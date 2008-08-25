万科业绩收缩 强调安全第一 2008年09月12日 《财经》记者 张冰 首要任务是应付当前的地产调整，“安全第一，不好说能否迎来扩张的机会”

万科低利率发59亿元公司债 2008年09月12日 《财经》记者 张冰 乔晓会 有担保债利率与无担保品种利率均为此前询价区间最低值。管理层确曾一度想推迟万科公司债网上发行

银行中长期贷款投放减缓 2008年09月12日 《财经》实习记者 张曼 中诚信国际称，银行对经济前景预期逐步谨慎；分析师看谈下半年银行盈利

北辰实业苦撑长沙“地王” 2008年09月12日 《财经》实习记者 汪苏 二期土地延期交付，一线江景房开发推迟，全部项目预计将有8-10年的开发周期

谁解地产商资金之渴 2008年09月12日 《财经》记者 张映光 在信贷紧缩中苦撑逾半年之久的地产商，几乎试遍了各种可能的融资途径——上市、再融资、发债，乃至“割肉”卖项目、退地，但都犹如杯水车薪

恒大最后救赎 2008年09月12日

土地狂飙过后 2008年09月12日

眼睁眼闭管土地 2008年09月12日

土地豪赌未完成 2008年09月12日

地产IPO进退两难 2008年09月12日

万科业绩收缩 强调安全第一 2008年09月12日 《财经》记者 张冰 首要任务是应付当前的地产调整，“安全第一，不好说能否迎来扩张的机会”

世茂股份定向增发方案获批 2008年09月04日

江苏过半房企上半年减少购地 2008年09月02日

SOHO逆市扩张 8.9亿再收项目 2008年09月01日 《财经》记者 张映光

扩张难续 招商地产紧急掉头 2008年08月29日

现金流充足 华发股份加速扩张 2008年08月25日 《财经》实习记者 汪苏