财经网首页 > 专题 > 《财经》年会2008 > 2008年会报道
个股查询：
- 2007年12月11日证监会对中介机构的监管，要在更高的程度上、更加专业化的水平上进行，而不是一味的用行政手段履行监管
- 2007年12月11日金融结构不完善、对外开放与实体经济不协调和缺乏经验是当前中国资本市场面临的三大挑战
- 2007年12月11日在加强对外开放的同时，也应加强对内开放，而对内开放的措施中放松管制首当其冲
- 2007年12月11日高盛高华证券董事长方风雷称，凡是和基本市场原则发生矛盾、冲突、不符合的都应调整改正
- 2007年12月11日一方面应注意控制风险、学习经验、建立机制，另一方面，要提高资本的使用效率
- 2007年12月11日中信证券董事长王东明认为，从金融产品、投资机构、证券经营机构以及监管四个方面着力，可维护中国资本市场的繁荣与稳定
- 2007年12月11日中国应建立一个好的生态环境鼓励创新，并以市场机制推动其价值实现
- 2007年12月11日“文化体制改革有待突破，身处其中的文化企业往往面临困惑”
- 2007年12月11日未来真正的创新者需要结合良好的学术基础以及广泛的兴趣
- 2007年12月11日教育要跟上创新的时代，就是要在全球确立一种结合东西方教育方法的新模式
- 2007年12月11日“互联网女王”看好中国互联网发展前景，称五至十年后公司市值将远超现在的750亿美元
- 2007年12月11日任志强认为，房地产的根源问题在于土地政策。如继续加息，将对房地产等诸多行业产生重大影响
- 2007年12月11日谷歌中国总裁李开复称，中国技术人才多，但产品人才不足，高校教育缺陷是主因
- 2007年12月11日他预测五到十年内，中国将出现五家至十家巨型传媒娱乐集团
- 2007年12月11日今明两年建设部要做两件最重要的事：完善县级以上住房保障体系；贯彻落实《城乡规划法》
- 2007年12月11日2007年中国房地产政策重心转向保障房，楼市涨跌众说纷纭，看法不一
- 2007年12月11日社科院人口与劳动经济研究所所长蔡昉指出，中国已开始出现劳动力短缺，这将会是一个长期的趋势
- 2007年12月11日“重要的不是分配价值，而是创造价值。一个勾心斗角的董事会绝不是一个好的董事会”
- 2007年12月11日在国家政策还不是非常明确的情况下，作为新闻单位，要积极创新，要有新的突破
- 2007年12月11日文化投资应该是秉承高品质的投资，才会赢得相关投资者的信赖
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富