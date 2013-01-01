《财经》首席经济学家 沈明高 记者 王晶 10月14日 08:18
当今世界最杰出的经济学家之一，《纽约时报》最敢直言和最具影响力的专栏作家，充满热情和感染力的演讲者
聚 焦
- 《财经》记者 欧阳洪亮 王欢 实习记者 钱亦楠 10月10日 21:01在非洲、巴尔干等“麻烦动荡”地区，阿赫蒂萨里享有“值得信任的外交官”如此美誉
- 《财经》记者 张策 10月09日 23:06这位20世纪后半期法国新寓言派代表作家的作品充满人性与多元文化
- 《财经》记者 李虎军 10月09日 16:20些微的荧光，也照样可以映射出殿堂般的光辉
- 《财经》记者 于达维 10月08日 16:03继1957年和1980年之后，诺贝尔奖的殊荣再度与对称性破缺结缘
- 《财经》实习记者 刘京京 10月07日 16:26科学家们成功找到了引发宫颈癌和艾滋病的致命病毒，但距离彻底赢得这场战争依旧遥远
评 析
- 《财经》记者 李虎军 于达维 刘京京 10月10日 20:42看上去并不太起眼的荧光，开创了生物学以及医学领域的“美丽新世界”；对称性破缺或许是不完美的，但对于其内在的规律的认知和追求，却体现着最为完美的科学精神和内涵；科学家们成功找到了引发宫颈癌和艾滋病的致命病毒，虽然距离彻底赢得这场战争依旧遥远
- 《财经》记者 林靖 10月09日 17:31自1949年以来，已有16位日本籍（或日本裔）科学家获得诺奖，其中物理学奖七人、化学奖五人、生物医学奖一人、文学奖两人、和平奖一人
奖项一览
曾获诺贝尔奖科学奖的华人
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李政道1926年生于上海，美籍华人，1957年获诺贝尔物理学奖，时年31岁。
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杨振宁1922年生于安徽，美籍华人，1957年获诺贝尔物理学奖，时年35岁。
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丁肇中1936年生于美国，美籍华人，1976年获诺贝尔物理学奖，时年40岁。
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李远哲1936年生于台湾，美籍华人，1986年获诺贝尔化学奖，时年50岁。
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朱棣文1948年生于美国，美籍华人，1997年获诺贝尔物理学奖，时年49岁。
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崔琦1939年生于河南，美籍华人，1998年获诺贝尔物理学奖，时年59岁