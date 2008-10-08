食品添加剂国际新规即将出台 2009年03月22日 《财经》记者 于达维 20种食品添加剂和111种香料的新标准或修订标准将于7月在国际食品法典大会上审议，核准后即成为新的国际食品添加剂标准

三部重要法律草案有望月底通过 2009年02月17日 《财经》记者 叶逗逗 《食品安全法》草案四审；《刑法》修正案（七）草案和《保险法》修正案草案“三读”。均将提请表决

【“毒奶粉”案宣判】田文华上诉状聚焦“罪名不成立” 2009年02月02日 《财经》记者 王和岩 被告单位三鹿集团一审判决生效，田文华等四名原三鹿集团高管均不服判提起上诉

大型乳业派驻万人进驻奶站 2009年01月20日 大型乳企表示要发展规模化标准化养殖，同时对生鲜乳收购站进行全方位监管

卫生部官员呼吁打破行业潜规则 2008年12月31日 近期整治重点为打击违法添加非食用物质以及滥用添加剂，将探索先发制人的食品安全监管机制

奶业重振 原奶产销环节仍是最大瓶颈 2008年11月20日 《财经》记者 王姗姗 13部委联合发布《奶业整顿和振兴规划纲要》，出台对生产企业、奶农扶持政策，强化质量监管、规模养殖、产销一体化、原奶收购管理

美国FDA分支机构将落户中国 2008年11月19日 《财经》记者 刘京京 美方称将在中国直接设立三个办公室，以帮助中国提高食品安全监管能力，并承担“检查”职能。中国也准备在美设立类似机构

中欧美消费品安全峰会强化产品追溯机制 2008年11月18日 《财经》记者 陈茜 中国将每季度向欧盟提供一份危险产品报告，并可第一时间使用欧盟针对受污染食品的快速预警系统（RAPEX）

国家质检总局撤销电子监管推进机构 2008年10月24日 《财经》记者 朱弢 质检总局官网已删除相关内容，尚未公布销撤的具体原因

联合国建议中国改善食品安全系统 2008年10月23日 《财经》记者 刘京京 食品安全立法应从命令控制模式转变为以预防风险为基础的监管模式，政府各部门需要协调一致，企业也应负起责任

五部门称公布三聚氰胺限量值为禁人为添加 2008年10月17日 此外可确保在该限量值水平下生产的乳与乳制品对健康是安全的

质检总局发布三聚氰胺快速检测标准 2008年10月16日 可供奶站和企业低成本检测

农业部称合格奶站将发放许可证 2008年10月13日 有效期为两年，100％的奶站都会纳入监测范围

“三鹿事件”催生乳品监管条例 2008年10月10日 《财经》实习记者 罗洁琪 新建奶站准入制与经营者“黑名单”制，同时明确了监管者职责与多个主体的产品召回机制

三聚氰胺检测方法国家标准出台 2008年10月08日 《财经》记者 王姗姗 质监总局与标准委共明确三种测定方法，检测机构呼吁建立对食品添加有害物质的全面检测

三聚氰胺限量值不等于安全标准 2008年10月08日 《财经》实习记者 刘京京 高于限量值则有理由被怀疑为人工添加，并不一定就对人体有害

“毒奶粉事件”堪比当年纽约泔水奶丑闻 2008年10月08日 《财经》记者 王欢 英国专栏作家称，在食品供应手段管理上故意撒手不管的行为，无异于是在向厂商发出造假的邀请

农业部门推动奶站转制 2008年10月08日 《财经》实习记者 刘京京 由于我国奶源以散户奶农为主的奶源经营模式，奶站难以一时取缔，政府将面临长期的监管挑战