周忠惠：把监管上升到专业水平 2007年12月11日 《财经》记者 乔晓会 证监会对中介机构的监管，要在更高的程度上、更加专业化的水平上进行，而不是一味的用行政手段履行监管

孙杰：中国资本市场仍面临三大挑战 2007年12月11日 《财经》记者 乔晓会 金融结构不完善、对外开放与实体经济不协调和缺乏经验是当前中国资本市场面临的三大挑战

许小年：放松管制与加强监管并行 2007年12月11日 《财经》记者 宋燕华 在加强对外开放的同时，也应加强对内开放，而对内开放的措施中放松管制首当其冲

方风雷：市场化改革是资本市场发展关键 2007年12月11日 《财经》记者 陈慧颖 高盛高华证券董事长方风雷称，凡是和基本市场原则发生矛盾、冲突、不符合的都应调整改正