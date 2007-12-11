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  • 刘鹏
    2007年12月11日
    国家体育总局局长刘鹏致闭幕辞。
     
  • 许小年
    2007年12月11日
    许小年:中国资本市场如何应对挑战
     
  • 方风雷
    2007年12月11日
    高盛高华证券有限公司董事长方风雷
     
  • 王东明
    2007年12月11日
    王东明:四方面推动资本市场国际化
     
  • 孙杰
    2007年12月11日
    孙杰在《财经》年会上发言
     
  • 周忠惠
    2007年12月11日
    中国证监会总会计师周忠惠发言
     
  • 议题八——中国资本市场的命运
    2007年12月11日
    议题八——中国资本市场的命运
     
  • 谢国睿
    2007年12月11日
    谢国睿：人才流动并非“零和游戏”
     
  • 李开复
    2007年12月11日
    李开复:中国教育亟待突破性创新
     
  • 玛丽·米克
    2007年12月11日
    玛丽:中国互联网产业还是春天
     
  • 程守宗
    2007年12月11日
    程守宗在探讨创新与教育问题
     
  • 李泽楷
    2007年12月11日
    李泽楷：教育要跟上创新的时代
     
  • 议题七——创新与教育
    2007年12月11日
    议题七——创新与教育
     
  • 陈启宗
    2007年12月11日
    陈启宗：中国房地产业正处于过渡期
     
  • 任志强
    2007年12月11日
    任志强：房价走势需要多看几个月
     
  • 陈淮
    2007年12月11日
    建设部政策研究中心主任陈淮发言
     
  • 议题六——房地产：真实的悖论
    2007年12月11日
    议题六——房地产：真实的悖论
     
  • 刘晓霖
    2007年12月11日
    刘晓霖：文化投资应秉承高品质投资
     
  • 陈平
    2007年12月11日
    阳光卫视董事局主席兼总裁陈平发言
     
  • 王长田
    2007年12月11日
    王长田:“全传媒+全娱乐”才是出路
     
 

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