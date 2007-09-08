奥运将为中国发展提供持续动力 2007年09月08日

希望听到更多中国新领军者的声音 2007年09月08日

想像力将主导全球竞争 2007年09月08日

论坛全球成长型企业会员达到120个 2007年09月08日

达沃斯大连新领军者年会闭幕 2007年09月08日

迪拜投资集团CEO谈投资中国 2007年09月08日

中国知识产权保护的意愿与现实 2007年09月08日

图片新闻 2007年09月08日 《财经》记者 陈美群摄影

法国经济振兴新政 2007年09月08日 《财经》记者 严江宁 发自大连 赵航 发自北京 法国近来已经和即将推行一系列改革将使两万家现驻法国的外国公司及未来可能的投资者获益

李稻葵：奥运后资产价格可能重估 2007年09月08日 《财经》记者 张环宇 发自大连 虚高的股市、楼市价格可能在奥运结束后急剧下降，并与美国经济走缓相结合，对经济产生负面冲击

凯瑟琳·金尼：纽交所将大力发展增长板 2007年09月08日 《财经》记者 张环宇 发自大连 纽交所北京代表处的前期筹备已完成；由于404条款的松动和两大会计准则正逐步趋同，赴美上市将不像以前那样困难

工行有望成第二家“港股直通车”试点 2007年09月08日 《财经》记者 张环宇 发自大连 姜建清称工行正努力在管理、员工、内部控制等方面积极进行准备，以保证在审批获准后，可以立刻展开业务