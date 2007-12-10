周忠惠：把监管上升到专业水平 2007年12月11日 《财经》记者 乔晓会 证监会对中介机构的监管，要在更高的程度上、更加专业化的水平上进行，而不是一味的用行政手段履行监管

【年会笔记】“走出去”应追求高回报 2007年12月11日 《财经》记者 宋燕华 一方面应注意控制风险、学习经验、建立机制，另一方面，要提高资本的使用效率

谢国睿：人才流动并非“零和游戏” 2007年12月11日 《财经》记者 王以超 中国应建立一个好的生态环境鼓励创新，并以市场机制推动其价值实现

陈平：崛起的中国需要文化复兴 2007年12月11日 《财经》实习记者 朱弢 “文化体制改革有待突破，身处其中的文化企业往往面临困惑”

玛丽·米克：中国互联网产业还是春天 2007年12月11日 《财经》记者 何华峰 “互联网女王”看好中国互联网发展前景，称五至十年后公司市值将远超现在的750亿美元

李开复：中国教育亟待突破性创新 2007年12月11日 《财经》记者 何华峰 谷歌中国总裁李开复称，中国技术人才多，但产品人才不足，高校教育缺陷是主因

陈淮：依靠公共政策解决住房难题 2007年12月11日 《财经》实习记者 张娜 今明两年建设部要做两件最重要的事：完善县级以上住房保障体系；贯彻落实《城乡规划法》

范以锦：新闻媒体改制要有创新精神 2007年12月11日 《财经》记者 张浩 在国家政策还不是非常明确的情况下，作为新闻单位，要积极创新，要有新的突破

刘晓霖：文化产业核心是“内容为王” 2007年12月11日 《财经》记者 张浩 文化投资应该是秉承高品质的投资，才会赢得相关投资者的信赖

孙立平：调整公共政策形成机制 2007年12月11日 《财经》记者 任波 公共政策制定前，需要对有关的利益群体和政策的代价做出清晰的分析

【年会笔记】中国公共政策的艰难选择 2007年12月11日 《财经》记者 王以超 应该厘清公共政策的目标和实现方式，并在政策制定过程中注意平衡各种利益关系

汤胜蓝：降低全国卫生总费用中个人花费 2007年12月11日 《财经》记者 任波 对大医院的改革在决策者的考虑当中，但并没有形成清晰的想法

鲍达民：中国海外投资对世界是好事 2007年12月11日 《财经》记者 何华峰 大规模对外投资将催生很多世界级中国企业，但海外并购要关注公共关系和人才的重要性

樊纲：资本输出须综合衡量风险回报 2007年12月11日 《财经》记者 赵剑飞 在资本“走出去”过程中，除去传统的兼并并购方式，参股的方式同样值得提倡

鲍毅：民营企业的角色和未来 2007年12月11日 《财经》实习记者 张娜 德勤调查显示，民营企业在增强诚信度、承担更大的社会责任方面须更大改进

陈峰：公司治理“三味药” 2007年12月11日 《财经》记者 赵剑飞 把制度、文化和共同的价值理念结合起来，“管理就是管人，管人就是管心”

周小川：货币政策操作是渐变过程 2007年12月11日 《财经》记者 郭琼 “适度从紧”当然比“稳健”紧一些，而“从紧的货币政策”比“适度从紧”也更稳一些

王君：应从战略高度重新规划金融监管 2007年12月10日 《财经》记者 张宇哲 金融监管在中央和地方政府高度分散、在许多重要领域监管职能交叉和真空并存的问题亟待解决

“后奥运效应”会否击中北京奥运会？ 2007年12月10日 《财经》记者 胡润峰 从历史经验来看，奥运会前经济加速、会后经济下滑的效应，更多应验在一些小国，大国不在此列