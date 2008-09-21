中国研究人员评估三聚氰胺致病风险 2009年02月06日 《财经》记者 徐超 李虎军 三岁以下婴幼儿摄入含高剂量三聚氰胺的奶粉后，患结石几率是正常水平的7倍；研究发现此次导致的婴幼儿肾结石，并未出现此前常见的很多典型症状

全国首例三鹿奶粉致死婴儿家属接受赔偿 2009年01月15日 《财经》记者 陈中小路 受害婴儿移凯旋，仅五个多月大时，被诊断为“双肾结石，双侧输尿管结石，肾功能衰竭，多器官功能衰竭”，医治无效死亡。家属决定接受20万元赔偿

卫生部将跟踪三聚氰胺对儿童的长期影响 2009年01月12日 《财经》记者 徐超 目前仅有六名儿童死亡或与问题奶粉有关，卫生部称北京市对人禽流感的处理及时有效，并呼吁公众避免接触家禽

三鹿奶粉事件民事赔偿方案浮现 2008年12月27日 《财经》记者 叶逗逗 22家责任企业将向约30万名患儿给予一次性现金赔偿，同时建立医疗赔偿基金用于患儿今后相关医疗费用

三鹿资产处置社会赔偿孰先 2008年11月07日 《财经》记者 王姗姗 政府应放手让市场主导三鹿重组，同时将受害者赔付置于所有应偿债务的最前端

三律师上书国务院 建议统一“毒奶粉”赔偿方案 2008年10月29日 《财经》记者 王和岩 成立由政府主导、司法和社会专业人士共同参与的赔偿委员会，制定统一赔偿标准，成立专门基金应对可能的后续治疗及精神损害赔偿

全国首例三鹿奶粉致死婴儿家属索赔百万 2008年10月15日 《财经》记者 陈中小路 死者为五个多月大的甘肃籍婴儿，在生命存活的169个日夜，一口口吃下了致命的毒奶粉；法院方面对此诉讼尚未立案，表示要听从上级统一安排

广东首位“结石婴儿”起诉三鹿 2008年10月08日 《财经》记者 王晓林 受害者为仅11个月大的男婴，因“中毒”过深，左肾结石至今无法手术，索赔90万元

“毒奶粉”患儿增加 考验救治能力 2008年10月06日 《财经》实习记者 刘京京 虽然接诊筛查的高峰期可能已过，但庞大的这一群体仍对地方救治能力提出严峻考验，跨省转院亦十分困难

台卫生专家赴京了解“问题奶粉”事件 2008年09月27日 《财经》记者 徐和谦 有望与大陆专家、卫生部、质检总局等单位，就两岸食品检验机制的建立进行沟通研讨

三鹿集团因“问题奶粉”被诉 2008年09月25日 《财经》记者 叶逗逗 这是“肾结石婴儿”事件曝光后，全国首例消费者向奶粉企业提起民事赔偿的讼案，但法院尚未确定是否受理

三鹿奶粉致病住院婴儿14471人 2008年09月21日 目前还在住院治疗的为12892人，其中有较重症状的婴幼儿104人；已治愈出院1579人

河北肾结石婴幼儿达5770人 2008年09月21日 《财经》实习记者 刘京京 出现首例重症病例，但尚无死亡病例

香港一女童饮用伊利奶患肾结石 2008年09月21日 内地产子母牌奶产品亦被生产商和超市召回

医疗机构应对“问题奶粉”患儿大量就诊 2008年09月18日 《财经》实习记者 徐凯 李鹏 目前诊治费用由医疗机构垫付，政府将在厘清相关方面责任基础上决定财政如何“兜底”