谢国睿：人才流动并非“零和游戏” 2007年12月11日 《财经》记者 王以超 中国应建立一个好的生态环境鼓励创新，并以市场机制推动其价值实现

程守宗：中国需要更加宽松的创新环境 2007年12月11日 《财经》记者 王以超 未来真正的创新者需要结合良好的学术基础以及广泛的兴趣

李泽楷：创新经济是21世纪最大贡献者 2007年12月11日 《财经》记者 张浩 教育要跟上创新的时代，就是要在全球确立一种结合东西方教育方法的新模式

玛丽·米克：中国互联网产业还是春天 2007年12月11日 《财经》记者 何华峰 “互联网女王”看好中国互联网发展前景，称五至十年后公司市值将远超现在的750亿美元