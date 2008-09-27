夏季达沃斯：金融风暴中落幕 2008年09月28日 《财经》实习记者 向春晓 为近期金融风暴之后，全球财经巨头的首次聚会。下一届夏季达沃斯论坛将移师大连

黄天文称对无法全面收购默奇森未失望 2008年09月28日 《财经》记者 严江宁 中钢总经理黄天文认为，澳大利亚政府并未收紧中国企业投资，中钢上市并未搁置，只是进度放缓

马云认为金融危机带来机会 2008年09月28日 《财经》记者 赵剑飞 吴莹 今年圣诞节订单未受到当前美国金融危机影响，不过明年美国消费将大幅下降

万能的美元将风光不再？ 2008年09月28日 《财经》记者 徐可 赵剑飞 美国经济学家认为，美国依然是全世界金融中心，“如果主权财富基金不买美元资产，还有什么可买？”

成思危：经济增速将回落到8％－10％ 2008年09月28日 《财经》记者 宋燕华 政府应做好三件事，鼓励对外投资，促进内部需求，扩大净出口

金融危机造就百年一遇的投资机遇 2008年09月28日 《财经》记者 徐可 百仕通中国董事长梁锦松认为，主权财富基金应趁机投资于具有长期战略意义的资产，不应每天计算盈亏

英国电信呼吁中国进一步开放电信业 2008年09月28日 《财经》记者 赵剑飞 COO戴高动表示希望增加在中国的投资，不认同在中国电信企业中持有少数股份的策略

中移动国际扩张首选亚非市场 2008年09月28日 《财经》记者 严江宁 王建宙说，北美和欧洲不是我们的目标，将首要关注亚洲国家，包括巴基斯坦，其次是非洲国家

戴相龙称中国应加快资本项目开放 2008年09月28日 《财经》记者 王烁 建议加快QDII审批，让居民能用外汇或者用人民币换汇作境外股票投资，形成双向、有序、互赢的流动

天津规划需要政策长期稳定 2008年09月27日 《财经》实习记者 吴金升 发展天津这样的“超大地区”，政策长期稳定、良好的基础设施、人才和开放的态度至关重要

温家宝称中国经济面临“发展过程中的困难” 2008年09月27日 《财经》记者 赵剑飞 严江宁 “我在位一天，一定能和我的政府一起带领人民走过这段艰难的历程。”

宁高宁认为粮价将在高位波动 2008年09月27日 《财经》记者 王烁 中印人口增长、人均消费增长及美欧用粮食生产生物能源带来的压力可刺激巴西和澳大利亚等产粮大国增产，但由于成本高，粮价可能将保持较高水平

郭树清称中国教育体系是未来增长的瓶颈 2008年09月27日 《财经》记者 赵剑飞 严江宁 他说，中国未来30年要保持进一步增长，人力资源将是重要的问题，而中国教育体系未做好准备

农业部副部长阐释发展生物能源四原则 2008年09月27日 《财经》记者 王烁 “一不争粮，二不争地，三不与农业发展争自然自源，四不能对生态环境造成负面影响。”

中国银行业不妨借熊市修炼内功 2008年09月27日 《财经》记者 宋燕华 贝恩公司庄瑞豪称，中国银行业在关注次贷危机带来的并购机会的同时，可同时关注公司内部整顿

罗奇认为美国将陷入长期低增长阶段 2008年09月27日 《财经》记者 徐可 全世界都会受到美国长期低增长的影响。对中国来说，出口对于GDP的贡献将越来越小

姜建清称工行不会在危机中抄底 2008年09月27日 《财经》记者 吴莹 他说工行只做战略投资。他还认为，在全球金融版图中，美国仍占主导，但未来区域金融力量会更重要

刘明康：避免金融危机需要“慢餐” 2008年09月27日 《财经》记者 赵剑飞 严江宁 美国7000亿救市计划好比是“快餐”，长期吃快餐是不行的，必须要有精心烹制的食品，也即长期监管措施

花旗银行CEO：美国应尽快通过救市计划 2008年09月27日 《财经》记者 严江宁 威廉·罗德说，美国正经历大萧条以来最严重的经济危机，必须快速采取手段，以免事情更糟