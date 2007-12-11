 
财经网首页 > 专题 > 《财经》年会2008 > 分会二：公司治理与企业竞争力 > 公司治理与企业竞争力
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  • 张维迎：公司治理六难题
    2007年12月11日
    《财经》记者 欧阳长征
    “重要的不是分配价值，而是创造价值。一个勾心斗角的董事会绝不是一个好的董事会”
     
  • 赵令欢：建言国企改制
    2007年12月11日
    《财经》记者 欧阳长征
    良好的公司治理要做到管理层利益与股东利益一致化
     
  • 周放生： 企业软实力决定竞争力
    2007年12月11日
    《财经》实习记者 朱弢
    以外部董事为主的董事会的规范运作，及全面风险管理体系，构成企业核心竞争力
     
  • 鲍毅：民营企业的角色和未来
    2007年12月11日
    《财经》实习记者 张娜
    德勤调查显示，民营企业在增强诚信度、承担更大的社会责任方面须更大改进
     
  • 李纲：绩效决定竞争力
    2007年12月11日
    《财经》记者 张卓
    实现高绩效需要有明确的市场目标、独特的能力和软实力等三个要素
     
  • 陈峰：公司治理“三味药”
    2007年12月11日
    《财经》记者 赵剑飞
    把制度、文化和共同的价值理念结合起来，“管理就是管人，管人就是管心”
     
 

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