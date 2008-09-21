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2009年02月06日
《财经》记者 徐超 李虎军
三岁以下婴幼儿摄入含高剂量三聚氰胺的奶粉后，患结石几率是正常水平的7倍；研究发现此次导致的婴幼儿肾结石，并未出现此前常见的很多典型症状
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2009年01月15日
《财经》记者 陈中小路
受害婴儿移凯旋，仅五个多月大时，被诊断为“双肾结石，双侧输尿管结石，肾功能衰竭，多器官功能衰竭”，医治无效死亡。家属决定接受20万元赔偿
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2009年01月12日
《财经》记者 徐超
目前仅有六名儿童死亡或与问题奶粉有关，卫生部称北京市对人禽流感的处理及时有效，并呼吁公众避免接触家禽
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2008年12月27日
《财经》记者 叶逗逗
22家责任企业将向约30万名患儿给予一次性现金赔偿，同时建立医疗赔偿基金用于患儿今后相关医疗费用
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2008年11月07日
《财经》记者 王姗姗
政府应放手让市场主导三鹿重组，同时将受害者赔付置于所有应偿债务的最前端
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2008年10月29日
《财经》记者 王和岩
成立由政府主导、司法和社会专业人士共同参与的赔偿委员会，制定统一赔偿标准，成立专门基金应对可能的后续治疗及精神损害赔偿
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2008年10月27日
养殖户将得到每公斤原奶不低于2.3元的补贴，散养户按同一标准的80%进行补贴
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2008年10月15日
《财经》记者 陈中小路
死者为五个多月大的甘肃籍婴儿，在生命存活的169个日夜，一口口吃下了致命的毒奶粉；法院方面对此诉讼尚未立案，表示要听从上级统一安排
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2008年10月08日
《财经》记者 王晓林
受害者为仅11个月大的男婴，因“中毒”过深，左肾结石至今无法手术，索赔90万元
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2008年10月06日
《财经》实习记者 刘京京
虽然接诊筛查的高峰期可能已过，但庞大的这一群体仍对地方救治能力提出严峻考验，跨省转院亦十分困难
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2008年09月27日
《财经》记者 徐和谦
有望与大陆专家、卫生部、质检总局等单位，就两岸食品检验机制的建立进行沟通研讨
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2008年09月27日
又增加一重症病例。河北省财政厅已下拨资金1.3亿元用于救治
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2008年09月25日
《财经》记者 叶逗逗
这是“肾结石婴儿”事件曝光后，全国首例消费者向奶粉企业提起民事赔偿的讼案，但法院尚未确定是否受理
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2008年09月21日
目前还在住院治疗的为12892人，其中有较重症状的婴幼儿104人；已治愈出院1579人
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2008年09月21日
《财经》实习记者 刘京京
出现首例重症病例，但尚无死亡病例
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2008年09月21日
内地产子母牌奶产品亦被生产商和超市召回
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2008年09月19日
此前部分蒙牛婴幼儿配方奶粉、部分蒙牛液态奶样品被检出三聚氰胺，承诺企业将负起完全责任，认为“不知道”不能成为企业自我开脱的理由，表示如处理不好个人将引咎辞职
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2008年09月18日
《财经》实习记者 徐凯 李鹏
目前诊治费用由医疗机构垫付，政府将在厘清相关方面责任基础上决定财政如何“兜底”
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2008年09月17日
《财经》实习记者 徐凯
至17日8时，各地报告临床诊断患儿共6244例，留院观察治疗患儿1327人
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2008年09月15日
专家组职责为拟订诊疗相关技术方案，技术指导并参加疑难病例会诊和重症病例救治