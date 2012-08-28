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  • 刘鹏：北京奥运会不仅是竞技盛会
    2007年12月11日
    《财经》记者 王以超
    夺取金牌远非最重要的目标，全面利用奥运关键性遗产无疑将促进中国经济发展乃至社会进步
     
  • 蔡昉：警惕人口红利透支
    2007年12月11日
    《财经》实习记者 朱弢
    社科院人口与劳动经济研究所所长蔡昉指出，中国已开始出现劳动力短缺，这将会是一个长期的趋势
     
  • 周小川：货币政策要与全球化赛跑
    2007年12月11日
    《财经》记者 张继伟
    “随着中国开放程度加大，不能把为封闭经济做出的理论简单地拿到现在来使用，而需要推敲这一假设在当前是不是可操作的。”
     
  • 陈元：推进中长期投融资市场为当务之急
    2007年12月10日
    《财经》记者 张宇哲
    国家开发银行行长认为，大规模的中长期业务是落后国家和发展中国家经济社会发展的基础和动力
     
  • 刘明康：通胀可控但不可掉以轻心
    2007年12月10日
    中国银监会主席刘明康指出，中央将防止价格全面上涨列为明年工作的重点，将出台一系列平抑物价的措施
     
 

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