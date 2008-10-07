在非洲、巴尔干等“麻烦动荡”地区，阿赫蒂萨里享有“值得信任的外交官”如此美誉

这位20世纪后半期法国新寓言派代表作家的作品充满人性与多元文化

些微的荧光，也照样可以映射出殿堂般的光辉

继1957年和1980年之后，诺贝尔奖的殊荣再度与对称性破缺结缘

2008年10月07日

《财经》实习记者 刘京京

科学家们成功找到了引发宫颈癌和艾滋病的致命病毒，但距离彻底赢得这场战争依旧遥远