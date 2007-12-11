张维迎：公司治理六难题 2007年12月11日 《财经》记者 欧阳长征 “重要的不是分配价值，而是创造价值。一个勾心斗角的董事会绝不是一个好的董事会”

赵令欢：建言国企改制 2007年12月11日 《财经》记者 欧阳长征 良好的公司治理要做到管理层利益与股东利益一致化

周放生： 企业软实力决定竞争力 2007年12月11日 《财经》实习记者 朱弢 以外部董事为主的董事会的规范运作，及全面风险管理体系，构成企业核心竞争力

鲍毅：民营企业的角色和未来 2007年12月11日 《财经》实习记者 张娜 德勤调查显示，民营企业在增强诚信度、承担更大的社会责任方面须更大改进

李纲：绩效决定竞争力 2007年12月11日 《财经》记者 张卓 实现高绩效需要有明确的市场目标、独特的能力和软实力等三个要素