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《财经》记者 王以超 12-11 20:55
夺取金牌远非最重要的目标，全面利用奥运关键性遗产无疑将促进中国经济发展乃至社会进步[全文]
《财经》记者 乔晓会 12-11 20:02
证监会对中介机构的监管，要在更高的程度上、更加专业化的水平上进行，而不是一味的用行政手段履行监管
《财经》记者 乔晓会 12-11 19:57
金融结构不完善、对外开放与实体经济不协调和缺乏经验是当前中国资本市场面临的三大挑战
《财经》记者 宋燕华 12-11 19:52
在加强对外开放的同时，也应加强对内开放，而对内开放的措施中放松管制首当其冲
《财经》记者 陈慧颖 12-11 19:45
高盛高华证券董事长方风雷称，凡是和基本市场原则发生矛盾、冲突、不符合的都应调整改正
《财经》记者 宋燕华 12-11 19:34
一方面应注意控制风险、学习经验、建立机制，另一方面，要提高资本的使用效率
第一天：2007年12月10日
08:00-09:00 参会注册
09:00-09:05 开幕致辞
09:05-09:40 主旨演讲与对话
09:40-11:00 十七大之后的中国政治
体制与经济体制改革
11:00-11:10 茶歇
11:10-12:30 宏观经济：中国与世界
12:30-13:30 午餐
13:30-15:00 环境、差距与均衡发展
15:00-16:30 金融新格局
16:30-16:40 茶歇
16:40-18:00 奥运会
18:00-19:00 酒会
19:00-21:00 《财经》晚宴
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第二天 2007年12月11日
08:30-09:00 参会注册
09:00-09:30 主旨演讲与对话
09:30-10:00 茶歇
10:00-11:15 分会一：公共政策制订：和
谐社会的基础设施建设
分会二：公司治理与企业竞
争力
11:15-11:25 茶歇
11:25-12:40 分会三：资本输出
分会四：文化体制改革
12:40-13:30 午餐
13:30-15:00 房地产：真实的悖论
15:00-16:30 创新与教育
16:30-16:40 茶歇
16:40-18:30 中国资本市场的命运
18:30-18:50 闭幕主旨讲话
19:00-21:00 《财经》之夜音乐会
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