安永CEO：金融危机为中资银行提供全球扩张良机 2008年09月28日 《财经》记者 宋燕华 如果收购对象合适，中资银行可以考虑在中介机构的帮助下，着手走向海外。但须保持稳健的财务状况

朱民称中短期内美元地位无法撼动 2008年09月28日 《财经》记者 宋燕华 但长远来看，美元的国际地位会被削弱。朱民还看好中国经济前景

德勤CEO：次贷危机中我们已经尽职尽责 2008年09月27日 《财经》记者 宋燕华 他还认为，经济危机仅仅出现在某些行业和某些市场，不会导致全球的经济衰退

陈启宗抄底内地楼市 2008年09月27日 《财经》记者 张映光 十年前陈启宗成功抄底香港楼市，现在内地的地产熊市再次为其创造良机

欧洲快递巨头TNT加速中国布点 2008年09月27日 《财经》实习记者 卢朵宝 TNT集团CEO表示，将于今年年底在中国新设八个城市网点。对UPS收购传闻不予评论

迪拜酒店巨头拟在华开十家分店 2008年09月26日 《财经》记者 严江宁 尊雅集团CEO告诉《财经》记者，相信在十年后，中国市场能够为集团贡献10%-20%的利润