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  • 河北高院全案驳回田文华等人上诉
    2009年03月26日
    《财经》记者 朱弢
    “毒奶粉”系列刑事案中的两起死刑判决，亦被裁定维持原判
     
  • 河北省问责“三鹿事件”责任官员
    2009年03月26日
    《财经》记者 朱弢
    共有24名官员受到党纪政纪处分，其中包括石家庄市政府以及省政府农业、工商、卫生部门主要负责人
     
  • 河北法院受理三鹿民事赔偿第一案
    2009年03月25日
    《财经》记者 叶逗逗
    受理法院由河北省石家庄市中院改为新华区法院，受害者共同诉讼改为分案诉讼
     
  • 八名部委高官因“三鹿事件”被问责
    2009年03月20日
    《财经》记者 朱弢
    农业部一名部领导，质检、卫生、工商和药监等部门七名厅局级高官受到党纪政纪处分
     
  • 三鹿民事赔偿案件更换管辖法院
    2009年03月13日
    《财经》记者 叶逗逗
    原本应由河北省石家庄中级法院受理，现被指定石家庄市新华区法院管辖；是否立案，3月19日之前将作出答复
     
  • 两资产未入拍卖包 三鹿破产处置还有后章
    2009年03月04日
    《财经》记者 王姗姗
    之前被列入拍卖资产中的唐山三鹿乳业70％的投资权益和石家庄君乐宝乳业16.97％的投资权益，由于存在“破产资产优先购买权”的争议，在开拍前一日被剥离
     
  • 竞购三鹿资产 三元面临扩张大考
    2009年02月16日
    《财经》记者 王姗姗
    资本市场对收购概念的火热追捧，并未消除业界对三元股份扩张前景的谨慎看法
     
  • 三元股份复牌涨停
    2009年02月16日
    此前宣布以定向增发方式募资8亿元以上，参与竞买三鹿资产清算拍卖
     
  • 三元正式宣布参与三鹿资产清算拍卖
    2009年02月14日
    《财经》记者 王姗姗
    拟向控股股东定向增发8亿至10亿元，用于竞购三鹿集团首批破产财产包；公司将于2月16日正式复牌
     
  • 三鹿部分普通债权人转让债权
    2009年02月09日
    《财经》记者 王姗姗
    河北省一家具有国资背景的公司以20％的清偿比例收购股权，并获授权参加债权人大会
     
  • “毒奶粉”刑事系列案首批宣判
    2009年01月22日
    《财经》记者 朱弢
    三鹿集团原董事长田文华获无期徒刑，并处罚金2468.7411万元；她未当庭表示是否上诉
     
  • 田文华被判无期徒刑
    2009年01月22日
    《财经》记者 朱弢
    被认定犯有生产、销售伪劣产品罪，该罪最高量刑即为无期徒刑
     
  • 生产销售商四人获重刑
    2009年01月22日
    《财经》记者 朱弢
    四人均被控涉嫌以危险方法危害公共安全罪。高俊杰被判处死刑、缓期两年；薛建忠被判处无期徒刑；张彦军被判处有期徒刑15年；肖玉被判处有期徒刑5年
     
  • 耿氏兄弟向原奶添加三聚氰胺获刑
    2009年01月22日
    《财经》记者 朱弢
    耿金平被判处死刑，耿金珠被判处有期徒刑八年，并处罚金50万元
     
  • 毒料制造者之一张玉军被判处死刑
    2009年01月22日
    《财经》记者 朱弢
    另一被告、毒料买家张彦章以相同罪名被判处无期徒刑
     
  • “毒奶粉”民事赔偿诉至最高法院
    2009年01月21日
    《财经》记者 叶逗逗
    213名受害者集体诉讼在“毒奶粉”事件中负有责任的22家企业，要求赔偿3600万元人民币；最高法院目前尚未作出答复
     
  • 三鹿破产案启动债权人登记
    2009年01月13日
    《财经》记者 王姗姗
    已发布债权人登记公告，要求在30日内书面申报债权
     
  • 三鹿集团筹款5亿元偿还经销商
    2009年01月11日
    8日启动对经销商的第二期还款计划
     
  • 三元将在三鹿破产拍卖前终止资产租赁
    2009年01月05日
    《财经》记者 王姗姗
    法院将于1月12日起正式受理债权人申报工作，三元股份对三鹿部分资产的租凭将于三鹿资产拍卖前终止
     
  • 田文华案庭审直击
    2008年12月31日
    《财经》记者 王和岩 朱弢
    起诉书指控称，三鹿集团前董事长田文华、前副总经理王玉良等在8月初已知其婴幼儿奶粉系列含有三聚氰胺后，并没有完全停止奶粉的生产和销售，且继续使用问题奶源产品生产
     
 

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