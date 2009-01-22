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2009年03月26日
《财经》记者 朱弢
“毒奶粉”系列刑事案中的两起死刑判决，亦被裁定维持原判
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2009年03月26日
《财经》记者 朱弢
共有24名官员受到党纪政纪处分，其中包括石家庄市政府以及省政府农业、工商、卫生部门主要负责人
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2009年03月25日
《财经》记者 叶逗逗
受理法院由河北省石家庄市中院改为新华区法院，受害者共同诉讼改为分案诉讼
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2009年03月20日
《财经》记者 朱弢
农业部一名部领导，质检、卫生、工商和药监等部门七名厅局级高官受到党纪政纪处分
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2009年03月13日
《财经》记者 叶逗逗
原本应由河北省石家庄中级法院受理，现被指定石家庄市新华区法院管辖；是否立案，3月19日之前将作出答复
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2009年03月04日
《财经》记者 王姗姗
之前被列入拍卖资产中的唐山三鹿乳业70％的投资权益和石家庄君乐宝乳业16.97％的投资权益，由于存在“破产资产优先购买权”的争议，在开拍前一日被剥离
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2009年02月16日
《财经》记者 王姗姗
资本市场对收购概念的火热追捧，并未消除业界对三元股份扩张前景的谨慎看法
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2009年02月16日
此前宣布以定向增发方式募资8亿元以上，参与竞买三鹿资产清算拍卖
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2009年02月14日
《财经》记者 王姗姗
拟向控股股东定向增发8亿至10亿元，用于竞购三鹿集团首批破产财产包；公司将于2月16日正式复牌
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2009年02月09日
《财经》记者 王姗姗
河北省一家具有国资背景的公司以20％的清偿比例收购股权，并获授权参加债权人大会
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2009年01月22日
《财经》记者 朱弢
三鹿集团原董事长田文华获无期徒刑，并处罚金2468.7411万元；她未当庭表示是否上诉
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2009年01月22日
《财经》记者 朱弢
被认定犯有生产、销售伪劣产品罪，该罪最高量刑即为无期徒刑
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2009年01月22日
《财经》记者 朱弢
四人均被控涉嫌以危险方法危害公共安全罪。高俊杰被判处死刑、缓期两年；薛建忠被判处无期徒刑；张彦军被判处有期徒刑15年；肖玉被判处有期徒刑5年
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2009年01月22日
《财经》记者 朱弢
耿金平被判处死刑，耿金珠被判处有期徒刑八年，并处罚金50万元
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2009年01月22日
《财经》记者 朱弢
另一被告、毒料买家张彦章以相同罪名被判处无期徒刑
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2009年01月21日
《财经》记者 叶逗逗
213名受害者集体诉讼在“毒奶粉”事件中负有责任的22家企业，要求赔偿3600万元人民币；最高法院目前尚未作出答复
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2009年01月13日
《财经》记者 王姗姗
已发布债权人登记公告，要求在30日内书面申报债权
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2009年01月11日
8日启动对经销商的第二期还款计划
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2009年01月05日
《财经》记者 王姗姗
法院将于1月12日起正式受理债权人申报工作，三元股份对三鹿部分资产的租凭将于三鹿资产拍卖前终止
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2008年12月31日
《财经》记者 王和岩 朱弢
起诉书指控称，三鹿集团前董事长田文华、前副总经理王玉良等在8月初已知其婴幼儿奶粉系列含有三聚氰胺后，并没有完全停止奶粉的生产和销售，且继续使用问题奶源产品生产