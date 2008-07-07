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奥运故事征文 | The Beijing 2008 Olympic Games>>
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关方报道
急不可耐的欢呼

每个中国人都不应该以为奥运会已经结束了

晓舟日评 | 小山之巅
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奥运光环正笼罩在中国身上，强光之下，中国经济能否经受住考验？光晕下的我们，又从奥运得到了什么？《财经网》继续推出“后奥运经济”有奖调查

历届 城市 名次
2004年 雅典 32 17 14 2
2000年 悉尼 28 16 15 3
1996年 亚特兰大 16 22 12 4
1992年 巴塞罗那 16 22 16 4
1988年 汉城 5 11 12 11
1984年 洛杉矶 15 8 9 4
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中国拳击金牌破零
《财经》记者 王以超
邹市明、张小平先后夺冠，中国代表团金牌达51枚
艺术体操夺银 中国军团锁定百枚奖牌
《财经》记者 邱锴俊
中国代表团将获得整整100枚奖牌，创下中国参加奥运会以来最好成绩
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联合
“梦八”夺冠　捍卫男篮霸主地位
《财经》实习记者 张威

之前七场比赛一路所向披靡，平均每场30分以上大比分战胜对手，西班牙队虽败尤荣

在“鸟巢”梦回1986
张晓舟/文

在颁奖台上，阿根廷跳啊唱啊疯狂庆祝，全然不顾如在炼狱的巴西人。这一切还是令人梦回1986，梦回墨西哥那个马拉多纳的夏天

中国女篮不敌俄罗斯无缘奖牌

第三节结束时双方比分是57:72。中国队大比分落后。而第四节比赛基本上已经没有了悬念。最后中国队以81:94不敌俄罗斯，获得第四名

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田协否认赞助商操纵刘翔退赛决定
《财经》记者 张伯玲 杨彬彬 实习记者 梁冬梅

称刘翔退赛系迫于伤病的个人决定，与赞助商无关；部分赞助商继续撤换广告，尽显商业体育残酷

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闭幕式杂谈
马玲

罗格先生致辞时，我竖起耳朵，生怕漏掉哪个关键词。及至发言收尾，听到他说“truly exceptional games”

奥运冠军的学业
李虎军

最美的布丽塔·海德曼不仅因为她那块金镶玉的奖牌，或者是那张封面女郎的靓影，更是因为她在科隆大学的学业

吾爱奥运，更爱干净空气
李其谚

我只想抓着奥运的尾巴求助——谁能帮我们找到那深夜偷排臭气的源头？

一个主题是飞的闭幕式
王烁

中国最好不用过多地证明自己了

看美牙对台戏
张冰

短跑变成了美国和牙买加之间的对台戏。当我前面的两个美国小孩一直高喊“USA”，我心里有些嫉妒

2012：印度奥运金牌猜想
温秀

2012年伦敦奥运会，在米塔尔和众多印度民众的努力之下，印度体育是否会突飞猛进，值得拭目以待

武入奥运，突破还是沦丧
刘京京

用心归用心，武术进奥运似乎还很漫长，至少2012年、2016年两届奥运会已经无望

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伦敦市长谈2012年奥运会

伦敦市长Boris Johnson 称对奥运会投入了93.25亿英镑，期望带来更多的回报

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伦敦市长谈2012年奥运会 《财经》实习记者 王姗姗 赵倩

伦敦市长Boris Johnson 称对奥运会投入了93.25亿英镑，期望带来更多的回报

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刘翔商业价值经受最大考验《财经》实习记者 梁冬梅

在分析人士看来，撤换广告只是一个开始，刘翔未来广告续约将受影响

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不止一个奥运会《财经》记者 张瑞丹

很多时候，奥运会像一个巨大的符号，弱化掉很多由普通体育运动本身所带来的改变

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奥运首场大范围降雨被准确预报《财经》实习记者 李鹏

赛事结束前北京将有两场降雨，平均气温与历史同期相当，不会出现前一段的高温闷热天气

《奥运特刊》 出版日期：2008年9月1日
自北京奥运倒计时一周年起，《财经》杂志和《体育画报》中文版联合打造14期《奥运特刊》。这是中国经济、体育领域两大重要媒体的合作，实现了经济、政治、体育高端读者的囊括和融合。
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