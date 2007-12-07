【年会笔记】“走出去”应追求高回报 2007年12月11日 《财经》记者 宋燕华 一方面应注意控制风险、学习经验、建立机制，另一方面，要提高资本的使用效率

高西庆：中投目标是对股东负责 2007年12月11日 《财经》记者 李箐 中投公司的定位是负责任的投资者、一个政府管理的基金投资者，遵循商业性、市场化的原则

柳传志：联想买到了什么？ 2007年12月11日 《财经》记者 欧阳长征 联想收购IBM个人电脑业务，买到的是品牌、技术和治理结构

鲍达民：中国海外投资对世界是好事 2007年12月11日 《财经》记者 何华峰 大规模对外投资将催生很多世界级中国企业，但海外并购要关注公共关系和人才的重要性

斯卡利思：创新的三大法宝 2007年12月11日 《财经》记者 乔晓会 美国半导体行业协会主席斯卡利思认为，基础研究、法治和有效的知识产权保护是创新的三大法宝

樊纲：资本输出须综合衡量风险回报 2007年12月11日 《财经》记者 张环宇 在资本“走出去”过程中，除去传统的兼并并购方式，参股的方式同样值得提倡

吴晓灵 2007年12月07日 中国人民银行副行长

高西庆 2007年12月07日 中国投资有限责任公司副董事长兼总经理

柳传志 2007年12月07日 联想集团董事会主席兼总裁

樊纲 2007年12月07日 中国经济改革研究基金会理事长 国民经济研究所所长

鲍达民 2007年12月07日 麦肯锡公司亚太区董事长、全球资深董事