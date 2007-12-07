2007年12月07日

央行行长周小川为12月5日出版的《财经》年刊——《2008：预测与战略》撰文指出，正如不符合条件、没有足够偿还能力的人获得超量房贷所隐含的风险隐患终究暴露一样，如果经济中有明显泡沫，也是早晚要出问题的