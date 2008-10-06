三元股份将不参与两块三鹿资产竞买 2009年04月04日 将不参与竞买三鹿集团在唐山三鹿、石家庄君乐宝中分别持有的70.00%和16.97%投资权益

三元将在三鹿破产拍卖前终止资产租赁 2009年01月05日 《财经》记者 王姗姗 法院将于1月12日起正式受理债权人申报工作，三元股份对三鹿部分资产的租凭将于三鹿资产拍卖前终止

仿瓷餐具行业又现致病添加物 2008年12月31日 《财经》记者 刘京京 部分企业在生产仿瓷餐具时，在原料中混入脲醛树脂以降低成本，该物质遇水或温度超过60度便会释放出致癌物甲醛

三鹿集团正式进入破产程序 2008年12月25日 《财经》记者 王姗姗 当地城商行已提出破产清算申请，目前企业净负债超过11亿元，此前已借款9亿元用于支付患病婴幼儿的治疗和赔偿费用

蒙牛全年预亏9亿元 2008年12月23日 承认与第三方就改善财务状况进行接触

恒天然CEO反思中国投资 2008年12月05日 《财经》记者 王姗姗 CEO费里尔接受《财经》记者专访，详解“毒奶粉事件”前后，并表示该公司不会退出中国，将在中国投资一家新的乳制品企业

恒天然否认已计划全面出售三鹿股权 2008年11月25日 《财经》记者 王姗姗 恒天然公告称已为可能发生的三鹿投资全面减值做好资金预留，但同时表示这并不意味着要全面出售三鹿股权

三鹿重组方案未定 2008年11月05日 《财经》记者 王姗姗 作为三鹿部分工厂复产的主要支持者，三元股份将是最可能的买家。但在债务和赔偿问题解决前，重组很难在资本层面推进

蒙牛回应股票质押传闻 2008年11月04日 《财经》记者 王姗姗 称抵押给摩根士丹利的蒙牛乳业4.5%股权已经被收回

三元三季度增速放缓 2008年10月29日 第三季度净利润下降44％，“毒奶粉事件”后销量大增但对当期业绩贡献不大

三元正式承认欲并购三鹿 2008年10月28日 称目前正与石家庄三鹿集团股份有限公司就并购重组事宜进行商谈

恒天然尚未决定出售三鹿股权 2008年10月21日 《财经》记者 王姗姗 能否争取到对奶业供应链关键环节的发言权，将直接决定恒天然对三鹿股权及未来在华投资的处理

工信部“北京会议” 乳业巨头协商竞购三鹿 2008年10月16日 《财经》记者 王姗姗 陈茜 赵何娟 多家乳品及饮料企业已接到通知，于10月17日在京参加有关三鹿资产竞购的内部会议，河北国资委及石家庄市政府也将派人列席

部分乳企提前应对六部委发文 2008年10月15日 《财经》实习记者 梁冬梅 记者 王珊珊 由于在《通知》发出前已采取了预防性措施，雀巢、美赞臣等外资乳企的产品得以迅速上架

伊利光明三季度预亏 盘中涨停 2008年10月14日 《财经》记者 陈茜 澄清损失情况，蒙牛H股价仍在下跌；分析人士称，乳业股价下跌带来长期投资机会

完达山有意加入三鹿竞购战 2008年10月09日 《财经》记者 梁冬梅 新希望否认参与竞购，三元依然表态“不肯定，也不否认”

中央紧急拨付3亿元救助奶农 2008年10月09日 补贴金采取切块一次性下达，重点支持内蒙古、河北等六省（区）特困奶农

政府积极扶助乳业 蒙牛伊利股价逆市上涨 2008年10月06日 《财经》记者 王姗姗 一系列举措扶植奶农与奶企，拉动消费者及投资者信心