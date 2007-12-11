周忠惠：把监管上升到专业水平 2007年12月11日 《财经》记者 乔晓会 证监会对中介机构的监管，要在更高的程度上、更加专业化的水平上进行，而不是一味的用行政手段履行监管

孙杰：中国资本市场仍面临三大挑战 2007年12月11日 《财经》记者 乔晓会 金融结构不完善、对外开放与实体经济不协调和缺乏经验是当前中国资本市场面临的三大挑战

许小年：放松管制与加强监管并行 2007年12月11日 《财经》记者 宋燕华 在加强对外开放的同时，也应加强对内开放，而对内开放的措施中放松管制首当其冲

方风雷：市场化改革是资本市场发展关键 2007年12月11日 《财经》记者 陈慧颖 高盛高华证券董事长方风雷称，凡是和基本市场原则发生矛盾、冲突、不符合的都应调整改正

【年会笔记】“走出去”应追求高回报 2007年12月11日 《财经》记者 宋燕华 一方面应注意控制风险、学习经验、建立机制，另一方面，要提高资本的使用效率

王东明：四方面推动中国资本市场国际化 2007年12月11日 《财经》记者 乔晓会 中信证券董事长王东明认为，从金融产品、投资机构、证券经营机构以及监管四个方面着力，可维护中国资本市场的繁荣与稳定

谢国睿：人才流动并非“零和游戏” 2007年12月11日 《财经》记者 王以超 中国应建立一个好的生态环境鼓励创新，并以市场机制推动其价值实现

陈平：崛起的中国需要文化复兴 2007年12月11日 《财经》实习记者 朱弢 “文化体制改革有待突破，身处其中的文化企业往往面临困惑”

程守宗：中国需要更加宽松的创新环境 2007年12月11日 《财经》记者 王以超 未来真正的创新者需要结合良好的学术基础以及广泛的兴趣

李泽楷：创新经济是21世纪最大贡献者 2007年12月11日 《财经》记者 张浩 教育要跟上创新的时代，就是要在全球确立一种结合东西方教育方法的新模式

玛丽·米克：中国互联网产业还是春天 2007年12月11日 《财经》记者 何华峰 “互联网女王”看好中国互联网发展前景，称五至十年后公司市值将远超现在的750亿美元

任志强：房价是否开始下降仍待观察 2007年12月11日 《财经》记者 张卓 任志强认为，房地产的根源问题在于土地政策。如继续加息，将对房地产等诸多行业产生重大影响

李开复：中国教育亟待突破性创新 2007年12月11日 《财经》记者 何华峰 谷歌中国总裁李开复称，中国技术人才多，但产品人才不足，高校教育缺陷是主因

王长田:“全传媒+全娱乐”才是出路 2007年12月11日 《财经》实习记者 朱弢 他预测五到十年内，中国将出现五家至十家巨型传媒娱乐集团

陈淮：依靠公共政策解决住房难题 2007年12月11日 《财经》实习记者 张娜 今明两年建设部要做两件最重要的事：完善县级以上住房保障体系；贯彻落实《城乡规划法》

【年会笔记】房地产调控用药之辩 2007年12月11日 《财经》记者 赵剑飞 2007年中国房地产政策重心转向保障房，楼市涨跌众说纷纭，看法不一

蔡昉：警惕人口红利透支 2007年12月11日 《财经》实习记者 朱弢 社科院人口与劳动经济研究所所长蔡昉指出，中国已开始出现劳动力短缺，这将会是一个长期的趋势

张维迎：公司治理六难题 2007年12月11日 《财经》记者 欧阳长征 “重要的不是分配价值，而是创造价值。一个勾心斗角的董事会绝不是一个好的董事会”

范以锦：新闻媒体改制要有创新精神 2007年12月11日 《财经》记者 张浩 在国家政策还不是非常明确的情况下，作为新闻单位，要积极创新，要有新的突破