山西襄汾县委书记县长被刑拘 2008年09月25日 《财经》记者 秦旭东 此三人在山西襄汾“9·8”特大尾矿库溃坝事故中涉嫌“谎报事故原因、瞒报死亡人数”，属“行政问责”后的“法治问责”

襄汾溃坝事故已致259人死亡 2008年09月16日 为吸取“9·8”溃坝事故教训，国务院要求依法严厉打击瞒报谎报事故行为，严肃查处事故背后的失职渎职行为

王君任山西代省长 孟学农辞职 2008年09月15日 《财经》记者 吴鹏 襄汾县“9·8”尾矿溃坝重大责任事故，孟学农与分管安全工作的副省长张建民负有领导责任

山西临汾溃坝事故已致254人死亡 2008年09月15日 《财经》记者 吴鹏 襄汾县委书记、县长遭停职；检察机关正在对事故中存在的失职、渎职等职务犯罪展开调查

最高检介入山西临汾溃坝事故 2008年09月15日 《财经》记者 朱弢 实习记者 王璟 四级检察院联手调查事故可能存在的职务犯罪，相关责任人九人已被警方控制

国务院调查组认定山西溃坝事故为重大责任事故 2008年09月15日 《财经》实习记者 卢朵宝 违法违规生产未能禁绝等四点原因造成事故

山西临汾泥石流事件已致128人遇难 2008年09月15日 《财经》记者 朱弢 实习记者 李鹏 人力搜救已基本放弃，这意味着失踪者生还无望

山西临汾泥石流祸起非法采矿 2008年09月15日 《财经》记者 朱弢 实习记者 张艳玲 非法采矿导致废弃尾矿库溃坝形成泥石流，冲毁尾矿库下游一个农贸集市，目前准确失踪和伤亡人数仍在核实中

山西临汾一矿区垮塌致26人遇难 2008年09月15日 《财经》记者 朱弢 暴雨引发泥石流，致使襄汾县塔儿山废弃尾矿库被冲垮