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2009年04月04日
将不参与竞买三鹿集团在唐山三鹿、石家庄君乐宝中分别持有的70.00%和16.97%投资权益
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2009年01月05日
《财经》记者 王姗姗
法院将于1月12日起正式受理债权人申报工作，三元股份对三鹿部分资产的租凭将于三鹿资产拍卖前终止
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2008年12月31日
《财经》记者 刘京京
部分企业在生产仿瓷餐具时，在原料中混入脲醛树脂以降低成本，该物质遇水或温度超过60度便会释放出致癌物甲醛
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2008年12月25日
《财经》记者 王姗姗
当地城商行已提出破产清算申请，目前企业净负债超过11亿元，此前已借款9亿元用于支付患病婴幼儿的治疗和赔偿费用
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2008年12月23日
承认与第三方就改善财务状况进行接触
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2008年12月05日
《财经》记者 王姗姗
CEO费里尔接受《财经》记者专访，详解“毒奶粉事件”前后，并表示该公司不会退出中国，将在中国投资一家新的乳制品企业
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2008年11月25日
《财经》记者 王姗姗
恒天然公告称已为可能发生的三鹿投资全面减值做好资金预留，但同时表示这并不意味着要全面出售三鹿股权
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2008年11月09日
液态奶目前平均产销率为81.6%，奶粉平均产销率为78%；蒙牛、伊利两大集团液态奶库存量分别为9月10日的1.4倍和3.6倍
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2008年11月05日
《财经》记者 王姗姗
作为三鹿部分工厂复产的主要支持者，三元股份将是最可能的买家。但在债务和赔偿问题解决前，重组很难在资本层面推进
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2008年11月04日
《财经》记者 王姗姗
称抵押给摩根士丹利的蒙牛乳业4.5%股权已经被收回
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2008年10月29日
第三季度净利润下降44％，“毒奶粉事件”后销量大增但对当期业绩贡献不大
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2008年10月28日
称目前正与石家庄三鹿集团股份有限公司就并购重组事宜进行商谈
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2008年10月21日
《财经》记者 王姗姗
能否争取到对奶业供应链关键环节的发言权，将直接决定恒天然对三鹿股权及未来在华投资的处理
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2008年10月16日
《财经》记者 王姗姗 陈茜 赵何娟
多家乳品及饮料企业已接到通知，于10月17日在京参加有关三鹿资产竞购的内部会议，河北国资委及石家庄市政府也将派人列席
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2008年10月15日
《财经》实习记者 梁冬梅 记者 王珊珊
由于在《通知》发出前已采取了预防性措施，雀巢、美赞臣等外资乳企的产品得以迅速上架
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2008年10月14日
《财经》记者 陈茜
澄清损失情况，蒙牛H股价仍在下跌；分析人士称，乳业股价下跌带来长期投资机会
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2008年10月09日
《财经》记者 梁冬梅
新希望否认参与竞购，三元依然表态“不肯定，也不否认”
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2008年10月09日
补贴金采取切块一次性下达，重点支持内蒙古、河北等六省（区）特困奶农
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2008年10月06日
《财经》记者 王姗姗
一系列举措扶植奶农与奶企，拉动消费者及投资者信心
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2008年10月06日
《财经》记者 陈茜
玛氏、雀巢、乐天、上好佳等部分食品在境外被检出三聚氰胺，各国家和地区标准不一造成监管混乱