页面未找到-财经网
关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
《财经网》首页 | 杂志 | 会议 | 我的财经 | 订阅中心 | English
  • 年会首页
  • 年会报道
  • 会议实录
  • 参会嘉宾
  • 图片报道
  • 版权声明
    • 刘鹏：北京奥运会不仅是竞技盛会
    《财经》记者 王以超 　12-11 20:55
    夺取金牌远非最重要的目标，全面利用奥运关键性遗产无疑将促进中国经济发展乃至社会进步[全文]
    　会议实录　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更多>>
    开幕致辞（中国证券市场研究设计中心总干事 王波明）
    　12-13 23:35
    主旨演讲与对话（中国银监会主席 刘明康）
    　12-13 22:20
    议题一：十七大之后的中国政治体制与经济体制改革
    　12-13 21:00
    议题二：宏观经济：中国与世界
    　12-13 20:24
    议题三：环境、差距与均衡发展
    　12-13 19:32
    议题四：金融新格局
    　12-13 18:34
    议题五：奥运会
    　12-13 17:34
    《财经》晚宴主旨演讲（中国建设银行董事长 郭树清）
    　12-13 17:33
    主旨演讲与对话（中国人民银行行长 周小川）
    　12-13 17:32
    分会一：公共政策制订：和谐社会的基础设施建设
    　12-13 16:44
    分会二：公司治理与企业竞争力
    　12-13 15:49
    分会三：资本输出
    　12-13 14:52
    分会四：文化体制改革
    　12-13 13:56
    议题六：房地产：真实的悖论
    　12-13 12:57
    议题七：创新与教育
    　12-13 11:58
    议题八：中国资本市场的命运
    　12-13 10:59
    闭幕主旨讲话（国家体育总局局长 刘鹏）
    　12-13 09:00
    　年会报道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更多>>
    周忠惠：把监管上升到专业水平
    《财经》记者 乔晓会 　12-11 20:02
    证监会对中介机构的监管，要在更高的程度上、更加专业化的水平上进行，而不是一味的用行政手段履行监管
    孙杰：中国资本市场仍面临三大挑战
    《财经》记者 乔晓会 　12-11 19:57
    金融结构不完善、对外开放与实体经济不协调和缺乏经验是当前中国资本市场面临的三大挑战
    许小年：放松管制与加强监管并行
    《财经》记者 宋燕华 　12-11 19:52
    在加强对外开放的同时，也应加强对内开放，而对内开放的措施中放松管制首当其冲
    方风雷：市场化改革是资本市场发展关键
    《财经》记者 陈慧颖 　12-11 19:45
    高盛高华证券董事长方风雷称，凡是和基本市场原则发生矛盾、冲突、不符合的都应调整改正
    【年会笔记】“走出去”应追求高回报
    《财经》记者 宋燕华 　12-11 19:34
    一方面应注意控制风险、学习经验、建立机制，另一方面，要提高资本的使用效率
    　嘉宾发言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更多>>
    杜鹰：促进我国区域协调发展　　 　12-10 19:01
    陈元：建设健康高效先进的现代金融　　 　12-10 18:50
    刘明康：当前经济金融形势与我国的宏观调控政策　 　12-10 14:31
    　会议日程
    第一天：2007年12月10日
    08:00-09:00　参会注册
    09:00-09:05　开幕致辞
    09:05-09:40　主旨演讲与对话
    09:40-11:00　十七大之后的中国政治
    　　　　　　　 体制与经济体制改革
    11:00-11:10　茶歇
    11:10-12:30　宏观经济：中国与世界
    12:30-13:30　午餐
    13:30-15:00　环境、差距与均衡发展
    15:00-16:30　金融新格局
    16:30-16:40　茶歇
    16:40-18:00　奥运会
    18:00-19:00　酒会
    19:00-21:00　《财经》晚宴



    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更多详情>>
    第二天 2007年12月11日
    08:30-09:00　参会注册
    09:00-09:30　主旨演讲与对话
    09:30-10:00　茶歇
    10:00-11:15　分会一：公共政策制订：和
    　　　　　　　 谐社会的基础设施建设
    　　　　　　　 分会二：公司治理与企业竞
    　　　　　　　 争力
    11:15-11:25　茶歇
    11:25-12:40　分会三：资本输出
    　　　　　　　 分会四：文化体制改革
    12:40-13:30　午餐
    13:30-15:00　房地产：真实的悖论
    15:00-16:30　创新与教育
    16:30-16:40　茶歇
    16:40-18:30　中国资本市场的命运
    18:30-18:50　闭幕主旨讲话
    19:00-21:00　《财经》之夜音乐会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更多详情>>　
    参会嘉宾　　　　　　　更多>>
    年刊2008
    议题一
    十七大之后的中国政治体制与经济体制改革
  • 俞可平
  • 约翰·桑顿
  • 蔡定剑
  • 刘鹤
  • 张卓元
  • 钱颖一
    • 议题二
    宏观经济：中国与世界
  • 邓先宏
  • 伯格洛夫
  • 斯蒂芬·罗奇
  • 欧威廉
  • 谢国忠
  • 戴维·洛文杰
    • 议题三
    环境、差距与均衡发展
  • 范恒山
  • 王守荣
  • 杜晖贤
  • 杜大伟
  • 王小鲁
  • 胡涛
    • 议题四
    金融新格局
  • 朱民
  • 刘大为
  • 朱云来
  • 方星海
  • 王君
    • 议题五
    奥运会
  • 魏纪中
  • 朱民
  • 李岚
  • 朴胜虎
  • 刘桐渤
    • 分会一
    公共政策制订：和谐社会的基础设施建设
  • 汤胜蓝
  • 孙立平
  • 蔡昉
  • 董英申
  • 张春霖
    • 分会二
    公司治理与企业竞争力
  • 周放生
  • 凌文
  • 陈峰
  • 赵令欢
  • 李纲
  • 鲍毅
  • 张维迎
    • 分会三
    资本输出
  • 高西庆
  • 柳传志
  • 樊纲
  • 鲍达民
  • 乔治·斯卡利思
    • 分会四
    文化体制改革
  • 范以锦
  • 刘晓霖
  • 高群耀
  • 王长田
  • 陈平
    • 议题六
    房地产：真实的悖论
  • 陈淮
  • 任志强
  • 谢国忠
  • 陈启宗
    • 议题七
    创新与教育
  • 李泽楷
  • 程守宗
  • 玛丽·米克
  • 李开复
  • 谢国睿
    • 议题八
    中国资本市场的命运
  • 周忠惠
  • 孙杰
  • 王东明
  • 方风雷
  • 许小年
    • 首席赞助机构
    联席赞助机构
    版权声明：
    　　《财经》网为《财经》年会唯一网络发布平台，《财经》年会所有作品（包括但不限于文字、图片、图表等）未经《财经》网授权，任何媒体和个人不得以任何形式使用本年会任何作品。如需转载，请与010-85650611 联系，经许可后转载务必请注明出处和链接，违者将依法追究责任。
    联系我们　|　加入我们　|　广告业务　|　《财经》奖学金　|　《财经》会议　|　关于我们　|　网站导航　|　友情链接
    Copyright 财经杂志 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
    页面未找到-财经网
    关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
    Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究