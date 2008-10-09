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  • 解析诺奖自然科学奖
    2008年10月10日
    《财经》记者 李虎军 于达维 刘京京
    看上去并不太起眼的荧光，开创了生物学以及医学领域的“美丽新世界”；对称性破缺或许是不完美的，但对于其内在的规律的认知和追求，却体现着最为完美的科学精神和内涵；科学家们成功找到了引发宫颈癌和艾滋病的致命病毒，虽然距离彻底赢得这场战争依旧遥远
     
  • 日本“抢眼”2008年度诺贝尔奖
    2008年10月09日
    《财经》记者 林靖
    自1949年以来，已有16位日本籍（或日本裔）科学家获得诺奖，其中物理学奖七人、化学奖五人、生物医学奖一人、文学奖两人、和平奖一人
     
 

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