河北高院全案驳回田文华等人上诉 2009年03月26日 《财经》记者 朱弢 “毒奶粉”系列刑事案中的两起死刑判决，亦被裁定维持原判

河北省问责“三鹿事件”责任官员 2009年03月26日 《财经》记者 朱弢 共有24名官员受到党纪政纪处分，其中包括石家庄市政府以及省政府农业、工商、卫生部门主要负责人

河北法院受理三鹿民事赔偿第一案 2009年03月25日 《财经》记者 叶逗逗 受理法院由河北省石家庄市中院改为新华区法院，受害者共同诉讼改为分案诉讼

八名部委高官因“三鹿事件”被问责 2009年03月20日 《财经》记者 朱弢 农业部一名部领导，质检、卫生、工商和药监等部门七名厅局级高官受到党纪政纪处分

三鹿民事赔偿案件更换管辖法院 2009年03月13日 《财经》记者 叶逗逗 原本应由河北省石家庄中级法院受理，现被指定石家庄市新华区法院管辖；是否立案，3月19日之前将作出答复

两资产未入拍卖包 三鹿破产处置还有后章 2009年03月04日 《财经》记者 王姗姗 之前被列入拍卖资产中的唐山三鹿乳业70％的投资权益和石家庄君乐宝乳业16.97％的投资权益，由于存在“破产资产优先购买权”的争议，在开拍前一日被剥离

竞购三鹿资产 三元面临扩张大考 2009年02月16日 《财经》记者 王姗姗 资本市场对收购概念的火热追捧，并未消除业界对三元股份扩张前景的谨慎看法

三元股份复牌涨停 2009年02月16日 此前宣布以定向增发方式募资8亿元以上，参与竞买三鹿资产清算拍卖

三元正式宣布参与三鹿资产清算拍卖 2009年02月14日 《财经》记者 王姗姗 拟向控股股东定向增发8亿至10亿元，用于竞购三鹿集团首批破产财产包；公司将于2月16日正式复牌

三鹿部分普通债权人转让债权 2009年02月09日 《财经》记者 王姗姗 河北省一家具有国资背景的公司以20％的清偿比例收购股权，并获授权参加债权人大会

“毒奶粉”刑事系列案首批宣判 2009年01月22日 《财经》记者 朱弢 三鹿集团原董事长田文华获无期徒刑，并处罚金2468.7411万元；她未当庭表示是否上诉

田文华被判无期徒刑 2009年01月22日 《财经》记者 朱弢 被认定犯有生产、销售伪劣产品罪，该罪最高量刑即为无期徒刑

生产销售商四人获重刑 2009年01月22日 《财经》记者 朱弢 四人均被控涉嫌以危险方法危害公共安全罪。高俊杰被判处死刑、缓期两年；薛建忠被判处无期徒刑；张彦军被判处有期徒刑15年；肖玉被判处有期徒刑5年

耿氏兄弟向原奶添加三聚氰胺获刑 2009年01月22日 《财经》记者 朱弢 耿金平被判处死刑，耿金珠被判处有期徒刑八年，并处罚金50万元

毒料制造者之一张玉军被判处死刑 2009年01月22日 《财经》记者 朱弢 另一被告、毒料买家张彦章以相同罪名被判处无期徒刑

“毒奶粉”民事赔偿诉至最高法院 2009年01月21日 《财经》记者 叶逗逗 213名受害者集体诉讼在“毒奶粉”事件中负有责任的22家企业，要求赔偿3600万元人民币；最高法院目前尚未作出答复

三鹿破产案启动债权人登记 2009年01月13日 《财经》记者 王姗姗 已发布债权人登记公告，要求在30日内书面申报债权

三鹿集团筹款5亿元偿还经销商 2009年01月11日 8日启动对经销商的第二期还款计划

三元将在三鹿破产拍卖前终止资产租赁 2009年01月05日 《财经》记者 王姗姗 法院将于1月12日起正式受理债权人申报工作，三元股份对三鹿部分资产的租凭将于三鹿资产拍卖前终止