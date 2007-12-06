 
财经网首页 > 专题 > 《财经》年会2008 > 参会嘉宾
个股查询：
 
  • 刘明康
    2007年12月06日
    中国银行业监督管理委员会主席、党委书记
     
  • 俞可平
    2007年12月06日
    中央编译局副局长
     
  • 约翰·桑顿
    2007年12月06日
    清华大学经管学院教授及全球领导力项目负责人，美国布鲁金斯学会主席
     
  • 蔡定剑
    2007年12月06日
    中国政法大学教授，宪政研究中心主任
     
  • 刘鹤
    2007年12月06日
    中央财经领导小组办公室副主任
     
  • 张卓元
    2007年12月06日
    中国社会科学院经济研究所研究员
     
  • 钱颖一
    2007年12月06日
    清华大学经济管理学院院长
     
  • 邓先宏
    2007年12月06日
    国家外汇管理局副局长
     
  • 埃里克·伯格洛夫
    2007年12月06日
    欧洲重组和开发银行首席经济学家
     
  • 斯蒂芬·罗奇
    2007年12月06日
    摩根士丹利亚洲区主席
     
  • 欧威廉
    2007年12月06日
    英国驻华大使
     
  • 谢国忠
    2007年12月06日
    《财经》特约经济学家、玫瑰石顾问公司董事
     
  • 杜鹰
    2007年12月06日
    国家发展和改革委员会副主任
     
  • 王守荣
    2007年12月06日
    中国气象局副局长
     
  • 杜晖贤
    2007年12月06日
    联合国秘书长办公厅全球契约办公室高级官员
     
  • 杜大伟
    2007年12月06日
    世界银行中国和蒙古局局长
     
  • 王小鲁
    2007年12月06日
    国民经济研究所副所长
     
  • 胡涛
    2007年12月06日
    美国俄勒冈大学客座教授
     
  • 李克穆
    2007年12月06日
    中国保险监督管理委员会副主席
     
  • 蒋超良
    2007年12月06日
    交通银行股份有限公司董事长
     
 

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