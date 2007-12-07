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  • 刘鹏：北京奥运会不仅是竞技盛会
    2007年12月11日
    《财经》记者 王以超
    夺取金牌远非最重要的目标，全面利用奥运关键性遗产无疑将促进中国经济发展乃至社会进步
     
  • 周小川谈反思金融困境和危机
    2007年12月07日
    央行行长周小川为12月5日出版的《财经》年刊——《2008：预测与战略》撰文指出，正如不符合条件、没有足够偿还能力的人获得超量房贷所隐含的风险隐患终究暴露一样，如果经济中有明显泡沫，也是早晚要出问题的
     
 

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