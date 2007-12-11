【年会笔记】“走出去”应追求高回报 2007年12月11日 《财经》记者 宋燕华 一方面应注意控制风险、学习经验、建立机制，另一方面，要提高资本的使用效率

高西庆：中投目标是对股东负责 2007年12月11日 《财经》记者 李箐 中投公司的定位是负责任的投资者、一个政府管理的基金投资者，遵循商业性、市场化的原则

柳传志：联想买到了什么？ 2007年12月11日 《财经》记者 欧阳长征 联想收购IBM个人电脑业务，买到的是品牌、技术和治理结构

鲍达民：中国海外投资对世界是好事 2007年12月11日 《财经》记者 何华峰 大规模对外投资将催生很多世界级中国企业，但海外并购要关注公共关系和人才的重要性

斯卡利思：创新的三大法宝 2007年12月11日 《财经》记者 乔晓会 美国半导体行业协会主席斯卡利思认为，基础研究、法治和有效的知识产权保护是创新的三大法宝