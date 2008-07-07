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《财经》记者 王以超
邹市明、张小平先后夺冠，中国代表团金牌达51枚
《财经》记者 邱锴俊
中国代表团将获得整整100枚奖牌，创下中国参加奥运会以来最好成绩
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联合
“梦八”夺冠 捍卫男篮霸主地位《财经》实习记者 张威
之前七场比赛一路所向披靡，平均每场30分以上大比分战胜对手，西班牙队虽败尤荣
在“鸟巢”梦回1986张晓舟/文
在颁奖台上，阿根廷跳啊唱啊疯狂庆祝，全然不顾如在炼狱的巴西人。这一切还是令人梦回1986，梦回墨西哥那个马拉多纳的夏天
中国女篮不敌俄罗斯无缘奖牌
第三节结束时双方比分是57:72。中国队大比分落后。而第四节比赛基本上已经没有了悬念。最后中国队以81:94不敌俄罗斯，获得第四名
- 博尔特与菲尔普斯谁更伟大2008年08月23日
- 马琳夺得男乒单打金牌2008年08月23日
- 十米台最后一跳失误 跳水队大满贯梦碎2008年08月23日
- 奥运闭幕日 中国冲击第50金2008年08月23日
- 改判陈中有其合理性2008年08月23日
- 额外的财富2008年08月23日
- “奥漂”2008年08月23日
- 要怪就怪那场雨吧2008年08月23日
田协否认赞助商操纵刘翔退赛决定《财经》记者 张伯玲 杨彬彬 实习记者 梁冬梅
称刘翔退赛系迫于伤病的个人决定，与赞助商无关；部分赞助商继续撤换广告，尽显商业体育残酷
- 李宁：任火炬手不会带来多大商业收益2008年08月15日
- 奥运“维稳”为难宏观调控2008年08月15日
- WPP总裁称中国将成第二大广告市场2008年08月12日
闭幕式杂谈马玲
罗格先生致辞时，我竖起耳朵，生怕漏掉哪个关键词。及至发言收尾，听到他说“truly exceptional games”
奥运冠军的学业李虎军
最美的布丽塔·海德曼不仅因为她那块金镶玉的奖牌，或者是那张封面女郎的靓影，更是因为她在科隆大学的学业
吾爱奥运，更爱干净空气李其谚
我只想抓着奥运的尾巴求助——谁能帮我们找到那深夜偷排臭气的源头？
一个主题是飞的闭幕式王烁
中国最好不用过多地证明自己了
看美牙对台戏张冰
短跑变成了美国和牙买加之间的对台戏。当我前面的两个美国小孩一直高喊“USA”，我心里有些嫉妒
2012：印度奥运金牌猜想温秀
2012年伦敦奥运会，在米塔尔和众多印度民众的努力之下，印度体育是否会突飞猛进，值得拭目以待
武入奥运，突破还是沦丧刘京京
用心归用心，武术进奥运似乎还很漫长，至少2012年、2016年两届奥运会已经无望
- 留恋北京的蓝天2008年08月23日
- 伦敦“大嘴市长”亮相北京2008年08月23日
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伦敦市长谈2012年奥运会
伦敦市长Boris Johnson 称对奥运会投入了93.25亿英镑，期望带来更多的回报
伦敦市长谈2012年奥运会 《财经》实习记者 王姗姗 赵倩
伦敦市长Boris Johnson 称对奥运会投入了93.25亿英镑，期望带来更多的回报
- 2008年08月22日力拓发展的中国因素
- 2008年08月18日保加利亚总统：北京奥运带来惊人变化
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刘翔商业价值经受最大考验《财经》实习记者 梁冬梅
在分析人士看来，撤换广告只是一个开始，刘翔未来广告续约将受影响
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- 奥运“维稳”为难宏观调控 2008年08月18日
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不止一个奥运会《财经》记者 张瑞丹
很多时候，奥运会像一个巨大的符号，弱化掉很多由普通体育运动本身所带来的改变
- 给奥运解说挑错2008年08月13日
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奥运首场大范围降雨被准确预报《财经》实习记者 李鹏
赛事结束前北京将有两场降雨，平均气温与历史同期相当，不会出现前一段的高温闷热天气
- 环保也疯狂2008年08月11日
- 为了“干净的奥运会”2008年08月11日
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《奥运特刊》 出版日期：2008年9月1日
自北京奥运倒计时一周年起，《财经》杂志和《体育画报》中文版联合打造14期《奥运特刊》。这是中国经济、体育领域两大重要媒体的合作，实现了经济、政治、体育高端读者的囊括和融合。
自北京奥运倒计时一周年起，《财经》杂志和《体育画报》中文版联合打造14期《奥运特刊》。这是中国经济、体育领域两大重要媒体的合作，实现了经济、政治、体育高端读者的囊括和融合。