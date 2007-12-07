张维迎：公司治理六难题 2007年12月11日 《财经》记者 欧阳长征 “重要的不是分配价值，而是创造价值。一个勾心斗角的董事会绝不是一个好的董事会”

赵令欢：建言国企改制 2007年12月11日 《财经》记者 欧阳长征 良好的公司治理要做到管理层利益与股东利益一致化

周放生： 企业软实力决定竞争力 2007年12月11日 《财经》实习记者 朱弢 以外部董事为主的董事会的规范运作，及全面风险管理体系，构成企业核心竞争力

鲍毅：民营企业的角色和未来 2007年12月11日 《财经》实习记者 张娜 德勤调查显示，民营企业在增强诚信度、承担更大的社会责任方面须更大改进

李纲：绩效决定竞争力 2007年12月11日 《财经》记者 张卓 实现高绩效需要有明确的市场目标、独特的能力和软实力等三个要素

陈峰：公司治理“三味药” 2007年12月11日 《财经》记者 赵剑飞 把制度、文化和共同的价值理念结合起来，“管理就是管人，管人就是管心”

周放生 2007年12月07日 国务院国有资产监督管理委员会企业改革局副局长

凌文 2007年12月07日 中国神华能源公司总裁

陈峰 2007年12月07日 海航集团董事长

赵令欢 2007年12月07日 弘毅投资总裁

李纲 2007年12月07日 埃森哲大中华区主席

鲍毅 2007年12月07日 德勤中国首席执行官