【地产困局】居民购房意愿降至1999年来最低 2008年09月22日 《财经》实习记者 汪苏 王晓璐 央行调查报告显示，北京、上海、天津和广州等一线城市未来三个月打算买房的居民人数占比不足10%

全国房价环比首跌 交易持续滑坡 2008年09月17日 《财经》实习记者 汪苏 8月全国房价环比下降0.1%，“金九”亦未现“开门红”

【地产困局】上海、深圳房地产降价声四起 2008年09月12日 《财经》记者 赵何娟 符燕艳 开发商资金压力渐忧，两地政府尚未出手

【地产困局】恒大降价引南京楼市连锁反应 2008年09月12日 《财经》记者 宫靖 恒大降价之举加重了南京购房者的观望心态，地产商由此忧虑

年内购房需求严重萎缩 2008年09月12日 《财经》记者 姜海燕 房价下跌二至四成或可找到支撑，但长期需求旺盛

【地产困局】恒大：月底13楼盘八五折开盘 2008年09月12日 《财经》记者 宫靖 全国逾1.3万套新房折价销售，以期快速回笼资金，恒大高层预期回收资金30亿-50亿元

万科8月销售量价同比降三成 2008年09月12日 《财经》实习记者 周玲玲 单月销售面积已连续四月出现同比下降，累计销售面积也首次出现下降

恒大地产大幅调价 南京楼盘陡降35% 2008年09月12日 《财经》记者 宫靖 一种观点认为，这是恒大地产在资金链紧绷的现状下，进行资金快速回笼的短期做法。但也不乏业内人士将其视为“第一张倒下的多米诺骨牌”

【地产困局】万科否认“勇于降价说” 2008年09月12日 《财经》记者 宋燕华 一篇号称万科主要负责人在内部会议上的讲话近日在网络流传，提出要“敢于降价，勇于降价”。万科急发声明否认

北京住宅销售套数降至两年来最低 2008年09月12日

房地产贷款增幅连续七个月回落 2008年09月12日

四成大中城市房价下跌或持平 2008年09月12日

上海房地产成交量创三年新低 2008年09月12日

北京四环内房价均价达18398元 2008年09月12日

全国房价止升 16城市房价下跌 2008年09月12日

万科6月销售面积和销售额同比双降 2008年09月12日

1至5月广东商品房销售大幅下降 2008年09月12日

房价涨幅趋缓 二手房价格首次下降 2008年09月12日