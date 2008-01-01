第一天：2007年12月10日

08:00-09:00 参会注册

09:00-09:05 开幕致辞

09:05-09:40 主旨演讲与对话

09:40-11:00 十七大之后的中国政治

体制与经济体制改革

11:00-11:10 茶歇

11:10-12:30 宏观经济：中国与世界

12:30-13:30 午餐

13:30-15:00 环境、差距与均衡发展

15:00-16:30 金融新格局

16:30-16:40 茶歇

16:40-18:00 奥运会

18:00-19:00 酒会

19:00-21:00 《财经》晚宴







更多详情>> 08:00-09:00 参会注册09:00-09:05 开幕致辞09:05-09:40 主旨演讲与对话09:40-11:00 十七大之后的中国政治体制与经济体制改革11:00-11:10 茶歇11:10-12:30 宏观经济：中国与世界12:30-13:30 午餐13:30-15:00 环境、差距与均衡发展15:00-16:30 金融新格局16:30-16:40 茶歇16:40-18:00 奥运会18:00-19:00 酒会19:00-21:00 《财经》晚宴 第二天 2007年12月11日

08:30-09:00 参会注册

09:00-09:30 主旨演讲与对话

09:30-10:00 茶歇

10:00-11:15 分会一：公共政策制订：和

谐社会的基础设施建设

分会二：公司治理与企业竞

争力

11:15-11:25 茶歇

11:25-12:40 分会三：资本输出

分会四：文化体制改革

12:40-13:30 午餐

13:30-15:00 房地产：真实的悖论

15:00-16:30 创新与教育

16:30-16:40 茶歇

16:40-18:30 中国资本市场的命运

18:30-18:50 闭幕主旨讲话

19:00-21:00 《财经》之夜音乐会

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