心丸
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2008年09月02日
《奥运特刊》记者 李响
刘翔教练孙海平在接受奥运特刊独家专访时，就“刘翔究竟发生了什么”、“还会不会东山再起”等进行了解答
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2008年09月02日
《奥运特刊》记者 Tim Layden 周圆
刘翔不单要迎战罗伯斯，还要迎战13亿中国人对他的过度期望。在中国，还甚少有人为“刘翔会输”作出心理准备。
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2008年09月02日
《财经网》综合报道
在赛前热身中，刘翔就表情痛苦，走路一瘸一拐，随后退出比赛
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2008年09月02日
《财经》实习记者 卢朵宝
国人臆想中的奥运金牌领奖台上，不会再有刘翔的身影；但太阳照常升起，奥运依旧进行
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2008年09月02日
《财经》实习记者 卢朵宝
网友态度主要分为“批刘派”、“挺刘派”和“中立派”；世界三大通讯社亦在第一时间对此事件进行了报道
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2008年09月02日
《财经》记者 何华峰
《华尔街日报》称，刘翔被寄予了那么高的期望和这么多的国家荣誉，怎么管理他的失败是巨大挑战
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2008年09月02日
《体育画报》记者 王小山
似乎赞助商、田协、刘翔三方面都对退赛早有准备，惟一没准备的，可能就是那些粉丝们
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2008年09月02日
《财经》实习记者 张威
“我知道我有实力，我是不会轻易言败的” 刘翔退赛后首次接受媒体采访，之前习近平致电表示慰问
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2008年09月02日
张晓舟/文
刘翔事件远远没有那么复杂，其实如果事先对刘翔的伤情不加封锁和保密，大家对刘翔退赛的震愕不会那么厉害，也不会有那些无稽的猜疑
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2008年09月02日
《财经》记者 张伯玲 杨彬彬 实习记者 梁冬梅
称刘翔退赛系迫于伤病的个人决定，与赞助商无关；部分赞助商继续撤换广告，尽显商业体育残酷
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2008年09月02日
《财经》记者 赵剑飞 实习记者 梁冬梅
分析人士称，刘翔未来广告续约将受影响
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2008年09月02日
《财经》记者 陈茜 张伯玲 杨彬彬 徐可
刘翔因伤退赛第二天，耐克平面广告内容改为“爱运动，即使它伤了你的心”；其他赞助商表示支持理解同时，亦在考虑应对
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2008年09月02日
《财经》实习记者 方可成
田径运动管理中心及刘翔本人均不打算提出索赔，平安已在尝试开发运动员特殊肢体部位功能损失保险产品
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2008年09月02日
《财经》记者 杨彬彬
九万观众如约出现在鸟巢看台，古巴选手罗伯斯12秒93夺冠
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2008年09月02日
符燕艳
他的内伤，不通过演绎，我们如何得知他的个中苦衷
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2008年09月02日
张向琼
有体育能力的健康人成为职业运动员，然后受伤；身体素质低弱者，加强体育锻炼，重获健康——这是什么逻辑？
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2008年09月02日
罗昌平
更多的媒体已不请自来，大量的广告商向他挥舞着支票，还有轿车、别墅
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2008年09月02日
张威
作为“中国速度”的刘翔，能像20年前跌倒的李宁一样，再度站起来吗？