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- 2007年12月11日金融结构不完善、对外开放与实体经济不协调和缺乏经验是当前中国资本市场面临的三大挑战
- 2007年12月11日在加强对外开放的同时，也应加强对内开放，而对内开放的措施中放松管制首当其冲
- 2007年12月11日高盛高华证券董事长方风雷称，凡是和基本市场原则发生矛盾、冲突、不符合的都应调整改正
- 2007年12月11日王东明认为从金融产品、投资机构、证券经营机构及监管四方面着力，可维护资本市场的繁荣与稳定
- 2007年12月11日未来真正的创新者需要结合良好的学术基础以及广泛的兴趣
- 2007年12月11日教育要跟上创新的时代，就是要在全球确立一种结合东西方教育方法的新模式
- 2007年12月11日任志强认为，房地产的根源问题在于土地政策。如继续加息，将对房地产等诸多行业产生重大影响
- 2007年12月11日他预测五到十年内，中国将出现五家至十家巨型传媒娱乐集团
- 2007年12月11日2007年中国房地产政策重心转向保障房，楼市涨跌众说纷纭，看法不一
- 2007年12月11日“重要的不是分配价值，而是创造价值。一个勾心斗角的董事会绝不是一个好的董事会”
- 2007年12月11日联想收购IBM个人电脑业务，买到的是品牌、技术和治理结构
- 2007年12月11日呼吁给各类医疗服务的提供者创造一个平等竞争的开放环境
- 2007年12月11日中投公司的定位是负责任的投资者、一个政府管理的基金投资者，遵循商业性、市场化的原则
- 2007年12月11日美国半导体行业协会主席斯卡利思认为，基础研究、法治和有效的知识产权保护是创新的三大法宝
- 2007年12月11日良好的公司治理要做到管理层利益与股东利益一致化
- 2007年12月11日“如果干部一套制度，农民一套制度，会使得现行保障制度条块分割，分崩离析”
- 2007年12月11日以外部董事为主的董事会的规范运作，及全面风险管理体系，构成企业核心竞争力
- 2007年12月10日次贷危机尚未见底，利率和汇率风险以及自身管理能力的风险，是建行进行海外收购最关注的问题
- 2007年12月10日保监会统计信息部副主任裴光称，随着存量资产的增加，保险业的作用会发挥得越来越充分
- 2007年12月10日中金公司总裁朱云来称，本土证券公司面临的新挑战是，在开放的同时，怎样走向国际
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