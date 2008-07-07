第三节结束时双方比分是57:72。中国队大比分落后。而第四节比赛基本上已经没有了悬念。最后中国队以81:94不敌俄罗斯，获得第四名

在颁奖台上，阿根廷跳啊唱啊疯狂庆祝，全然不顾如在炼狱的巴西人。这一切还是令人梦回1986，梦回墨西哥那个马拉多纳的夏天

称刘翔退赛系迫于伤病的个人决定，与赞助商无关；部分赞助商继续撤换广告，尽显商业体育残酷

闭幕式杂谈 马玲 罗格先生致辞时，我竖起耳朵，生怕漏掉哪个关键词。及至发言收尾，听到他说“truly exceptional games”

奥运冠军的学业 李虎军 最美的布丽塔·海德曼不仅因为她那块金镶玉的奖牌，或者是那张封面女郎的靓影，更是因为她在科隆大学的学业

一个主题是飞的闭幕式 王烁 中国最好不用过多地证明自己了