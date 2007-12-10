孙杰：中国资本市场仍面临三大挑战 2007年12月11日 《财经》记者 乔晓会 金融结构不完善、对外开放与实体经济不协调和缺乏经验是当前中国资本市场面临的三大挑战

许小年：放松管制与加强监管并行 2007年12月11日 《财经》记者 宋燕华 在加强对外开放的同时，也应加强对内开放，而对内开放的措施中放松管制首当其冲

方风雷：市场化改革是资本市场发展关键 2007年12月11日 《财经》记者 陈慧颖 高盛高华证券董事长方风雷称，凡是和基本市场原则发生矛盾、冲突、不符合的都应调整改正

王东明：四方面推动中国资本市场国际化 2007年12月11日 《财经》记者 乔晓会 王东明认为从金融产品、投资机构、证券经营机构及监管四方面着力，可维护资本市场的繁荣与稳定

程守宗：中国需要更加宽松的创新环境 2007年12月11日 财经》记者 王以超 未来真正的创新者需要结合良好的学术基础以及广泛的兴趣

李泽楷：创新经济是21世纪最大贡献者 2007年12月11日 《财经》记者 张浩 教育要跟上创新的时代，就是要在全球确立一种结合东西方教育方法的新模式

任志强：房价是否开始下降仍待观察 2007年12月11日 《财经》记者 张卓 任志强认为，房地产的根源问题在于土地政策。如继续加息，将对房地产等诸多行业产生重大影响

王长田:“全传媒+全娱乐”才是出路 2007年12月11日 《财经》实习记者 朱弢 他预测五到十年内，中国将出现五家至十家巨型传媒娱乐集团

【年会笔记】房地产调控用药之辩 2007年12月11日 《财经》记者 赵剑飞 2007年中国房地产政策重心转向保障房，楼市涨跌众说纷纭，看法不一

张维迎：公司治理六难题 2007年12月11日 《财经》记者 欧阳长征 “重要的不是分配价值，而是创造价值。一个勾心斗角的董事会绝不是一个好的董事会”

柳传志：联想买到了什么？ 2007年12月11日 《财经》记者 欧阳长征 联想收购IBM个人电脑业务，买到的是品牌、技术和治理结构

张春霖：对未来医改的三点期望 2007年12月11日 《财经》记者 任波 呼吁给各类医疗服务的提供者创造一个平等竞争的开放环境

高西庆：中投目标是对股东负责 2007年12月11日 《财经》记者 李箐 中投公司的定位是负责任的投资者、一个政府管理的基金投资者，遵循商业性、市场化的原则

斯卡利思：创新的三大法宝 2007年12月11日 《财经》记者 乔晓会 美国半导体行业协会主席斯卡利思认为，基础研究、法治和有效的知识产权保护是创新的三大法宝

赵令欢：建言国企改制 2007年12月11日 《财经》记者 欧阳长征 良好的公司治理要做到管理层利益与股东利益一致化

董英申：建立城乡一体化养老保障制度 2007年12月11日 《财经》记者 赵何娟 “如果干部一套制度，农民一套制度，会使得现行保障制度条块分割，分崩离析”

周放生： 企业软实力决定竞争力 2007年12月11日 《财经》实习记者 朱弢 以外部董事为主的董事会的规范运作，及全面风险管理体系，构成企业核心竞争力

郭树清：海外收购的三重风险 2007年12月10日 《财经》记者 历志钢 次贷危机尚未见底，利率和汇率风险以及自身管理能力的风险，是建行进行海外收购最关注的问题

裴光：今年保费收入望破7000亿元 2007年12月10日 《财经》记者 陈慧颖 保监会统计信息部副主任裴光称，随着存量资产的增加，保险业的作用会发挥得越来越充分