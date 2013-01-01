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2008诺贝尔奖
【经济学奖】“伟大的批评家”保罗·克鲁格曼获奖
《财经》首席经济学家 沈明高 记者 王晶 10月14日 08:18
当今世界最杰出的经济学家之一，《纽约时报》最敢直言和最具影响力的专栏作家，充满热情和感染力的演讲者
聚 焦
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评 析
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  • 解析诺奖自然科学奖
    《财经》记者 李虎军 于达维 刘京京    10月10日 20:42
    看上去并不太起眼的荧光，开创了生物学以及医学领域的“美丽新世界”；对称性破缺或许是不完美的，但对于其内在的规律的认知和追求，却体现着最为完美的科学精神和内涵；科学家们成功找到了引发宫颈癌和艾滋病的致命病毒，虽然距离彻底赢得这场战争依旧遥远
  • 日本“抢眼”2008年度诺贝尔奖
    《财经》记者 林靖    10月09日 17:31
    自1949年以来，已有16位日本籍（或日本裔）科学家获得诺奖，其中物理学奖七人、化学奖五人、生物医学奖一人、文学奖两人、和平奖一人
奖项一览
  • 得奖人：下村修、马丁·查尔菲、钱永健
    研究成果：绿色荧光蛋白（GFP）的发现和研究
  • 得奖人：南部阳一郎、小林诚、益川敏英
    研究成果：亚原子物理的对称性自发破缺机制
  • 得奖人：哈拉尔德·楚尔·豪森
    研究成果：人类乳头瘤病毒导致女性宫颈癌
    得奖人：弗朗索瓦丝·巴尔—西诺西、吕克·蒙塔尼
    研究成果：发现了艾滋病的致病病毒HIV
  • 得奖人：克莱齐奥
    成就：20世纪后半期法国新寓言派代表作家之一
  • 得奖人：芬兰前总统马尔蒂·阿赫蒂萨里
    成就：30多年来致力于解决全球国际冲突
  • 得奖人：保罗·克鲁格曼
    成就：在贸易模式和区域经济领域理论贡献突出
曾获诺贝尔奖科学奖的华人
  • 李政道
    1926年生于上海，美籍华人，1957年获诺贝尔物理学奖，时年31岁。
  • 杨振宁
    1922年生于安徽，美籍华人，1957年获诺贝尔物理学奖，时年35岁。
  • 丁肇中
    1936年生于美国，美籍华人，1976年获诺贝尔物理学奖，时年40岁。
  • 李远哲
    1936年生于台湾，美籍华人，1986年获诺贝尔化学奖，时年50岁。
  • 朱棣文
    1948年生于美国，美籍华人，1997年获诺贝尔物理学奖，时年49岁。
  • 崔琦
    1939年生于河南，美籍华人，1998年获诺贝尔物理学奖，时年59岁
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