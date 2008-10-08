- 2009年03月22日20种食品添加剂和111种香料的新标准或修订标准将于7月在国际食品法典大会上审议，核准后即成为新的国际食品添加剂标准
- 2009年02月17日《食品安全法》草案四审；《刑法》修正案（七）草案和《保险法》修正案草案“三读”。均将提请表决
- 2009年02月02日被告单位三鹿集团一审判决生效，田文华等四名原三鹿集团高管均不服判提起上诉
- 2009年01月20日大型乳企表示要发展规模化标准化养殖，同时对生鲜乳收购站进行全方位监管
- 2008年12月31日近期整治重点为打击违法添加非食用物质以及滥用添加剂，将探索先发制人的食品安全监管机制
- 2008年11月20日13部委联合发布《奶业整顿和振兴规划纲要》，出台对生产企业、奶农扶持政策，强化质量监管、规模养殖、产销一体化、原奶收购管理
- 2008年11月19日美方称将在中国直接设立三个办公室，以帮助中国提高食品安全监管能力，并承担“检查”职能。中国也准备在美设立类似机构
- 2008年11月18日中国将每季度向欧盟提供一份危险产品报告，并可第一时间使用欧盟针对受污染食品的快速预警系统（RAPEX）
- 2008年10月24日质检总局官网已删除相关内容，尚未公布销撤的具体原因
- 2008年10月23日食品安全立法应从命令控制模式转变为以预防风险为基础的监管模式，政府各部门需要协调一致，企业也应负起责任
- 2008年10月17日此外可确保在该限量值水平下生产的乳与乳制品对健康是安全的
- 2008年10月16日可供奶站和企业低成本检测
- 2008年10月15日受“毒奶粉事件”影响，国人对食品安全尤其是食品监管体制质疑增多，《食品安全法》的正常通过可能受到影响
- 2008年10月13日有效期为两年，100％的奶站都会纳入监测范围
- 2008年10月10日新建奶站准入制与经营者“黑名单”制，同时明确了监管者职责与多个主体的产品召回机制
- 2008年10月08日质监总局与标准委共明确三种测定方法，检测机构呼吁建立对食品添加有害物质的全面检测
- 2008年10月08日高于限量值则有理由被怀疑为人工添加，并不一定就对人体有害
- 2008年10月08日英国专栏作家称，在食品供应手段管理上故意撒手不管的行为，无异于是在向厂商发出造假的邀请
- 2008年10月08日由于我国奶源以散户奶农为主的奶源经营模式，奶站难以一时取缔，政府将面临长期的监管挑战
- 2008年10月08日1000克婴幼儿配方乳粉中允许存在1毫克三聚氰胺
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