刘鹏：北京奥运会不仅是竞技盛会 2007年12月11日 《财经》记者 王以超 夺取金牌远非最重要的目标，全面利用奥运关键性遗产无疑将促进中国经济发展乃至社会进步

蔡昉：警惕人口红利透支 2007年12月11日 《财经》实习记者 朱弢 社科院人口与劳动经济研究所所长蔡昉指出，中国已开始出现劳动力短缺，这将会是一个长期的趋势

周小川：货币政策要与全球化赛跑 2007年12月11日 《财经》记者 张继伟 “随着中国开放程度加大，不能把为封闭经济做出的理论简单地拿到现在来使用，而需要推敲这一假设在当前是不是可操作的。”