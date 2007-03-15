2007年03月16日

□本刊记者 于宁／文



今年的政协会议会期比往年长。每天既要听会，又要做独家采访，10多天下来感到很疲惫。不过，能够在短时间里集中听到各界的声音，也是很大的收获。尤其这次是十届政协最后一次会议，很多委员明年不会再来，更想在最后两天的小组讨论时，借告别的机会说说心里话。



